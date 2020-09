Vytočený Kalousek v Partii: Řídí nás bláznivý chlap. Kdo mu to poradil? Prchal, nebo kartářka?

Hosty nedělní Partie Terezie Tománkové byli ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Pánové se přeli o to, kdo nese vinu na zhoršující se koronavirové situaci v Česku. Podle Zaorálka tu vinu nese virus. Když to Kalousek uslyšel, spustil kanonádu. „Nemůžete se nechat poručníkovat a řídit jedním bláznivým chlapem podle toho, jak mu radí Mára Prchal nebo jeho kartářka,“ vypálil Kalousek. Došlo i na Pavla Novotného (ODS).

V sobotu v Česku přibylo přes 1500 lidí prokázaně infikovaných koronavirem. Česko je třetí nejhůře postiženou zemí EU.

„To je vina toho viru,“ poznamenal Zaorálek. Zdůraznil, že by nemaloval čerta na zeď, protože případy prokázané nákazy sice rostou, ale počty lidí, které by bylo třeba hospitalizovat, zdaleka tak rychle nerostou a český zdravotnický systém situaci zvládá.

Uznal však, že vláda se přes léto mohla chovat jinak.

„Lidem se vyšlo vstříc (s odložením roušek), ale já patřím k těm... spolu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a s dalšími ministry prosazujeme tvrdší přístup. Ale to je složité. Podle toho, co jsem slyšel, tak tu situaci ovlivnily i dovolené. Ale jak jsme měli postupovat? To jsme měli říct lidem, nebudete nikam jezdit?“ ptal se ministr kultury.

Poznamenal také, že hygiena měla být aktivnější. „Myslím si, že hygiena v tomhle zaspala přes to léto,“ zkritizoval hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou a její podřízené.

Kalousek byl podstatně tvrdší, a to především vůči vládě Andreje Babiše. „My jsme si na jaře za obrovské peníze koupili čas. Ale tenhle čas vláda bohužel promarnila,“ upozornil v reakci Kalousek, s tím, že nelze tvrdit, že odpovědnost nese virus nebo hygienici. „Tu odpovědnost nesete vy,“ vypálil Kalousek na Zaorálka.

Kalousek zdůraznil, že chytrá karanténa stojí a padá s tím, že je k dispozici technika a lidské kapacity ke trasování. Jenže tyhle kapacity tam nejsou a podle Kalouska je to jednoznačně chyba vlády. „Vy vždycky na něco zareagujete, pak pan (Marek) Prchal řekne, že je to špatně, tak to Babiš upraví. ... Nemůžete se nechat poručníkovat a řídit jedním bláznivým chlapem podle toho, jak mu radí Mára Prchal nebo jeho kartářka,“ pravil Kalousek v narážce na marketingového experta Marka Prchala, s nímž premiér Babiš spolupracuje.

Podle Kalouska vláda prostě situaci nezvládá, neřídí situaci tak, jak by měla, a to je velký problém. „Nemůžeme se divit zemím, kde nesedí ve vládě taková nemehla jako u nás, že nám zavírají hranice,“ pokračoval šéf poslaneckého klubu TOP 09 nemilosrdně.

Zaorálek se okamžitě ohradil, že vláda pracuje a Kalousek jen straší lidi.

„To je přesně to strašení a panika, kterou vy šíříte. ... Nevytvářejte dojem, že jsme nemehla,“ rozkřikl se Zaorálek na Kalouska, s tím, že Kalousek nemá data, na kterých by mohl doložit, že se ministři chovají jako nemehla a že ministři nepracovali. Ministr zdůraznil, že on i jeho kolegové a vládní úředníci celé léto dřeli, jak jen mohli.

V tu chvíli do debaty vstoupila moderátorka. „Dost v tuto chvíli, prosím, posuneme tu debatu dál,“ ozvala se Terezie Tománková.

Zeptala se Zaorálka na situaci v kultuře. Šéf resortu zdůraznil, že se ukazuje, že roušky u diváků mohou fungovat, že se virus na kulturních akcích s rouškami nešíří. Ukazují to data. Stejně tak podle Zaorálka platí, že půjčování či kupování knih je podle odborníků bezpečné.

Kalousek také zmírnil svou rétoriku a konstatoval, že když se budou politici v televizi hádat, tak se z toho lidé trpící nedostatkem zakázek, a to i zakázek v oblasti kultury, nenají. Podle jeho názoru je pro konkrétní umělce namístě obnovit program Pětadvacítka tak, aby si Česko udrželo kulturní kapitál, kulturní potenciál. „To je něco, co se budovalo staletí,“ upozornil Zaorálka, a dodal: „A já vám za opozici nabízím veškerou pomoc, protože o tento kapitál přijít nesmíme.“

Zaorálek konstatoval, že o obnovení Pětadvacítky pro část umělců se již pokoušel, ale na vládě nesedí sám a se svým návrhem neuspěl. Kalouskovi za nabídku pomoci poděkoval. V politice se prý hodí každý spojenec, proto vítá i podanou ruku od Miroslava Kalouska.

Umělce však dopředu varoval. „Princip, který vláda přijala, je, že my nekompenzujeme zisky. Nikomu,“ pravil Zaorálek

Poté si stěžoval, že když se stal ministrem, našel resort personálně podvyživený, takže nemá dost lidí, s nimiž situaci mohl řešit. Přičítá to tomu, jak se tu v minulých letech politici chovali ke kultuře.

Kalousek začal kroutit hlavou. „Proboha, Nepoužívejte hejty o tom, jak to tady bylo před deseti lety, často nepravdivé,“ ozval se.

Došlo i na Pavla Novotného

Poté se pánové shodli v názoru na slova starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), že by zemřít měli prezident a premiér,

„Já nejsem z ODS. Já ten výrok odsuzuji, a pokud vím, tak on se za něj omluvil,“ řekl Kalousek.

Zaorálek byl mnohem ostřejší. „Tohle je odpovědnost ODS, v tom má Kalousek pravdu, a to, co se ozývá z ODS, je absolutně nedostatečné. Podívejte se, co se děje v USA,“ rozohnil se Zaorálek.

To, že budeme akceptovat výhrůžky smrtí, to je podle něj nepřijatelné. Poukázal také na to, že Novotný sáhl k takové podivné omluvě... nepřijatelné.

„Jak on se omluvil? On řekl, že se omlouvá, ale jinak si na tom trvá. Co je to za idiotskou omluvu, proboha,“ zuřil Zaorálek. S tím, že zítra se může stát to, že se tady objeví někdo, kdo si řekne, že to je opravdu dobrá věc, na člověka vystřelit. „To, že se dneska řekne, že si někdo zaslouží smrt, to je pošlapání všech principů civilizace, ve které žijeme,“ zdůraznil Zaorálek.

„Já s vámi souhlasím, ale tento váš zápal mi scházel v okamžiku, kdy pan prezident mával kalašnikovem a když na zahraniční návštěvě Ruské federace říkal, že se mají střílet novináři,“ reagoval Kalousek.

A Zaorálek se ozval znovu. „Ale to máte slabou paměť, já jsem za to pana prezidenta velmi kritizoval,“ pravil.

