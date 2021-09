Vyvraždili jsme Lidice. Drzost, bránit se Němcům! Než Volného odtáhli, bylo zle

reklama

„Já budu reagovat na to, co chtěla říct paní kolegyně Richterová, protože já to naprosto přesně vím, co říct chtěla. Ona totiž chtěla říct, že odvolání paní Lipovské je úplně v pořádku, protože je v tom střetu zájmů, protože to zákon tak žádá, protože za tím stojí paní Bobošíková, protože paní Lipovská je tak drzá, že je ve společnosti, která nám připomíná osud Lidic, který tak zprznila Česká televize, která obviňovala nevinné lidi z toho, že zavinili minimálně část té tragédie, ne-li úplně celou,“ chrlil ze sebe Volný.

Narážel tím hlavně na to, že na několika jednáních Rady České televize se její radní museli věnovat sporné a kontroverzní reportáži Reportérů ČT, podle níž lidická obyvatelka týden před vyhlazením obce Němci za druhé světové války měla udat svou podnájemnici, Židovku Štěpánku Mikešovou, která donedávna chyběla v seznamu obětí z Lidic.

„Jak ta Česká televize prostě hrozivým způsobem pracuje i pod vedením takových radních, jako je pan Kühn, který prostě, jak už bylo řečeno, dělá poradce ministrovi za ČSSD, která na tomhle podrazu pochopitelně společně s tou Českou televizí spolupracovala, protože teď politickým narativem ČSSD, stejně jako těch takzvaných liberálních demokratů, je přepisování historie, kdy my za chvilku se dozvíme, že Lidice jsme si vyvraždili my, zlí Češi, že jsme my zlí Češi popravili všechny lidické muže, že jsme my zlí Češi odvezli zbývající ženy do českých koncentračních táborů, kde jsme je zavraždili, a ty české děti z Lidic jsme podrobili násilné čechizaci v bývalé Spolkové republice Německo. Tohle se za chviličku díky takovým lidem, jako je tady paní Sommerová, prostřednictvím pana předsedajícího, budeme učit i díky takovým lidem, jako tady Piráti, kdy prostě historie se bude přepisovat do takové úrovně, že za dvacet let ode dneška, pokud nezvítězí zdravý rozum, to bude opravdu tak, že my Češi jsme byli zodpovědní za všechny oběti druhé světové války, protože jsme měli tu drzost se německým nacistům bránit,“ burácel dále Volný.

Výše zmíněný radní a poradce tehdejšího ministra kultury Zaorálka se na svém twitteru k Volného výrokům a obviněním vyjádřil pouze v tom smyslu, že za své poradenství na kultuře inkasoval 4800 korun a že poslanec Volný a Klaus mladší, který se za Lipovskou rovněž postavil, by si měli nasadit roušku na ústa.

Volný se pak ve svém výstupu, než ho odvedla policie, ještě obrátil na své bývalé kolegy z SPD a požádal je, aby se Lipovské zastali a zastavili hlasování o jejím odvolání. „A já vás teďka prosím, milí kolegové espéďáci, kamarádi, Hanka Lipovská je vaše kandidátka. Je to člověk, který bojuje v České televizi proti mafii i vaším jménem. To, že odmítla kandidovat za vaši stranu, z ní přece nedělá horšího člověka, než byla v době, kdy jste jí dali svůj hlas. Takže já vás tímto prosím, prosím vás, espéďáky, a prosím i ty komunisty, kteří nechtějí, aby tady prošlo toto nezákonné jednání, abyste společně se mnou obstruovali, až mně dojde těch dvacet minut, protože já si tady zase sednu a budu tady sedět, dokud mě násilím nevyvede policie, ale byl bych rád, kdybyste stáli po mém boku, popřípadě kdyby Tomio Okamura využil svého přednostního práva a začal obstruovat až do pondělka, tuším do osmi hodin, protože když vydržíte obstruovat a bojovat za Hanku Lipovskou až do pondělka do osmi hodin, tak ji nikdo neodvolá,“ apeloval Volný. V pauze byl pak od pultíku policií vyveden, ovšem podařilo se mu jej zdemolovat.

Nutno říct, že politik a hlavní tvář Volného bloku nakonec nebyl vyslyšen. Pro odvolání Lipovské totiž hlasovalo 63 poslanců, proti jich bylo 11. Návrh tak byl přijat. V sále se ozval potlesk i pískání. Předseda Sněmovny pak vyzval Lubomíra Volného, aby opustil sál, protože hlasování skončilo.

