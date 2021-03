Vzpomínáte? Hořící Notre-Dame. „To nebyla elektroinstalace,“ obává se Jan Eichler

reklama

Hrozba přitom přichází nejen od islamistů, nýbrž i od samotných bezpečnostních složek, jelikož se v rámci boje proti terorismu a extremismu ukrajují i svobody občanů. „Když se přehánějí opatření na zajištění bezpečnosti, znamená to, že se omezují svobody. A ve Francii omezování svobod už trvá opravdu hodně dlouho,“ hodnotí politolog.



Francouzi jsou podle něj pokrytečtí v tom, že jim sice omezování vadí, ale stěžují si jen doma. „Kam jsme to dopracovali tím, že máme takové množství přistěhovalců, takže se bojíme vycházet ven a stěhujeme se do jiných čtvrtí?“ takto si dle něj potají Francouzi pokládají dotazy. U nich to často nekončí a mnoho lidí se i odstěhovává z oblastí, kde „se už cítili být cizinci“.

„Teatrálnost a patetičnost“ dle jeho soudu ovládá s grácií zejména prezident Macron, kterého prý práci s emocemi a chování při projevech naučila jeho manželka a zároveň v jedné osobě i jeho učitelka a instruktorka dramatického kroužku na gymnáziu.



Svůj um z dramatického kroužku, podle Eichlera, Macron uplatnil i při pohřbu zavražděného učitele Samuela Patyho. „Francouzi se na tuto roli asi dívají jinak, my jsme přece jen odlišní, ale z mého českého pohledu i to bylo teatrální, projev byl zbytečně dlouhý, byly tam fráze. A to mám Macronovi za zlé, že tam byla teatrálnost,“ hodnotí politolog, že šlo jen o floskule.



Vyčpělé fráze přitom již začaly lézt na nervy i některým Francouzům. Své o tom ví i někdejší premiér Manuel Valls, jenž přiletěl řečnit po útocích roku 2016 do Nice a „vystoupil s dalším patetickým projevem“. „A obyvatelé Nice ho vypískali a vybučeli. Francouzi ho vybučeli,“ vzpomíná politolog na pád předtím ambiciózního politika.



Vedle teroristických útoků ve Franci v posledních letech plní zpravodajské servery i tragické zprávy o požárech mnoha kostelů a další náboženských staveb, z nichž nejvíce společnost zasáhl požár katedrály Notre-Dame. Eichler míní, že to není zcela náhodné. „Mám strach, ale nemám důkazy, že to nebyla elektroinstalace. Notre-Dame, tato krásná katedrála, je trošku na svahu, není na úplně rovném náměstí, toto náměstí se svažuje, a má jednu dominantní věž, která byla významná, hodně symbolická, takže nemyslím, že to byla elektroinstalace. Klonil bych se z 80 procent k tomu, a opakuji, že nemám důkazy, že za tím někdo stál a že to je záměrně bodnutá dýka do srdce katolické Francie,“ nastínil.

Výrazný problémem země je antisemitismus, který je podle Eichlera ve Francii „hluboce zakořeněn“ a po mnoha staletích se prohlubuje. Zatímco útoky proti židům bývaly běžné od tamních obyvatel, dnes se problém přelil zejména do „islamistického, džihádistického antisemitismu“. Francouzi podle Eichlera nenávist proti židům projevovali i v předchozích dekádách, ale tehdy aspoň nešlo o útoky „na život“, kterých se však teď dopouštějí zejména džihádisté.



„Útoky na židovské školy a školky, to už je útok na ty nejmenší. To už je zbabělost a podlost. A to jsou důvody Francouzů, kteří proto utíkají, nechtějí čekat, až je tam zabijí. A chtějí i své děti a vnoučata přesunout někam, kde snad bude bezpečněji,“ líčí hroznou situaci ve Francii Jan Eichler.



Jak tedy Francii v žalostném stavu pomoci? Eichler tvrdí, že by stačilo například zrealizovat „jen polovinu toho, co navrhuje tolik kritizovaná Marine Le Penová“. „Alespoň by se mělo dát najevo, že tato země je ochotná postavit hráz, když politicko-náboženské požadavky islamistů zacházejí příliš daleko,“ jmenuje.

Le Penovou by Eichler volit prý nedokázal, rád by však viděl někoho, kdo by některé její myšlenky přetransformoval. „Já bych ji nikdy nemohl volit, v žádném případě ne, ale zatím se nikdo jiný vůči tomu nedokáže tak odhodlaně postavit, jako se k tomu dokáže stavět ona. Ale chtělo by to někoho, kdo je méně konfrontační, méně štěkavý a hádavý. Vždyť ona je štěkavější než tiskový mluvčí našeho prezidenta, a to už je co říct. Takže by do čela Národní fronty musel přijít někdo mladší, a snad ji zreformovat, otevřít ji více Francouzům,“ míní politolog Eichler. Psali jsme: Macronova proměna. Jak Francie žije s islámem? Expert odhalil Počtem demonstrujících nelze nic zvrátit... Z ČT se vyvalilo hodnocení chvilkařů, které se jim líbit nebude Francie: Migrace? Nezvladatelné. Žluté vesty? Povstání venkova. Vědec předložil fakta Roste konflikt s přistěhovalci. Proč do toho mícháte Putina? Znalec Francie Eichler mluví o konci Žlutých vest a hrozbě násilí

