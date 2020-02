Vztek kolem Křečka. Z útrob Milionu chvilek: Rozmlátit Čapí hnízdo? Místo demonstrací lidé navrhují těžký kalibr

„Blokovat vládní budovy, rozmlátit Čapí hnízdo,“ i to zaznělo z Chvilkové skupiny, tedy ze skupiny, kde se soustředí sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii. Byla to reakce na oznámení, že Milion chvilek v případě zvolení Křečka ombudsmanem uspořádá demonstraci. Další se tázali, zda půjdou demonstrovat před Sněmovnu ve 14:45, kdy byly vyhlášeny výsledky.

Reakce členů Chvilkové skupiny, tedy sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii, na oznámení demonstrace proti případnému zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem na sebe nenechala dlouho čekat. Pod příspěvkem Adama Hladkého, který sdílel tweet Dominika Feriho, jenž informoval o volbě ombudsmana, jejíž výsledky budou známy ve 14:45, se objevil komentář Símy Silné. Ta se tázala na demonstraci.

„Půjdeme před Sněmovnu rovnou, nebo počkáme na 14:45?“ tázala se. Odpověděla jí Eva Olivová s odpovědí, že by to z místa bydliště nestihla. Opět však zareagovala Síma Silná a napsala, že tato „rychlovka“ se spíš týká Prahy a okolí. „Ale příležitost se najde i později, já ‚jim‘ věřím. Brňáci by mohli jít demonstrovat před ombudsmanský úřad,“ dodala.

Martin Havelka však diskutující poučil odkazem na zákon, že shromáždění jsou před Poslaneckou sněmovnou zakázána.

Martin Rubeš do skupiny napsal: „Žádná soudružka Urválková, žádný soudruh Křeček! Konec svinského diktátu Bureše a Mlhy.“

Kateřina Veliká napsala do skupiny chvilkařů kritický komentář. Spolek Milionu chvilek by se prý měl spojit do politické strany. „Babiš si z vás a z ostatních pořád dělá srandu, vláda pod jeho diktátem dělá příšerné věci proti vlastním občanům, dusí ty, kteří je svými daněmi živí... Proč se nedokážete zformovat v nějakou stranu a domluvit se s opozicí a jít do voleb jako jedna velká strana nebo hnutí! V USA je taky víc stran, ale do voleb jdou jako republikáni, nebo demokraté!“ napsala. Je podle jejího vzkazu něco třeba udělat do voleb.

Landi Makronka je názoru, že vyjít do ulic nestačí. Podle něj se má dělat víc. Dle něj by se měly blokovat vládní budovy. Napadlo ho i však rozmlátit Čapí hnízdo.

František Pejřimovský si však myslí, že je třeba, aby protesty předcházely rozhodování. Následně se totiž prý nic nezmění. „Křeček stejně jako Benešová svou funkci již dobrovolně neopustí a nezbude nic jiného než se upínat k vyšší moci,“ dodal.

