Xaver nastřelil: Zrušme SÚKL, ať jdou do průmyslu. Jde o Sputnik V

„Když oni (Twitter a Facebook), vypnuli Trumpa, protože podle nich šířil závadnej obsah, tak mě to fakt strašně vyděsilo a vystrašilo, protože když takováhle velká korporace jako Facebook, který podporoval Trumpa, když se mu to hodilo, tak vsadili na to, že prohraje volby a řekli si - tak, teď ho začneme vypínat - tak trochu mi to připomíná cenzuru, kterou jsem ještě trochu zachytil, totalitní, když někdo jako takováhle velká korporace, téměř monopolní, posuzuje, co je závadnej a co je nezávadnej obsah. A prostě vás odpojí. Celý ty sociální sítě jsou děsivý. Je to stoka našeho neštěstí, lží a fake news,“ nešetřil Holec ostrými slovy.

Trump už oznámil, že vybuduje vlastní sociální síť a podle Holce se na tento okamžik těší i američtí novináři, kterým podle Holcova názoru už Trump schází.

Luboš Xaver Veselý poté přehodil debatní výhybku k rychlému konci hnutí Lidé PRO Mikuláše Mináře a samotného Mináře nazval smutným farářem. Požádal své hosty, aby za Lidé PRO drželi minutu ticha.

„Já mu děkuju, protože on mi zařídil hvězdný prorocký momenty,“ pravil na adresu Mináře Holec.

Podle Kučery dojel lídr demonstrací na Letné na to, že ještě 30 let po listopadu 1989 upozorňoval na to, že Babiš spolupracoval za minulého režimu s komunistickou státní bezpečností. Kučera má za to, že to nedávalo smysl a sáhl k paralele s rokem 1948. Tehdy už také nikdo neřešil, zda někdo v mladí spolupracoval s rakousko-uherskou policií.

Poté kritizoval ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného za to, že odmítá do Česka vpustit ruskou vakcínu Sputnik dřív, než v EU projde stejnými kontrolami jako jakákoli jiná vakcína proti covidu. Kučera je toho názoru, že občany je třeba naočkovat co nejrychleji a to jakoukoli vakcínou. „Copak my jsme se za komunistů neočkovali?“ zeptal se.

Luboš Xaver Veselý poté navrhl zrušit Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), když se k ruské vakcíně Sputnik odmítá vyjádřit.

„Proč ty pracovníky toho SÚKL nenahnat někam do průmyslu,“ zeptal se Luboš Xaver Veselý.

„No to já taky nevím, ten (SÚKL) bych já zrušil,“ ozval se Kučera. „Všechno posílejme do Bruselu,“ přisadil si ještě.

Holec doplnil, že přesně takováto situace nastane za vlády Pirátů.

Na přetřes přišla i situace v ČSSD, pánové se shodli na tom, že je to rozhádaná strana, která už ztratila „lidi práce“. Možná se ČSSD vydá i cestou liberální levice, cestou politické korektnosti, cestou liberální levice, která podle Holce pracuje s alternativními fakty.

„Chce to nové české obrození, protože ti mladí jsou úplně ujetí. Žádný národ neexistuje, my jsme Evropani,“ kroutil hlavou plastický chirurg

