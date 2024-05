Xaver z televizní rady? Nejde o Vašáryovou, jde o poplatky, naznačuje

Povolební vyjádření herečky a diplomatky Magdy Vášáryové o tom, že vítěznou stranu Směr-SD volila i vyslovená spodina, je přesně to podhoubí, které potom končí střelbou na politiky. Toto přesvědčení vyjádřil ve svém pořadu moderátor Luboš Xaver Veselý a autorce těchto slov poslal podobně drsný vzkaz. Chytili se toho bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek a senátorka Hana Marvanová a vyzvali k jeho odvolání z Rady ČT. „Nemyslím si, že je k odvolání důvod. Kdyby se to náhodou stalo, tak mně to rozváže ruce i jazyk, protože jsem se do této chvíle velmi držel,“ říká pro ParlamentníListy.cz Xaver.

Lepší lidé, ať už u nás nebo na Slovensku, nemají nejmenší problém vyjádřit své nejhlubší opovržení vůči spoluobčanům, kteří nemají správné názory nebo nevolí tak, jak by si společenská smetánka přála. Opakovaně to potvrzuje Magda Vášáryová, slovenská herečka a porevoluční velvyslankyně Československa v Rakousku. Bezprostředně po vítězství Směru-SD v loňských podzimních parlamentních volbách pronesla v interview pro Novinky: „To, že pan Robert Fico a jeho družina, což jsou vyčpělí lidé, kteří tam jsou třicet let, už víme, že od nich nemůžeme čekat nic pozitivního pro moderní Slovensko. Tak uvidíme, nakolik se ztotožnili s hledáním mezi těmi nesystémovými voliči, anebo dokonce vysloveně spodinou.“

Po atentátu na premiéra Roberta Fica si v pátečním streamu na její nenávistnou rétoriku vzpomněl moderátor YouTube projektu XTV Luboš Xaver Veselý. „Spodina, říká paní Vášáryová,“ konstatoval Xaver a dodal, že dotyčné pošle vzkaz, a protože chce být „velmi upřímný“, tak by ho neměly poslouchat děti. „Milá zlatá Vášáryová. Ty spodino. Já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul p*del. Tak,“ vzkázal krátce herečce. „Vyjádření paní Vášáryové jsem viděl někde na sociálních sítích a už mě to v tu chvíli přestalo bavit. Myslím si totiž, že je to přesně to podhoubí, které potom končí střelbou na politiky,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Luboš Xaver Veselý, proč si vzal na paškál právě Vášáryovou, a ne Ficova poraženého protivníka Šimečku, který ustavičně prohlašoval, že udělá vše pro to, aby Robert Fico nevládl.

Na Slovensku lepší lidé a spodina, rozlišuje Vášáryová

Nad Vášáryové hrubiánským výpadem proti vlastním spoluobčanům se ani tehdy skoro nikdo nepozastavil, jako by tento slovník k dámě, která v Praze vyučuje na Vysoké škole CEVRO Institut, odjakživa patřil. „Nevím, jestli se ještě někdo vyjadřuje o svých spoluobčanech jako o spodině. Já bych o nikom ve vážném rozhovoru neřekl, že je spodina. Kdyby to bylo v nadsázce, v zábavném pořadu, v satiře, ve vtipu, tak možná ano. Ale toto bylo přes všechny čáry. Jestliže se dělí občané v demokratických zemích – stejně na Slovensku jako u nás – na spodinu a lepší lidi, jako je paní Vášáryová, nebo v případě našeho pana premiéra na demokratické, nebo nedemokratické voliče, tak to je to, co mě jako občana uráží ze všeho nejvíc,“ odkazuje moderátor na podobné kastování lidí v podání Petra Fialy.

Je ale něco jiného, když se takto vyjadřují elity vůči těm, jimiž opovrhují, a když se takto vyjádří někdo na jejich adresu. To už si troufne málokdo. Ovšem Luboš Xaver Veselý nad užitím expresivního výrazu příliš neváhal. „Tak samozřejmě každý ví, že je to nadsázka, to je z toho jasné. A nerozmýšlel jsem se dlouho. Byl jsem v tu chvíli naštvaný. Myslím si, že by takové věci zejména od lidí, kteří dostávají prostor v médiích, zaznívat neměly. Sám bych nikdy o nikom neřekl, že je spodina. Jestliže je paní Vášáryová ochotná titulovat takto lidi, tak asi bude muset snést i to moje vyjádření, protože, jak se říká, kdo chce rány rozdávat, musí je umět i přijímat,“ upozorňuje Luboš Xaver Veselý.

Kalousek je ten poslední, kdo by to měl komentovat

Na obranu dámy, jejíž výrazivo vydatně přitápělo pod kotlem nenávisti ve slovenské společnosti, vystartoval na sociálních sítích jako pravý gentleman Miroslav Kalousek a přitom propojil moderátorovo vystoupení ve vlastním pořadu s jeho funkcí v Radě České televize. „Pokud si tento člen Rady ČT smí tohle dovolit vůči přední dámě čsl. kultury a slovenské diplomacie a veřejného života a neponese za to žádné následky, bude Rada ČT a všichni její volitelé k smíchu. A k nevolení,“ uvedl. „Jak mám já právo kohokoli označit za předního diplomata nebo kvalitního člověka nebo spodinu, tak stejně takové právo má pan Kalousek, což naprosto respektuji,“ reaguje moderátor XTV.

„Myslím, že z minulosti známe i slovník pana Kalouska. Obávám se, že je to ten poslední, který by to měl komentovat,“ usmívá se. Ovšem ohrazuje se proti tomu, že by inkriminované vyjádření mělo mít cokoli společného s jeho působením v Radě ČT. „Myslím si, že v Radě České televize odvádím takovou práci, jaká je ode mě žádána. Mám téměř stoprocentní docházku. Za čtyři roky jsem ze zdravotních důvodů jenom jednou nebyl na zasedání rady a dvakrát jsem musel o něco málo dříve odejít. Jsem tradičně zpravodaj dvou kanálů a myslím, že odvádím dost kvalitní práci na to, aby ji někdo zpochybňoval. Jestli to bude někdo spojovat, tak je jasné, že to spojuje uměle,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Luboš Xaver Veselý.

Zlobí se i spolubojovnice revolucionářů ze spacáku

Bývalý Xaverův kolega z televizní rady Zdeněk Šarapatka se komentáře zdržel, jen vyslal přes Facebook do světa toto sdělení: „Členství v radě zaniká, narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena rady.“ Odkázal se přitom na § 6, čl. 2b) zákona o České televizi. „Pan Šarapatka si může psát, co chce, stejně jako já. Je nad slunce jasné, že to s výkonem mé práce v radě nemá vůbec nic společného. Slova zazněla na mém soukromém kanálu v takovém nadsázkovém pořadu, takže je to jenom snaha ty věci uměle spojit. Přitom to nemá vůbec nic společného. A kdo sleduje mé pořady, ty vážné i ty nevážné na jedné straně a na druhou stranu mou práci v radě, tak má úplně jasno,“ nepochybuje moderátor.

Se svou troškou do mlýna přispěchala i senátorka Hana Marvanová. „To je otřesné vyjádření člena rady! Poslanci by měli iniciovat odvolání tohoto člena rady, protože hrubými urážkami narušil závažným způsobem důstojnost funkce člena rady (par. 6 odst. 2 zákona o České televizi)!? Co na to Markéta Adamová Pekarová, Olga Richterová, Věra Kovářová a další?“ svolávala na Xavera hněv politička, která se na konci roku 2000 přidala ke stávkujícím zaměstnancům České televize a v období tzv. televizní krize přímo v budově zpravodajství na Kavčích horách podpořila stejně jako Jan Ruml, Michael Žantovský a další pravdoláskaři „revolucionáře ve spacácích“.

Není důvod k odvolání. Ale rozvázalo by ruce i jazyk

Z toho, že by Marvanové apel vyslyšeli poslanci a odvolali ho z Rady ČT, Xaver strach nemá. „Moje neobavy pramení zejména z toho, že na členství v radě nijak nelpím. A jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Kdyby se to náhodou stalo, tak mně to rozváže ruce i jazyk, protože jsem se do této chvíle velmi držel. Vůbec nic by se nestalo, život by šel dál. Ale nemyslím si, že je k odvolání důvod. Samozřejmě jsem pro ty v radě nepohodlný. Jsem možná jediný radní, kdo si myslí, že televizní a rozhlasové poplatky by neměly být navýšeny. Už mi bylo několikrát naznačeno, že bych měl po dobrém odejít. Ale jsem přesvědčen, že tam mám svoje místo. Pakliže se rozhodne jinak, pro mě se nic nemění. Pro mě je nejdůležitější práce v XTV a jiných mých kanálech. Rada mě neživí, už jsem tam kus práce odvedl. Jen by mi to hodně rozvázalo ruce i jazyk,“ dodává Luboš Xaver Veselý.

