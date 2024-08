Z muže na boxerku... Alžířanka vyhrála olympiádu, kritika sjednotila Trumpa i Navrátilovou

Nejvášnivější reakce světové veřejnosti vyvolal zápas alžírské boxerky proti Italce Angele Cariniové, který trval pouhých 46 sekund, neboť po několika tvrdých úderech Chalífové její soupeřka souboj raději vzdala a z ringu s pláčem odešla. Vítězce přitom odmítla podat ruku, za což se později omluvila. „Nebylo to něco, co jsem chtěla udělat… Byla jsem naštvaná, protože moje olympiáda se rozplynula," uvedla poražená Italka v rozhovoru pro noviny La Gazzetta dello Sport. „Je mi líto i mé soupeřky. Pokud MOV (Mezinárodní olympijský výbor) řekl, že může boxovat, respektuji toto rozhodnutí,“ dodala Cariniová.

Chalífová byla loni vyloučena z mistrovství světa v boxu, jelikož podle Mezinárodní boxerské asociace (IBA) neprošla testy způsobilosti pohlaví, které u ní odhalily zvýšenou hladinu testosteronu a mužské chromozomy. Spekuluje se o tom, že Chalífová, která od narození žije a vystupuje jako žena, trpí poruchou pohlavní diferenciace (DSD), což je vzácná vrozená nemoc, která může způsobovat nesoulad mezi chromozomy a vnějšími pohlavními znaky. Mezinárodní olympijský výbor však uvedl, že toto rozhodnutí bylo „náhlé a svévolné" a že zmíněné testy byly provedeny chybně. Předseda MOV Thomas Bach nyní čelí otázkám, jestli organizace upřednostňuje inkluzi před bezpečností, když dovolila v ženské kategorii soutěžit Imán Chlífové a Tchajwance Lin Ju-čingové, která dříve také neprošla podobnými testy. „Není to tak jednoduché, jak to někteří v této kulturní válce chtějí vykreslit," namítá však Bach. „Ty dvě jsou ženy a mají právo účastnit se ženské soutěže. A s inkluzí to nemá v žádném případě nic společného."

Některé osobnosti sportovního světa se ale s názorem vrchního olympijského funkcionáře neztotožňují. Mezi nimi je například bývalá americká plavkyně Riley Gainesová, která napsala na sociální síti X: „Muž vyhrál ženské olympijské zlato. Říkají tomu pokrok. Je to naprostá zrada férovosti, bezpečnosti a žen od MOV.“

Chalífovou kritizuje také bývalá česko-americká tenistka Martina Navrátilová. „Díky za nic Mezinárodnímu olympijskému výboru. Styďte se, tohle je parodie. Mimochodem nejde o genderovou otázku, ale o hádku o pohlaví,“ uvedla.

Kauza každopádně baví uživatele sociálních sítí, kteří nešetří vtipy a ironickými poznámkami. „Proč byste platili peníze za to, že se na olympiádě budete dívat, jak Alžířan mlátí Evropanky, když se můžete projít po Paříži a vidět to zadarmo?“ ptá se jeden uživatel platformy X v tweetu, který zatím získal přes milion zhlédnutí.

Když kauza kolem Chalífové vypukla, některá média chybně označovala alžírskou boxerku jako transgender. Noviny Boston Globe se později za použití tohoto označení omluvily. Obdobně se vyjádřil bývalý americký prezident Donald Trump, který ve svém projevu na setkání s voliči ironicky pogratuloval „mladé ženě, která prodělala tranzici z muže na boxerku“, načež slíbil, že pokud vyhraje blížící se prezidentské volby, „nepustí muže do ženských sportů“ . Přirovnávání Chalífové k mužským transgender sportovcům, kteří si nechávají chirurgicky změnit pohlaví, aby mohli soutěžit v méně náročných ženských kategoriích, je však nepřesné. V převážně islámském Alžírsku, které Chalífová reprezentuje, se na rozdíl od mnoha západních zemí takové operace vůbec neprovádějí a změna pohlaví není právně možná. Imán Chalífová od narození žije a vystupuje jako žena.

Poté, co sociální sítě zaplavily záběry plačící Angely Cariniové, se začal znovu objevovat názor, že bez ohledu na vědeckou debatu o chromozomech a všelijakých přírodních hříčkách, tak tvrdá disciplína, jako je box, obecně není vhodná pro něžné pohlaví. „Ponecháme-li stranou otázku intersexuálního sportovce, měly by ženy skutečně boxovat? Fotbal, softbal, gymnastika – všechno dobré. Ale box?“ ptá se glosátor na sociální síti X. Nutno dodat, že ženský box na olympijských hrách je poměrně nový fenomén. Dlouho se jednalo o poslední sport, v němž bylo ženám zakázáno soutěžit. Poprvé mohly ženy na olympiádě boxovat až v Londýně v roce 2012.

Putting aside the question of an intersex athlete, should women really be boxing?



Chalífová ve finále olympijského turnaje porazila Číňanku Yang Liu. Zatímco duel s Italkou Cariniovou následovalo emoční drama, atmosféra po finálovém souboji byla zcela odlišná. Po zaznění závěrečného gongu se Číňanka s Alžířankou na znamení respektu a sportovního chování objaly. „Osm let to byl můj sen a teď jsem olympijská vítězka a držitelka zlaté medaile,“ uvedla po svém triumfu Chalífová. „Kvůli těm útokům to dává mému úspěchu zvláštní příchuť. Jsem plně způsobilá pro účast v této soutěži. Jsem žena jako každá jiná žena. Narodila jsem se jako žena, žiji jako žena a jsem způsobilá,“ dodala alžírská boxerka.

