Za nezávislost! Svobodní slavili 11 let

Dne 14. února 2020 se od 14:02 konala tisková konference Svobodných, dříve Strany svobodných občanů. Čas konference 14:02 byl tematicky zvolen, jelikož 14. února 2009 tato strana vznikla. Svobodní tedy slavili 11 let.

K příležitosti tohoto výročí promluvili v Autoklubu, kde se konference konala, zakladatelé Svobodných. Autoklub byl i místem, kde proběhl před 11 lety ustavující sněm Strany svobodných občanů. Promluvili zde Jiří Payne a Milan Vodička. Kromě toho zde současný předseda Libor Vondráček představil nové programové pilíře Svobodných.

Jako první se ujal slova Jiří Payne. Tento zakládající člen byl 12 let poslancem za ODS. Ve Svobodných zastával pozici europoslance, kterou přejal po Petru Machovi, jenž se tohoto postu vzdal.

„Dobrý den, já začnu zvláštní příhodou,“ začal Payne. „Nikdy v dějinách ODS se mi nepodařilo dostat do televize během kongresu. Akorát na tom posledním, v předvečer založení Svobodných, se mi to podařilo kolem desáté hodiny, kdy na mě vyšla řada, tak ČT ho pustila online. Tehdy jsem přirovnal ODS k nabouranému autu, kdy auto začalo hořet, řidič vylezl z auta, avšak místo toho, abychom od auta odešli, tak my jako ODS jsme do toho hořícího auta znovu nasedli a ojeli s ním,“ vyprávěl tento politik svůj zážitek z ODS.

Poté popisoval, jak v ODS došlo ke koalici průměrných s neschopnými, kteří si pak do funkce mohou dosadit koho chtějí. „Takový systém je zranitelný na korupci a kmotrovství,“ pokračoval Payne. Dle Payna se takovýto systém, ve kterém se odstranila férová soutěž, dostane po čase do krize, což se prý projevilo i v tom, že strana byla bez programu a bez lidí. ODS se prý z toho nevzpamatovala dodnes.

Payne vyprávěl, jak mu po kongresu zavolal Petr Mach, který zrovna zakládal novou stranu, s dotazem, zda se k němu zapojí. S Petrem Machem se znali z Hradu, kde tehdy pracovali pro tehdejšího prezidenta Václava Klause. Později popisoval, jak díky znalostem z působení v přípravném výboru ODS měl zkušenosti s psaním stanov, což využil právě ve Svobodných.

První novinku, kterou Svobodní přinesli, byly otevřené primárky. Inspirací mu byly USA. V otevřených primárkách o kandidátech strany nerozhodují pouze členové strany, ale veřejnost, která se za nějaký poplatek zaregistrovala. Ve Svobodných tuto funkci získal statut příznivce. Od Svobodných to pak prý dle Payna opsali Piráti, dokonce Svobodní údajně byli první stranou v Evropě, kteří takový systém vybírání kandidátů použili. Jelikož Payne věděl, že je třeba zefektivnit fungování uvnitř strany, tu byrokracii a tak podobně, tak prosadil internetovou komunikaci uvnitř strany, to prý fungování Svobodných opravdu zefektivnilo. Třetí skvělou myšlenkou byl princip férové soutěže; Payne opět použil odstrašující příklad z ODS, kde bylo jasné již před kongresem, kdo bude kam zvolen. „V těchto třech věcech se osvědčilo, že to funguje. Jedna věc však byla špatná, začali se objevovat lidi, co stranu zaměnili za debatní klub,“ ukončil Payne.

Dále se slova ujal Milan Vodička. I ten stál u zrodu Svobodných. Sám Milan Vodička je nejúspěšnějším kandidátem do Senátu, jakého kdy Svobodní měli, jelikož se mu podařilo v senátních volbách získat dvouciferný výsledek, ačkoliv do Senátu se nedostal.

Vodička ve svém příspěvku navázal na Payna, jenž v posledních větách prohlásil, že je třeba dělat praktickou politiku. „To jsem se snažil naplňovat já, ačkoliv jsem nebyl autorem většiny stanov. Díky nim se nám pracovalo dobře. Problémem bylo, když někdo začal stanovy mírně obcházet,“ prohlásil.

Založení strany označil slovem odvaha, odvaha otců zakladatelů, ta prý byla velmi potřebná. „Odvaha s minimem peněz, s vynikajícím programem,“ prohlásil Vodička. Tím narážel na program Svobodných, který byl oceněn jako nejlepší ekonomický program. Ke konci svého proslovu poukázal na nové vedení – to dle Vodičky má šanci ukázat to, že Svobodní mají na víc než na jedno procento. Zkritizoval však změnu loga, kdy se původní logo, které představoval beran, jenž je dle Vodičky tvrdohlavý a neústupný, tak to se zaměnilo za rohy. „Pro mě je to naprosto nepochopitelné, je prostě třeba se vrátit zpátky k beranovi,“ pronesl.

Jako třetí se slova ujal současný předseda Svobodných Libor Vondráček. Tento 26letý absolvent práv byl zvolen předsedou strany v říjnu minulého roku.

„Když se zamyslíme nad tím, co nás odlišuje od ostatních stran, tak to je – že ostatní strany se snaží vybudovat závislé občany. Závislé na státu, závislé na systému a na rozhodnutí politiků. My spoléháme na to, že v ČR je spousta šikovných lidí, co by se rádi osamostatnili, co nechtějí platit za chyby politiků. Chtějí být samostatní a sobě odpovědní, nikoliv státu. To pak nesmí být tolik závislí na systému,“ prohlásil předseda Vondráček.

Poté představil nové logo Svobodných, které zní: „Za nezávislost,“ či „Za nezávislost lidí na politicích“. „Máme jasný plán, jak ušetřit lidem čas, který ztrácejí při orientaci ve zbytečně složitém systému. Čas, který tráví např. papírováním a na úřadech, místo toho, aby se věnovali své rodině, skutečné práci nebo koníčkům,“ rozvedl Libor Vondráček.

„Náš program povede k razantnímu zvýšení objemu peněz v peněženkách lidí, kteří nemají zisky ze známostí s politiky a nevyužívají výhod, které určitým skupinám poskytuje stát nebo EU na úkor všech ostatních. Náklady zaměstnavatelů zůstanou stejné, ale stát při cestě do peněženky sežere mnohem méně,“ dovysvětlil.

Na dotaz, kdo je typickým voličem Svobodných, mladý předseda odpověděl: „Každý, kdo se chce mít lépe díky poctivé práci, a ne díky výhodám, které mu stát zajistí. Nejvíce pozitivně pocítí volbu Svobodných ti, kterým dnes moc veřejná hází klacky pod nohy. Jsou to vlastníci malých firem nebo nemovitostí – hospodští, majitelé aut, nositelé zbraní, nebo ti, kteří by se jimi rádi stali. Ti, kteří by se o sebe rádi postarali sami, ale systém jim ubírá odvahu a možnosti. To jsou často i mladí a tvořiví lidé, kterým trvá dlouho, než se osamostatní.“

Fotogalerie: - Levice.

Nové heslo má tři pilíře, které předseda Libor Vondráček představil.

První pilíř zní: „Za nezávislost vlastníků.“ Druhý pilíř je: „Za nezávislost podnikání, i toho malého.“ A třetí pilíř říká: „Za nezávislost na výhodách pro vyvolené.“

Na dotaz – co je cílem Svobodných? – odpověděl Jan Dočekal, 1. místopředseda strany a zastupitel Prahy 6:

„Našim cílem je hlasitá obhajoba těch, jimž je na svobodě ukrajováno nejvíce. Například majitelé aut jsou dnes válcováni na všech frontách. Jako Pražák o tom něco vím. Spatřujeme v tom ideologickou motivaci, a to odmítáme. Je právem každého zvolit si, jak nezávislý chce být při výkonu svobody pohybu. Volbu individuální nebo hromadné dopravy má udělat každý sám, nemají za něj rozhodovat politici tím, že budou za jeho peníze zvýhodňovat vybrané typy dopravy, a jiné naopak zcela nesmyslně komplikovat.

Některá města deptají řidiče vyvýšenými přechody, které ještě nikomu nezachránily život, nebo stavěním dalších překážek do cesty, jež vedou jen k častějším návštěvám autoservisů. Stát nevěří ve svéprávnost řidiče, a tak nechává odstranit billboardy od silnice. Rozptylování nesmyslným úsekovým měřením mu ale nevadí. Nutí motoristy platit tisíce ročně za biopaliva, a kromě spotřební daně požaduje po některých i daň silniční, jejíž výběr je vysoce neefektivní. Vybrané daně pak neinvestuje do budování dopravní sítě, ale do dotování jiných druhů dopravy.

Korunu tomu nasazuje Evropská unie, která nesmyslnými nařízeními a příkazy auta nejen zbytečně prodražuje, ale jde i proti zájmům majitele vozu. Klasickým příkladem jsou start-stop systémy nebo plánovaná sledovací zařízení, která budou centrálním orgánům zasílat údaje o spotřebě paliva, rychlosti apod. Nebo stále se zpřísňující emisní normy, které jdou téměř za hranu fyzikálních zákonů a v důsledcích nejenže nezlepší klima, ale zdraží potraviny, poškodí celý evropský autoprůmysl a v důsledku povedou k nárůstu nezaměstnanosti,“ připomněl Dočekal.

„Pokud jde o cíle volební, pak chceme letos na podzim obhájit minimálně dvě křesla, a je jedno, jestli opět budou krajská nebo poprvé některé z nich bude v Senátu. Hlavní snahy ale už teď upíráme ke sněmovním volbám, kde bychom rádi zastavili propad z roku 2017 a vydali se opět na rostoucí trajektorii,“ dodal na závěr předseda Vondráček.

