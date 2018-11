Za tohle by Slonková a Kubík dostali od Švýcarů až tři roky vězení. Erik Best odhaluje trestný čin

Premiér Andrej Babiš nešetří ostrými slovy, když přijde řeč na novináře Sabinu Slonkovou a Jiřího Kubíka, kteří natočili reportáž s jeho synem Andrejem Babišem mladším. Babiš mladší je švýcarským občanem. Když s ním zmínění novináři vedli rozhovor, sdělili mu, že jsou novináři, a on jim nezabouchl dveře před nosem. I v pozdější e-mailové komunikaci údajně potvrdil, že se zveřejněním informací nemá problém.

Premiér Babiš však tvrdí, že ani jeho syn, ani jeho bývalá manželka nevěděli, že jsou nahrávaní kamerou v brýlích. A pokud je to tak, znamenalo by to, že zmínění novináři spáchali z hlediska švýcarských zákonů trestný čin. Tvrdí to alespoň americký novinář Erik Best, který letos 28. října dostal státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana.

Anketa Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru? Má 88% Nemá 12% hlasovalo: 12181 lidí

Brněnský právník Tomáš Tyl se na sociální síti Facebook vyjádřil podobně, když se dovolával slov sociologa médií Václava Štětky pronesených v internetové televizi DVTV. Považuje využití skryté kamery, ke které sáhli novináři Jiří Kubík a Sabina Slonková, za sporné. Nijak ho neuklidňuje skutečnost, že televize Seznam má pro použití skryté kamery kodex.

„Prosím vás, rozmohl se nám tady takový nešvar. Omlouvat skrytou kameru paragrafem 89 a hovořit o ‚zpravodajském účelu‘. Tak určitě. Až na to, že ‚zpravodajský účel‘ je opravdu něco jiného než přímý rozhovor. Zákon hovoří o ‚přiměřeném způsobu ... pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství‘. Takovým přiměřeným způsobem je ilustrační záběr z demonstrace, kde je asi krapet blbost, že bych jako kameraman šel do davu a vyžádal si písemný souhlas každého na záznamu. Václavák, stadion, ulice... Ale přiměřeným způsobem docela jistě není interview s evidentně psychicky vykolejeným člověkem mezi dveřmi. Prý má Seznam na používání skryté kamery kodex. To je pěkné. Kodex je dobrá věc. Já mám taky kodex, třeba na používání ledničky – cituji: ‚Nebudu žrát po 18. hodině.‘ – už jsem to dvakrát dodržel a obden na sebe uvaluju sankce jak EU na Putina. A furt nic,“ prohlásil Štětka.

Psali jsme: Babišův výbuch hněvu v živém přenosu: Sprosťárna, hnus. Můj syn je nemocný, zneužili ho. Ti novináři... Kdo je vybavil, rozvědka? Bývalí zaměstnanci?! Andrej Babiš je dobytek. Slonková jednala na přání jeho syna, říká Jan Cemper, který chystá akci na 17. listopadu Strč si to do prdele, Babiši, a neházej to na nás, vrací premiérovi úder syn Karla Svobody Jakub Janda: Je možné, že si to Babišův syn vymyslel. Babiš není pod vlivem Ruska

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp