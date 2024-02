Zabít dítě, ženu? Novotný jde dál: Češi by fakt potřebovali válku. Malinkou. Na profackování

Prezident Petr Pavel zmínil v neděli zavedení administrativních odvodů do armády a část české společnosti zachvátily obavy. Naštvaný řeporyjský starosta Pavel Novotný se tak uchýlil k dalším kontroverzním výrokům vůči lidem, kteří se povinné vojny bojí, jsou podle něj „na profackování“ a „potřebovali by válku“, není to poprvé, co vyslovil podobný názor.

Poté, co v neděli Petr Pavel na Nově podpořil možnost zavedení administrativních odvodů do armády, aby stát získal přehled o tom, s kým může počítat pro obranu státu, začalo téma zavedené povinné vojenské služby v české společnosti silně rezonovat.

S vyjádřením vystoupil následně před novináři premiér Petr Fiala (ODS), aby lidi ujistil, že se obnovení odvodů a zavedení povinné vojenské služby nechystá. Jeho slova potvrdila v tiskovém prohlášení také šéfka obrany Jana Černochová (ODS).

Řeporyjského starostu Pavla Novotného ale ustrašení Češi zvedli ze židle. Na sociální síti X uvedl, že on by šel svou zemi se zbraní v ruce hájit. Těm, co mají strach, by naopak přál válku a ke všemu by jim nejraději uštědřil i facku. „Souhlasil bych s povinnou vojenskou službou a neváhal bych hájit Českou republiku se zbraní v ruce. Překvapuje mě, co lidu to vidí jinak. Češi by asi fakt potřebovali válku. Malinkou. Na profackování. Sorryjako,“ napsal politik ODS.

Souhlasil bych s povinnou vojenskou službou a neváhal bych hájit Českou republiku se zbraní v ruce. Překvapuje mě, co lidu to vidí jinak.



Češi by adi fakt potřebovali válku. Malinkou. Na profackování. Sorryjako. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) February 27, 2024

Následně pak zmínil, že by Češi měli okusit válečný konflikt. „Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka,“ řekl Novotný v březnovém videu, které vysílal živě na sociální síti TikTok.

Policie nakonec rozhodla, že nebude řešit trestní oznámení, které přišlo na Novotného za možné hanobení národa a šíření poplašné zprávy.

Vyjadřování Novotného tehdy pro ParlamentníListy.cz komentoval například právník Tomáš Nielsen. „Nejvíc mi vadí, že něco takového může vypustit někdo, kdo byl zvolen do vedení obce. Přiznám se ale, že pan Novotný ani jeho projevy mě nezajímají. Z osmi miliard lidí na naší planetě patří k té skupině, kterou skutečně vůbec neregistruji. I proto bych podobný výkřik nejspíš ignoroval. Vždyť je to zcela nesmyslný a nelogický blábol. A těch jsou sociální sítě plné. Na světě je hodně lidí, kteří jsou nadšeni sami ze sebe, dokážou je rozesmát jejich vlastní nejapné vtípky a vnímají se za středobod vesmíru. U dětí to chápu, je to jistá fáze procesu zrání. U dospělých je to divné, ale i to asi přináší svět a příroda,“ uvedl.

