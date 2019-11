Žáček z ODS mluvil s Železným o Ukrajině

Ukrajinci očekávají, že se lidé pracující u nás jednou vrátí do své vlasti. Řekl to Andrej Babiš, který je na návštěvě země. Vláda přitom plánuje dostat do Česka každý rok čtyřicet tisíc pracovníků z Ukrajiny. V Událostech, komentářích na ČT24 na toto téma hovořili europoslankyně Radka Maxová (ANO) a předseda meziparlamentní skupiny Česko–Ukrajina Pavel Žáček (ODS).

Program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny má do Česka dostat kolem čtyřiceti tisíc Ukrajinců ročně, dvakrát víc než dosud. Podle Žáčka je možné říct, že to je dnes jediný lék na to, jak do Česka přivádět dobrou a kvalitní pracovní sílu. „Vztahy s Ukrajinou jsou v tomto smyslu nadstandardní,“ uvedl s tím, že tomu nahrává i jazyková blízkost a to, že Ukrajinci jsou ochotni k nám přijet pracovat.

Jeho slovům europoslankyně Maxová přitakala. Připomněla však, že ekonomika nemusí být tak výkonná, jako je tomu v současné době, a měli bychom být v tomto směru obezřetní. Podle šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého je to však pořád málo, jelikož dlouhodobě není v Česku obsazeno asi 325 tisíc míst. „Chápu požadavek Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, že zde potřebujeme mít kvalifikovanou pracovní sílu,“ podotkla.

Zároveň poukázala na fakt, že v Česku máme dlouhodobě nezaměstnané, kteří pracovat nechtějí. „Měli bychom je motivovat. To je otázka, kterou bychom měli řešit doma,“ myslí si Maxová.

Řešíme tím tedy nějaký náš problém, není to však vůči Ukrajincům nefér, když právě vláda upíná tu největší pozornost právě na Ukrajinu, která má sama problém s úbytkem kvalifikované síly? „Je to otázka pracovních příležitostí na samotné Ukrajině. Pro Ukrajince je to finančně výhodné,“ poznamenal Žáček s tím, že díky možnosti volného pohybu pracovní síly mohou Ukrajinci posílat finanční podporu rodině zpět na Ukrajinu.

I Maxová to vidí jako určitou pomoc Ukrajině než její „vysávání“. Zmínila, že Ukrajina má v současné době devíti- až desetiprocentní nezaměstnanost, je jen a jen na rozhodnutí Ukrajinců, že si chtějí v jiných zemích přivydělat.

Ukrajina podle jejích slov musí předně vytvořit podmínky pro to, aby její pracovní kvalifikovaná síla neodcházela do jiných zemí. „Ukrajina díky novým volbám, které dvakrát potvrdily, že tato země chce směřovat jiným demokratickým směrem, stát se proreformní a partnerem EU. Pokud by došlo k nějaké ekonomické změně, měla by zajistit, aby naopak se jim z Evropy vraceli,“ doplnila.

Právě vracení pracovníků z Evropy je cílem Ukrajiny. Moderátor Jakub Železný proto argumentoval, že ukrajinským přátelům by příliš nepomohlo, pokud by bylo snahou českého státu, aby se tu Ukrajinci usídlovali natrvalo se svými rodinami a začleňovali se. „Všechny cesty, které jsou legální, jsou vhodné. Pokud by se to týkalo zaměstnání celých rodin, tak proč ne,“ odvětil Žáček.

A dodal: „Pokud je to tak, že rodina zůstává a jenom vyšle jednoho nebo dva své zástupce, tak to je také možné.“ V tomto směru podle Žáčka záleží především na politice vlády, tedy kolik chceme přijmout zaměstnanců z Ukrajiny, kolik chce náš průmysl a kolik podmínek je schopna zajistit vláda v rámci migrační politiky.

