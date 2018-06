Začínající kantoři by si mohli polepšit. Až o čtyři tisíce měsíčně

Na práci začínajících učitelů by od roku 2020 mohl po dobu dvou let dohlížet zkušenější kolega. Navrhuje to Ministerstvo školství v novele zákona, která je nyní v připomínkovém řízení. Do některých oblastí školství by se podle ní také mohli snadněji zapojit odborníci z praxe, kteří nemají pedagogickou kvalifikaci. Takzvané adaptační období pro začínající učitele předpokládalo už zavedení kariérního řádu učitelů, který ale loni za bývalé vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL Sněmovna neschválila, píše ČTK.

Podobnou novelu na konci května navrhli ve Sněmovně také poslanci ČSSD.

Zaměstnavatel by podle ministerstva měl podporovat začínajícího učitele zejména průběžným a pravidelným hodnocením jeho pedagogické činnosti, metodicky ho vést a seznamovat ho s podmínkami provozu školy. Na začínajícího kantora by měl dohlížet takzvaný uvádějící učitel, který by za to podle ministerstva mohl dostávat příplatek v minimální výši 1000 korun měsíčně. Při počtu 3000 začínajících pedagogů by tato úprava přišla na 192,42 milionu korun, vypočetl úřad.

„Návrh primárně směřuje k cíli přispět ke zvýšení kvality vzdělávání ve školách,“ uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě. Novela by měla přispět k posílení odpovědnosti ředitelů škol tak, jak to předpokládá programové prohlášení vlády v demisi.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011

Ministr školství v demisi

ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předepsanou odbornou kvalifikaci učitele by podle předlohy mohli odborníci splnit získáním odpovídající profesní kvalifikace instruktora u poskytovatele praktického vyučování. V jiném případě by si odborníci s alespoň pětiletou nepřetržitou praxí museli doplnit kvalifikaci do čtyř let ode dne vzniku pracovního poměru učitele ve střední škole.

Poslanecký návrh ČSSD naproti tomu předpokládá, že by se učiteli odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku na střední škole mohli stát bez pedagogické kvalifikace odborníci s nejméně 15letou nepřetržitou praxí. Ostatní by si pak museli kvalifikaci do čtyř let doplnit. Pro uvádějící učitele navrhují sociální demokrati příplatek až 3000 korun měsíčně, tedy o 2000 více než ministerstvo. Od září 2021 by ho chtěli zvýšit na 4000 korun měsíčně.

Návrh ministerstva přináší i další novinky. Zužuje například rozsah akreditací dalšího vzdělávání pedagogů pouze na programy, ve kterých mohou učitelé získat odbornou kvalifikaci. Programy průběžného vzdělávání pedagogů by měly fungovat dále bez akreditace, a tedy i bez kontroly ministerstva, které podle něj při současném množství 10.000 programů ročně nemůže zajistit kvalitu. Novela by také mohla navýšit požadavky na odbornou přípravu asistentů pedagoga a zpřísnit požadavky na odbornou kvalifikaci speciálních pedagogů.

Pokud by změny byly schváleny, mohly by začít platit od začátku školního roku 2019. Výjimkou je část, která se týká adaptačního období začínajících učitelů. To by z finančních důvodů mělo začít fungovat od ledna 2020.

Psali jsme: MŠMT: Ministr s premiérem jednali o další podpoře pedagogických fakult Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů Kiska hovořil k poslancům o roztahujících se gaunerech. Kotlebovce vyhnali ze sálu poté, co jej nazvali vlastizrádcem Aulická Jírovcová (KSČM): My jsme deklarovali, že dvouleté děti nepatří do mateřských škol

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp