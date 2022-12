Žádná „oposmlouva“ se SPOLU, zní z ANO

reklama

„Čau Praho! 78 dnů od voleb stále není nová rada v Praze, ale už se to trochu rýsuje,“ začíná optimisticky navzdory situaci, která stále má daleko k tomu, aby byla na magistrátu ustanovena rada a zvolen nový primátor.

„Na magistrátu směřují Piráti do opozice, naopak vítězné SPOLU do rady,“ je Prokop přesvědčený o tom, že Piráti skutečně v radě nezasednou a ta bude potřebovat podporu od jeho hnutí. Naznačuje také podmínky, za kterých by ANO tuto podporu poskytlo.

Co konkrétně chce hnutí ANO za dočasnou podporu jejich menšinové rady? Především Prokop popřel vznik jakési opoziční smlouvy, která se podle Pirátů chystá mezi SPOLU a ANO na pražském magistrátu a avizoval, že ANO bude novou radu podporovat jen do konce února 2023.

Co se týká požadavků ANO na novou radu, ta by měla vzniknout podle Prokopa i jako menšinová rada SPOLU, aby se situace pohnula. ANO by ale chtělo v jejím rámci plnit také svůj program. Z podmínek, které si ANO stanovilo, jmenoval Prokop dokrytí zvýšení cen energií pro školy, školky a sport, řešení nedostatku míst v pražských středních školách a nedostatku míst pro potravinovou banku.

V pořadu se ale věnuje i dalším věcem. Zmiňuje další podezřelé zakázky v pražském dopravním podniku a 44 milionů firmě obviněné v kauze Dozimetr. Více informací naleznete v přiloženém videu.

Vrací se i ke svému vystoupení na sjezdu ČSSD.

„Vzbudil jsem poprask na sjezdu pražské ČSSD! Řekl jsem jim totiž to, co si všichni myslíme a možná se jim to bojíme říct narovinu. Já vždy mluvím autenticky a tak, jak to cítím,“ narážel na svůj projev, ve kterém za příčinu rozpadu ČSSD označil spory mezi členy a nástup aktivistického křídla k moci.

