Zájem lidí volit prezidenta mimo své bydliště je mimořádný

Zájem voličů o voličské průkazy před druhým kolem volby prezidenta je podle většiny radnic z celé země mimořádný, někde mluví o rekordu. Počet vydaných průkazů je až několikanásobný ve srovnání nejen s posledními volbami do sněmovny, ale i s první přímou volbou hlavy státu v roce 2013, kdy se současným prezidentem Milošem Zemanem postoupil do rozhodující bitvy Karel Schwarzenberg. Tentokrát je Zemanovým vyzyvatelem Jiří Drahoš, přičemž šance obou finalistů jsou podle odhadů vyrovnané. Volební účast může být jedním z faktorů, který o obsazení nejvyšší funkce ve státě rozhodne.

Hlasovat chtějí lidé také v nemocnicích i věznicích. Kromě voličských průkazů si lidé, kteří mají třeba propadlou platnost dokladů, nechávají vystavit „rychlé“ občanské průkazy.

Čas na to, aby si na obecních úřadech osobně vyžádali voličský průkaz, měli lidé do dnešních 16:00. Umožní jim volit mimo své trvalé bydliště. S dokladem budou moci hlasovat ve kterékoli volební místnosti v zemi, případně na českých ambasádách v zahraničí. Často to využívají lidé, kteří míří na hory. Zažádat o průkaz bylo možné korespondenčně, pomocí datové schránky nebo osobně, přičemž lidé nejčastěji využívali osobní vyzvednutí.

Například v Jihomoravském kraji byl zájem o voličské průkazy pro druhé kolo ve srovnání s rokem 2013 místy až dvojnásobný. Radnice Brno-střed vydala téměř 1 500 průkazů, což je asi o 500 více než před pěti lety, mnoho lidí ale přicházelo na úřad až na poslední chvíli.

Pražské radnice evidují tisíce žádostí o vydání voličského průkazu, některé hlásí přes dvě tisícovky žádostí, Praha 6 přes 5 000. „Vydali jsme celkem 5 955 voličských průkazů. Jde o rekord v historii vydávání voličských průkazů zde na radnici,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Ve stotisícovém Hradci Králové si voličský průkaz do dnešních 13:00 vyzvedlo 1 959 voličů, před pěti lety bylo pro druhé kolo vydáno 1 098 průkazů. V Královéhradeckém kraji lidé na voličský průkaz nejvíce volí v Krkonoších. Jde o turisty, kteří sem přijeli strávit volné dny. V okrsku v centru Pece pod Sněžkou v prvním kole volilo prezidenta na voličský průkaz 830 lidí, z nichž kolem 70 procent bylo z Prahy. Ve Špindlerově Mlýně hlasovalo před 14 dny celkem 1 422 lidí, z toho 886 na voličský průkaz.

Podobná je situace v dalších střediscích. Třeba obce na Šumavě se na očekávaný příliv turistů – voličů připravují. Před pěti lety měly některé volební komise tolik přespolních voličů, že musely shánět další hlasovací lístky a obálky. V Modravě, kde je asi 65 místních voličů, hlasovalo před dvěma týdny 173 lidí na voličské průkazy.

Ve Zlíně bylo vydáno pro obě kola 2 635 voličských průkazů. Při volbách prezidenta před pěti lety úředníci vydali 1 316 průkazů pro obě kola.

Na Vysočině je zájem o voličské lístky ve srovnání s rokem 2013 až dvojnásobný. Krajská Jihlava už pro druhé kolo vydala 920 průkazů. Při první volbě prezidenta před pěti lety jich nebylo ani šest set. Téměř trojnásobný zájem občanů o voličské průkazy pro druhé kolo volby ve srovnání s údaji před pěti lety hlásí i některé radnice v Olomouckém kraji. Například v Jeseníku bylo vydáno do dnešního odpoledne téměř 350 průkazů, v roce 2013 při druhém kole jich bylo 128. Trojnásobně víc voličských průkazů vydala také olomoucká radnice, zájem voličů potvrzují i ostatní města.

Velký zájem o volební průkazy zaznamenaly úřady v Ústeckém kraji. Oproti prvnímu kolu se například v Mostě jejich počet téměř zdvojnásobil a ve srovnání s podzimními parlamentními volbami si požádalo třikrát více lidí.

Liberecký magistrát vydal 2 571 průkazů, což je téměř třikrát víc než před minulými prezidentskými volbami. Tehdy bylo průkazů 874, před loňskými sněmovními volbami 976.

Úředníci v Pardubickém kraji vydali často méně voličských průkazů pro druhé kolo prezidentských voleb než pro kolo první. Lidé si totiž vyřídili oba průkazy najednou.

Mimořádný zájem žadatelů o voličské průkazy registrovaly i radnice ve velkých jihočeských městech. Výrazně převyšoval zájem o průkazy pro kolo první. Českobudějovický magistrát jich vydal o osm stovek více než před dvěma týdny. „Pro první kolo prezidentských voleb bylo vydáno 1 364 voličských průkazů, pro druhé je to 2 203 průkazů,“ řekla mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Podobně vysoký zájem byl v Táboře. Pro první kolo si tam vyzvedlo voličský průkaz 438 žadatelů, nyní jich bylo 777. „I v porovnání s loňskými podzimní volbami do Poslanecké sněmovny byl nyní zájem rozhodně vyšší,“ uvedl Vladimír Helma z táborského městského úřadu.

autor: nab