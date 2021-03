Základnu NATO do Česka, konec dabingu na ČT. Část ODSky chce dát programu grády. Má vaši podporu?

Jan Klusáček, předseda ODS Jesenice, se spolu s několika dalšími kolegy ze strany rozhodl přijít s novou iniciativou, která by doplnila do programu ODS hned několik bodů. Jmenuje se ČESKO.plus. Kromě jiného nabízí třeba privatizaci zbývajících státních podniků, online úřady nebo zemědělství 21. století. Dabing v České televizi by měl prý okamžitě skončit. Proč? „Soukromník ať si dělá, co chce, ale…“ Vítaná prý je i základna NATO v naší zemi.

Současná situace podle něj urychlila a prohloubila celosvětové trendy a je dle něho zřejmé, že v krizi obstály především ty státy, které disponují vysokou mírou digitalizace, podporou inovativního byznysu a komplexním přístupem ke vzdělávání. „Pokud máme ambici být do budoucna sebevědomým státem, musíme modernizovat. Body našeho programu jsme navrhli tak, aby reflektovaly potřeby fungování státu a jeho vztahu k občanům v 21. století.“ dodává Klusáček.

Mezi 12 bodů iniciativy ČESKO.plus patří mimo jiné například investice až 1 bilionu korun do infrastruktury. „Dokončení dálniční sítě, vysokorychlostní internet, letiště nebo vysokorychlostní železnice. Česku všude ujíždí vlak a to je třeba změnit tak, abychom naopak my mohli ujíždět vlakem z Prahy do Vídně, Berlína nebo dalších evropských metropolí rychlostí až 400 km/h,“ uvádí se na webu této iniciativy.

Mezi požadavky Klusáčkovy skupiny patří dále zrychlení výstavby, zpřístupnění úřadů online, výuka programování pro děti, angličtina pro první třídy či snížení nákladů státu. Dalším programovým bodem je zpřístupnění anonymizovaných dat, která spravuje stát, veřejnosti. „Vytvoříme příležitost pro soukromý sektor k vývoji nových aplikací a produktů, které zlepší nejen dopravu, ale třeba i přístup ke zdravotní péči a vzdělání. Zvýší se transparentnost a získáme možnosti lépe se rozhodovat ve všech klíčových segmentech našeho života.“

Poněkud kuriózním by se mohl zdát návrh iniciativy, aby ani jediná koruna z veřejných peněz nešla do dabingu. To by zřejmě znamenalo konec dabování v České televizi. „Cizí jazyk se člověk nejlépe naučí, je-li s ním v každodenním kontaktu. To potvrzuje i zahraniční zkušenost například ze Skandinávie. Soukromník ať si dělá, co chce, zajistíme ale, aby dabování zahraničních pořadů a filmů nebylo placeno z veřejných peněz,“ zdůvodňují signatáři iniciativy, proč chtějí s dabingem placeným občany skoncovat.

Nezapomnělo se ani na zemědělství, které by se údajně mělo posunout do 21. století. Dokončena by měla být také privatizace. „Nepotřebujeme stát, aby vařil pivo, rozvážel poštu, ani aby každoročně vytvářel pochybné zakázky na těžbu dřeva ve státních lesích. Privatizujeme zbývající firmy ve státním vlastnictví a výtěžek z jejich prodeje použijeme na modernizaci Česka,“ míní členové ODS.

Posledním, pro někoho možná kontroverzním návrhem, je otevření základny NATO v České republice. Výdaje našeho státu na obranu by se měly prý zvýšit alespoň na 2 % HDP. „Budeme ve spolupráci s domácím obranným průmyslem rozvíjet kapacity naší armády tak, aby se stala světovou špičkou v oblasti elektronického boje a moderních technologií, radiolokátory počínaje a drony konče.“

