Zákon omezující trafiky ve státních firmách je před schvalováním

Vládní návrh nominačního zákona, jehož cílem je omezit dosazování politických nominantů do takzvaných trafik v orgánech státních firem, je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci chtějí například uzákonit požadavky na kandidáty, případně nominační proces zpřísnit. Dolní komora by mohla o podobě normy hlasovat koncem září.

Předloha kabinetu by ministrům umožnila odmítnout kandidáty do orgánů státních firem doporučené vládním výborem. Uchazeči by sice až na výjimky procházeli ministerským výběrovým řízením a hodnocením před vládním výborem, jeho postavení by ale bylo pouze poradní. Ministerstvo by mohlo navrhnout ke jmenování člověka, který sice prošel nominačním postupem, ale se záporným stanoviskem výboru. Jiný postoj by ministerstvo muselo veřejně zdůvodnit.

Pirát Tomáš Martínek chce, aby rozhodnutí nominančního výboru byla závazná. Navrhl také rozšíření působnosti zákona na zdravotní pojišťovny. Ve vládní verzi by se předloha týkala společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železniční dopravní cesty.

Poslanci budou zhruba za dva týdny hlasovat také o úpravě Jany Pastuchové (ANO), podle které by se muselo při obsazování výběrových komisí a výboru přihlížet k vyrovnanému zastoupení žen a mužů.

Širší pozměňovací návrh, který obsahuje i uzákonění požadavků na kandidáty, podala skupina poslanců ANO, Pirátů a KDU-ČSL v čele s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Výbor by měl zcela odmítnout kandidáty, kteří by podmínky nesplňovali. Patřila by k nim trestní bezúhonnost a v některých případech bezpečnostní prověrka. Na druhou stranu by návrh zajistil určitou ochranu uchazečů, když podle vládního znění by výbor zveřejňoval zápisy z pohovorů s kandidáty.

Stejný návrh byl ve hře už v minulém volebním období, Sněmovna ho ale nestihla projednat. Opoziční Piráti loni předložili vlastní předlohu, kterou ale Sněmovna loni v červnu zamítla už v úvodním kole. Obsahoval i úpravu vlastnické politiky státu, kterou nyní Pirátská strana prosazuje i do vládního návrhu.

Psali jsme: My už nic nechceme, překvapili Babiše komunisté Poslanci hnutí ANO chtějí regulovat výběr lidí do státních firem Vláda projedná sociální služby či obsazování státních firem Server: Sobotkova vláda vyhodila z vedení státních firem víc lidí než Nečasova

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab