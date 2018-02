Zářivý úsměv a blond, ale kdy lidi začnou vidět ty obludnosti! Valachová napsala na internet něco, co se jí ošklivě vrátilo

ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) zřejmě na Facebooku píchla do vosího hnízda. Poté, co se Valachová na svém profilu pustila do kritiky učitelského spolku Pedagogická komora a jejího podílu na nepřijetí kariérního řádu pro pedagogy z její dílny (petici proti jeho spuštění podepsalo více než dvacet tisíc lidí), spustila se v diskuzním vlákně pod příspěvkem současné poslankyně hotová „flame war“, tedy ohnivá, plamenná diskuze. A zaznívají opravdu silná slova.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) je velkou propagátorkou inkluzivního vzdělávání, které zavedla do českých škol. Kromě toho jí komentátoři k dobru přičítají i to, že jako téma opět zvedla problém stále velmi nízkého mzdového ohodnocení českých kantorů.

Nízké učitelské platy, které jsou takovým evergreenem tuzemské politiky již více než dvě desítky let, chtěla Valachová vyřešit spuštěním tzv. kariérního řádu pro pedagogy. Proti němu se ale následně zvedla vlna odporu ze strany některých pedagogických iniciativ, veřejnosti i odborníků. Proti spuštění řádu v navrhované podobě se postavil například pražský senátor a bývalý dlouholetý ředitel Kepplerova gymnázia Jiří Růžička.

V odporu proti kariérnímu řádu, o kterém informovaly ParlamentníListy.cz zde, byla nejhlasitěji slyšet iniciativa Pedagogická komora, která zaštítila petici, v níž se proti spuštění kariérního řádu vyslovilo více než 20 tisíc učitelů.

A právě na adresu spolku Pedagogická komora se v pondělí 19. února Valachová kriticky vyjádřila na svém facebookovém profilu, přičemž právě kariérní řád, který díky snaze aktivistů neprošel, neopomněla zmínit.

„S jistými rozpaky sleduji proces vzniku Pedagogické komory a spory kolem této organizace, podobně jako sleduji ustanovování Učitelské platformy,“ zahájila svůj rozsáhlý příspěvek exministryně. „Z mého pohledu platí, že růstem počtu organizací, které tak či onak zastupují učitele v jednáních se státní mocí, se tento stav většího slova a většího vlivu nedobere,“ pokračovala Valachová. „Ale to je samozřejmě věc samotných učitelů a pedagogů, do toho jim nikdo nemůže mluvit,“ dodala.

Následně se rozepsala i o tom, co si o nově vzniklém spolku Pedagogická komora, který se v minulém roce významně podílel na tom, že spadl ze stolu Valachové návrh kariérního řádu pro pedagogy, myslí.

„Za sebe mohu říct asi tolik. Výsledkem činnosti Pedagogické komory dosud bylo jenom to, že školství přišlo o skoro dvě miliardy korun, které byly spojeny s příplatky a dalšími zvýhodněními v rámci novely školského zákona, kterou poslal před volbami Senát zpět do Poslanecké sněmovny a tam ‚spadla pod stůl‘,“ zkritizovala aktivisty Valachová.

„V tom sehrála Pedagogická komora dost velkou roli a dle mého to bylo hodně nešťastné, zvláště ve světle toho, že se mne mnoho pedagogů nyní ptá, kdy bude konečně prosazen kariérní řád a také kdy budou peníze na zlepšení situace třídních učitelů a další věci,“ uvedla. „Protože Pedagogická komora sice vyvolala vlnu odporu proti jednomu řešení, ale nikdy nepřišla s jiným. Bořit je snadné. Budovat je podstatně těžší,“ zakončila svůj příspěvek.

Jenže, jak lze usuzovat z více než čtyř desítek komentářů v diskuzním vlákně pod příspěvkem Valachové, na úrodnou půdu slova bývalé šéfky resortu školství nepadla. Peprné jsou zejména ty, které s vyjádřením bývalé šéfky resortu školství nesouhlasí, a to často dost ostře.

Například uživatelka FB Petra K. neváhala přirovnat Valachovou k „soudružce budovatelce“ s odkazem na její slova o boření a budování. „Jestli vám to neušlo, to nebyla nějaká Pedagogická komora, to bylo přes dvacet tisíc učitelů + x poslanců a senátorů, kteří se vám a tomu vašemu paskvilu postavilo,“ píše Petra. „Doufám, že vás lidé konečně přestanou vnímat jen díky zářivému úsměvu a blond vlasům a začnou vidět ty obludnosti, které propagujete. Mimochodem, to, že vás v anketě na Ped. komoře většina učitelů označuje za nejhoršího ministra školství v polistopadové historii, asi nebude žádná náhoda,“ ulevuje si na adresu Valachové.

Miroslava Z. zase nápady, které Valachová šíří, označila za „bludy“, které prý budou mít „nedozírné následky“. „Ano, skvělý kariérní řád, který v podstatě znehodnocuje vysokoškolské vzdělání (přezkoumání komisí pro postup do druhého stupně řádu), přináší spoustu papírování navíc. Nejvíc by na tom rejžovali ti, kteří by neustále trajdali po školeních při honbě za penězi, a ti ostatní, co chtějí opravdu učit, by za ně suplovali do skonání, že,“ rozohnila se v diskuzi Market M., která si myslí, že „sami učitelé promluvili právě díky petici pedagogické komory“. „Poslala bych vás do školy učit alespoň na měsíc, abyste si vyzkoušela třeba výuku ve třídě, kde probíhá výborná inkluze, kterou jste protlačila,“ přisazuje si ironicky.

Komentář, který následuje, je ještě ostřejší. „Pedagogická komora poprvé hlasitě zakřičela za učitele, když jste naše povolání chtěla zabít zmršeným kariérním řádem. Zkusím to ještě jednou slušně,“ píše rozčilený Michal S. „Kde proboha berete tu drzost mluvit za učitele, když o učení vůbec nic nevíte? Učím jedenáct let a opravdu jsem minulý rok vážně přemýšlel, že to zabalím, když nás ministerstvo cíleně likvidovalo. Naštěstí už jste pryč,“ dodává.

Další z diskutujících, David E., se zase pozastavuje nad slovy exministryně o tom, že jí píší spousty nespokojených českých pedagogů s tím, kdy kariérní řád pro pedagogy konečně projde. „Kolik je těch mnoho? Stejně tak mohu napsat já, že mnoho učitelů mi říká, že je dobře, že KŘ neprošel,“ vyzvídá David. „A že Pedagogická komora nepřišla s řešením KŘ a jen bourá? Tím myslíte, že by měla vymyslet celý kariérní řád? To snad ne,“ dodává.

„A jen tak mimochodem, ten KŘ se nelíbil více jak 21 tisícům učitelů. Opravdu si myslíte, že byl tedy tak skvělý a chtěla byste ho prosadit i proti tolika odmítavým názorům?“ zamýšlí se.

„Měla byste jít na rok do běžné pedagogické praxe mimo vysokou politiku a pak byste možná pochopila, že Pedagogická komora hájí zájmy pedagogů, které jejich povolání baví a chtějí je vykonávat bez běsů z Vašich výmyslů (inkluze a kariéra, co není kariérou),“ poznamenává Andrea V.

