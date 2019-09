Zašantročili jste peníze a ještě zvyšujete daně? V Praze se bouří občané

Radnice Prahy 10 plánuje stoprocentní navýšení daně z nemovitosti, kdy by majitelé bytů místo 1000 korun platili 2000 a majitelé rodinných domů místo 3800 by platili až 7600 korun. To se nelíbí opoziční TOP 09 ani SPD. „Již nyní se na dani z nemovitostí vybírá zhruba 88 miliónů ročně, další zvýšení na 160 miliónů odmítáme,“ řekl k tomu organizátor petice Jan Čížek z SPD.

„Požadujeme, aby zastupitelstvo Prahy 10 dnes zvýšení daně z nemovitostí projednalo a hlasovalo se o tom. Navýšení daně z nemovitosti o 100 % je dle našeho názoru nemorální. Předpokládáme, že daň neprojde, protože na to nejsou v zastupitelstvu hlasy. Chce to pouze Vlasta a Piráti, koaliční ODS to odmítá, stejně jako celá opozice,“ pokračoval Čížek.

Radnice podle Čížka neumí hospodařit, protože kromě plánovaného zvýšení daně z nemovitostí také koalice plánuje zrušení některých oblíbených sociálních služeb. „Ruší se zubní pohotovost emeritního předsedy České stomatologické komory MUDr. Jiřího Pekárka V Olšinách, ruší se zdravotní pohotovost na poliklinice v Plaňanské, ruší se následná non-stop lékárna v Plaňanské, zrušili dokonce tzv. Modrou dodávku, která pomáhala tělesně postiženým dětem a seniorům,“ vypočítává Čížek.

Nehospodárnost se podle něj projevuje také na platech nebo vydávání radničního časopisu. „Zároveň si ale přidělili historicky nejvyšší počet uvolněných zastupitelů, je jich 14. Berou 60 tisíc plat, mají kancelář a sekretářku a nárok na řidiče, úřad to vyjde na necelých 30 miliónů ročně. Plus další výdaje na jejich poradce. Vydávají bez výběrového řízení radniční časopis, který je o 2 miliony ročně dražší, než byl doposud,“ pokračoval v kritice Čížek.

Podle opozičního zastupitele Tomáše Peka (TOP 09) navíc současná koalice přebírala vedení na radnici Prahy 10 s 1,27 miliardy korun na účtu. Přesto letos plánuje schodek 600 milionů korun.

„Tato koalice postavila svůj program na nekompromisní kritice hospodaření předchozího vedení pod hlavičkou ODS. Když pomineme, že první, co udělali, že s tou samou ODS šli do koalice, pak se ptáme, kde teda ty údajně zašantročené peníze jsou? Proč jim současný jeden a půl miliardový rozpočet nestačí, ruší sociální služby, a ještě chtějí zvedat daně? Jako občané Prahy 10 nesouhlasíme,“ podává protest Čížek.

autor: jma