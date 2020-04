Zastanete se Koláře? Na co čekáte, tlačil Kundra z Respektu. A co odpověděl Petříček?

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček poskytl rozhovor Respektu. Na téma koronavirus či socha maršála Koněva. „Věřím, že se podaří vrátit se k plnému fungování Schengenu. To je něco, co většina našich představitelů podporuje. Hraniční kontroly šíření nemoci nezabrání,“ uvedl na otázku, jak vidí budoucnost Evropské unie. „Rychlá nebo impulzivní reakce nemusí být ta správná. Musíte mi věřit, když říkám, že jsme suverénní stát – a pokud se ukáže, že tento zákon to nerespektuje, budeme to řešit,“ uvedl na otázku, zda by se měl ohradit proti výhrůžkám Ruska ohledně sochy Koněva.

reklama

Na stránkách Respektu vyšel rozhovor s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD). Tématem byly koronavirus i socha Koněva. Na začátku se Ondřej Kundra Petříčka zeptal, kam pojede v létě na dovolenou. Petříček odpověděl, že původně měl v plánu Skandinávii, ale nyní bude záležet na vývoji pandemie v Evropě. Má však záložní plán, a to chalupu. Hranice je možné prý otevřít až tehdy, kdy budou okolní státy bezpečné a nebude riziko zavlečení viru do Česka.

Celý rozhovor ZDE

Výrok Romana Prymuly, že hranice budou zavřené dva roky, se dozvěděl až z médií. Prý to na vládě řešili jako ten nejčernější scénář, kdy by situace v Evropě neumožňovala zmírnit režim na hranicích. „Já věřím, že se ale podaří situaci v celé Evropské unii vyřešit dříve a budeme se moci postupně zase vracet k normálu,“ uvedl Petříček.

Sice v současné době máme denní nárůsty prokázaně nakažených koronavirem nízké, ale prý nelze říct, že bychom krizi překonali. Dle Petříčka se pořád může u nás stát to samé, co vidíme v Itálii či ve Španělsku. „Chtěl bych proto vyzvat veřejnost, aby byla trpělivá a respektovala všechna nařízení, protože se osvědčila – a je potřeba v tom ještě chvíli pokračovat. S ohledem na epidemiologickou situaci jednáme o možnostech otevření dalších obchodů, což by mělo v následujících dnech nastat. A výhledově chceme začít řešit s našimi partnery flexibilnější, snadnější pravidla na hranicích,“ vyzval ministr.

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 14910 lidí

Dodal, že sám věří, že až se epidemiologická situace zlepší, tak bude možno se vrátit k normálnímu způsobu života včetně svobody cestovat. Je to důležité pro ekonomiku, neboť export je dle Petříčka pro Česko klíčový. „Myslím, že nemáme zájem držet zavřené hranice déle, než je nezbytně nutné,“ shrnul.

„Slova ‚až se situace zlepší‘ si nicméně člověk může vykládat všelijak. Jak by takové zlepšení mělo vypadat?“ tázal se Kundra. Petříček odpověděl, že to není subjektivní, ale je to otázka odborná, kdy pečlivě sledují vývoj hlavně u sousedů, kde se situace postupně uklidňuje. „Rakousko jinak situaci čelí velmi obdobně. Takže to je o lepší koordinaci i s našimi evropskými partnery: jak zavádět nejenom bariérová opatření, která brání šíření nemoci, ale také jak uvolňovat různé restrikce. Mluvím o okamžiku, kdy budeme vědět, že zdravotnictví bude zvládat nové případy nemocných, a kdy bude jasné, jak zajistit ochranu našich seniorů. To vše je na debatu s epidemiology,“ dodal.

Na otázku, jakou budoucnost Evropské unie vidí, Petříček odvětil, že počítá s tím, že se podaří vrátit k plnému fungování schengenského prostoru. „To je něco, co většina našich představitelů podporuje. Zaznamenal jsem některé kritiky, ale já bych skutečně z šíření koronaviru nevinil schengenský prostor, který umožňuje našim občanům volně cestovat,“ sdělil, a dodal, že samotné hraniční kontroly šíření nemoci nezabrání.

Fotogalerie: - Senát venku

Psali jsme: Petříček se pustil do Maďarska. A nechtěně prozradil, v jak častém kontaktu je s Berlínem...

Prý bude nutno v budoucnosti vést debatu o závislosti na Číně v oblasti zdravotnických pomůcek. „Rozředit závislost na jednom velkém dodavateli, na jedné velké zemi. Je to vidět ve farmaceutickém průmyslu v Evropě, který je závislý na dodávkách některých látek z Číny nebo z Indie, a v obou případech dodávky v posledních týdnech výrazně poklesly. Kvůli tomu francouzský farmaceutický průmysl běží méně než na půl plynu, přestože je schopen vyvíjet velmi kvalitní léky, které teď potřebujeme.“

„Česko do nákupů z Číny soustředilo velkou energii – proč vláda nevydala podobně velkou energii při oslovování domácích výrobců ochranných zdravotnických pomůcek?“ tázal se Kundra. „My jsme především potřebovali v prvních týdnech zajistit tak velké množství ochranných pomůcek, které v Česku nebylo možné vyrobit. Ale od uplynulého týdne se již zaměřujeme na posílení spolupráce s českými výrobci. V rámci Ústředního krizového štábu funguje skupina pro nákupy a pro spolupráci s českými výrobci. Můžu zmínit Gumárny Zubří, které mají již dohodu s ministerstvem vnitra o přednostních dodávkách pro český stát. Podobně i ministerstvo zdravotnictví oslovilo řadu firem s žádostí o přednostní dodávky pro potřeby českého zdravotnictví. Takže se snažíme pomáhat českým výrobcům, aby mohli zvýšit výrobu. Byli jsme např. v kontaktu se společností LINET, která vyrábí nemocniční lůžka. A na základě jedné naší intervence byly odblokovány dodávky z Itálie ve chvíli, kdy odtamtud firma nemohla dovážet důležité komponenty,“ připomenul Petříček.

Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 17872 lidí

Dalším tématem byl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a socha Koněva. „Ruský ministr obrany Sergej Šojgu vyzval ruské vyšetřovací orgány, aby zahájily trestní stíhání lidí, kteří byli v Česku odpovědní za její odstranění. Jedná se především o starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Jak se na slova ministra obrany Ruska díváte, bude proti nim ministerstvo zahraničí protestovat? Zastanete se starosty Koláře?“ zajímal se Kundra. Petříčka však Kolář zatím o ničem neinformoval, takže neví, zda Koláře Rusko nějak kontaktovalo. Pokud by se tak stalo, tak to prý bude řešit, neboť jsme suverénní stát.

„Nebylo by namístě, abychom se jako suverénní stát ohradili proti výhrůžce z Ruska už teď? Na co ještě čekat?“ zněla poslední otázka. „To by bylo jako skočit šipku do rybníka, který neznáte. Rychlá nebo impulzivní reakce nemusí být ta správná. Chápu, že diplomacie je pro řadu lidí nečitelná, ale tohle prádlo by se skutečně nemělo prát na veřejnosti. A to ani v případě, že to dělá druhá strana. Musíte mi věřit, když říkám, že jsme suverénní stát – a pokud se ukáže, že tento zákon to nerespektuje, budeme to řešit,“ zakončil Tomáš Petříček.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Méně pro neziskovky a „klimatickým šílencům“? Akademici vydali doporučení pro Babiše, jak čelit viru Dominik Hašek to s kandidaturou na Hrad myslí vážně: Zeman šikanuje lidi, já bych ovlivnil jejich myšlení správným směrem Babiš radí, jak jíst párek. Schváleno profesorem Prymulou Michal Šebek: Na virus s maskou starou třicet let. Takto byli vybaveni někteří dobrovolní hasiči

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.