Zastavování volných ploch a parků v Praze? Kandidát na primátora se bouří proti plánům developerů

Nový metropolitní plán může zadusit Prahu, obává se nejen kandidát na primátora za ČSSD Jakub Landovský, ale i řada tamních obyvatel. Těm totiž může brzy výhled do zeleného parku překazit například vysoká stavba s kancelářskými prostory. Plán navíc umožňuje developerům zastavovat včetně parků i další volné plochy, a výjimkou není ani centrum Prahy. „Zeleň, to jsou plíce města. Když se jí zbavíme, město zadusíme,“ upozorňuje Landovský. Čas pro zasílání připomínek k metropolitnímu plánu vyprší 27. července. Za první tři týdny už jich na pražský magistrát dorazilo zruba sedm stovek.

Landovský se také pozastavuje nad tím, že město a Pražané potřebují především cenově dostupné byty. V centru města v nových projektech ale vznikají hlavně další a další kancelářské prostory s maximálně několika exkluzivními drahými byty. „Jako celoživotní obyvatel Prahy 1 s plány na zástavbu volných ploch a parků nemůžu souhlasit. Zeleň, to jsou plíce města. Když se jí zbavíme, město zadusíme,“ upozorňuje Landovský.

Nabízí se k vyřešení situace nějaký kompromis? Vhodnějším řešením by podle Landovského mohlo být zastavění současných zdevastovaných parcel, na kterých stojí nevyužívané továrny či nádraží. „Na těchto plochách může podle odhadů odborníků vzniknout až 40 tisíc nových bytů! Dále je nutné donutit majitele desítek chátrajících domů k jejich opravě či prodeji,“ uvedl jednu z možností.

Co se týká širšího centra, tam by nové byty mohly vznikat hlavně zvyšováním současné zástavby. „Praha může ještě růst do výšky. V porovnání s jinými metropolemi je počet pater některých činžáků v širším centru Prahy malý. Majitelům domů by mělo město vyjít vstříc a nástavby povolovat,“ dodal Landovský.

K metropolitnímu plánu zaslalo své připomínky na pražský magistrat sedm set lidí. Už jen do 27. července 2018 mohou občané i městské části podávat své připomínky k metropolitnímu plánu. „Pražané se mohou podívat, jaké změny čekají jejich čtvrť i celé město, a případně písemně vyjádřit své připomínky. Toto právo má každý,“ uvedla náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Metropolitní plán sice připravuje tým odborníků, ale detailní situaci v každé čtvrti stejně nejlépe rozumí místní obyvatelé, je si vědoma Kolínská. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy společně s Magistrátem hl. m. Prahy prý očekává drtivou většinu připomínek v posledním týdnu.

Pro uplatnění připomínek je připravena také aplikace ( ZDE ), kde je i návod, jak připomínku podat. Aplikace vygeneruje formulář, který je nutné podepsat a doručit Odboru územního rozvoje pražského magistrátu e-mailem, datovou schránkou, poštou či na podatelnu. Konečný počet připomínek včetně detailů zveřejní pražský magistrát přibližně v polovině srpna.

Připraven k nahlédnutí je také pracovní návrh metropolitního plánu na internetových stránkách http://plan.iprpraha.cz/ . Podle stavebního zákona musí nový územní plán Prahy začít platit nejpozději 1. ledna 2023. Předtím, zřejmě na konci roku 2020, ho ještě čeká takzvané veřejné projednávání.

autor: nab