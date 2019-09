Zastavte zelené, zachráníte les. Silné VIDEO

Konzervativní komentátor s přezdívkou Bratříček, jenž se snaží pomocí videí na síti YouTube oslovit mladé lidi vybranými tématy z politického spektra, ve videu nazvaném „Zachraň les, zastav ekologa.…“ tentokrát apeluje na všechny, aby pomohli zastavit destrukci našich lesů. Problém vidí především v postavách ekologů. „Ekologové nechtějí bránit, co máme, ekologové to chtějí změnit, protože nesnášejí naše hospodářství,“ varuje důrazně mladý muž a vyzývá ke sdílení.

Konzervativní komentátor s přezdívkou Bratříček z počátku svého videa cituje předpověď profesora ekologie Pavla Kindlmanna týkající se našich lesů. Kůrovec se podle profesora jednou sám zastaví, má svoje limity. V nejbližších několika letech ale čeká smrk značná devastace, bude ho tu pak jen velmi málo. Říká to s tím, že podle něho bychom měli přenechat přírodu přírodě. Martin Veselovský se z něj v pořadu DVTV snažil dostat, jak zabránit apokalyptické devastaci našich krásných lesů. Nevěděl ale podle Bratříčka, že nesedí s někým, kdo by tuto krizi chtěl vyřešit. Na základě tvrzení Kindlmanna v pořadu DVTV se mladý komentátor domnívá, že tímto rozhovorem potvrdil to, z čeho sám české ekology podezírá již dlouho. „Pan profesor je také členem skupiny jednadvaceti vrcholných akademiků Vědci pro Šumavu, nyní Vědci pro les, kteří hlasitě podporují Národní park Šumava a jeho bezzásahovou zónu, stojí proti lesníkům a jihočeské hejtmance,“ upozorňuje.

Současně ve videu na serveru YouTube poukazuje na kontrast rozhovoru s lesníkem Pavlem Kinským, který proběhl také v DVTV. Lesníkovi jsou díky aktuální legislativě a díky aktivitě ekoteroristů odebrány všechny nástroje k zastavení kůrovce. Bratříček si pokládá otázku, v čem je hlavní rozpor mezi ekology a „lidmi od fochů“. Ekologové nemají rádi smrkové lesy. Smrk podle nich v nižší poloze nemá co dělat. To podle Bratříčka ale není nic nového.

Ve svém videu naráží také na skupinu zabývající se ochranou lesů. „Myslíte si, že skupina s názvem Zachraňte lesy chce zachránit lesy? Ne. Jejich cílem je destrukce, z jejíhož popela mají vzniknout nové, přirozeně čistě biodiverzní lesy,“ varuje Bratříček a dodává, že cílem je, aby lesní hospodářství bylo zničeno.

Bratříček vidí problém v lesnictví na dvou rovinách. Na jedné straně stojí legislativa a na druhé straně ekologové.

Podle něj jednak bylo porušeno velké množství zákonů, které mají vliv na množství a kvalitu vody na Šumavě. Hrozí podle něho jak bleskové povodně, tak i vyschnutí pramene Vltavy. „Ekologové nechtějí bránit, co máme, ekologové to chtějí změnit, protože nesnášejí naše hospodářství. A změnit to hodlají destrukcí a povstáním z popela. Zastavme je, zastavme je dřív než vyschne Vltava. Dřív než přijdeme o všechny lesy. Vraťme moc do rukou odborníků. Dejme lesníkům kontrolu nad lesy,“ apeluje důrazně komentátor s tím, že je potřeba prorazit blokádu ekoteroristů ve všemožných zelených skupinách, jejichž cílem je zničit naše lesy. „Nechat je chcípnout a nahradit je jejich lepším systémem. To ale znamená, že několik příštích desetiletí tady moc lesů nezbude,“ varuje muž říkající si Bratříček a připomíná známé přísloví. „Kdo hlásí krizi, potřebuje, aby přišla.“

Bratříček závěrem vyzývá ke sdílení videa s cílem pomoci zastavit devastaci našich lesů, za kterou hodí ekoteroristé odpovědnost zase na lesníky. Poukazuje také na fakt, že zatímco se v Národním parku Šumava topí miliardy, resort životního prostředí dává pokuty přetíženým lesníkům. „Zastavte zelené a pusťte tam odborníky,“ vyzývá ve videu závěrem.

