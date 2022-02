Zaútočí ukrajinská armáda v době olympiády na Donbas? Analytik Roček sepsal trochu jiný scénář rozpoutání konfliktu

Mediální ofenzíva USA může vyvolávat iluzi silné a tvrdé pozice Washingtonu D. C., ale současný diplomatický bojkot čínské zimní olympiády skončil fiaskem. To tvrdí analytik a spisovatel František Roček. Z Pekingu se stává první město hostící letní i zimní olympijské hry. Teď už jen, jak říká, aby ukrajinská nacionalistická armáda zaútočila na Donbas, což by byla významná náplast na selhání diplomatické blokády pekingské olympiády.

Dalším problémem USA je rozsáhlý program provokací s pomocí desítek agentů CIA a jejich sluhů z britské MI6. Ti stále nemohou na Ukrajině Rusko vyprovokovat k neuvážené akci. Přitom ve spolupráci s Ukrajinou vyšroubovali hysterii o ruské přípravě války na maximum.



Například v článku „Ukrajina versus Rusko“ od Dušana Rovenského v posledním čísle odborného měsíčníku zaměřeného na vojenství ATM upozorňuje autor, že: „Dne 22. prosince 2021 předseda ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov oznámil, že Rusko soustředilo přibližně 122 000 vojáků do vzdálenosti 200 km od ukrajinských hranic a přibližně 143 500 vojáků pak 400 km daleko od hranic."



Je ale otázkou, jak definovat samotný pojem „u hranic s Ukrajinou“? Čtyři sta kilometrů je totiž i vzdálenost z letecké základny Nellis u Las Vegas k mexickým hranicím a nikdo netvrdí, že jde o koncentraci amerických vojenských sil poblíž Mexika.

Fotogalerie: - Proti olympiádě v Pekingu



Jako v roce 2008?



Mají USA šanci vyvolat nepřehledný chaos na hranicích Ukrajiny v době olympijského zimního tělocviku v Pekingu?





Objevilo se propagandistické proroctví, že prý Rusko využije zimní pekingské olympiády k útoku na "chudáčka" kyjevskou část Ukrajiny. V té době bude mediální pozornost obrácena k olympijskému divadlu. Pokud by k něčemu takovému skutečně došlo, předpokládám, že by začaly provokace z kyjevské Ukrajiny - možná pod americkým poradenstvím, a byly by ukrajinské útoky vydávány za obranné akce proti hnusným ruským provokacím.



Už jednou došlo k využití tohoto modelu. V případě Gruzie, miláčka USA a NATO.

V noci na 8. srpna 2008 - den zahájení letních olympijských her v čínském Pekingu - gruzínské dělostřelectvo zahájilo bombardování osetských vesnic a gruzínská armáda začala s vojenskou operací s cílem dobýt hlavní město Jižní Osetie Cchinvali. To se jim 8. srpna v noci a dopoledne téměř povedlo. Potom místní domobrana s ruskou armádou situaci obrátily…



Je jednoznačně prokázáno ze zprávy pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), že gruzínská armáda 7. srpna zaútočila dělostřeleckou a raketometnou palbou na správní středisko Jižní Osetie Cchinvali. Civilisty, ruské mírové jednotky a neozbrojené pozorovatele tak vystavila ohrožení. Tým pozorovatelů OBSE zahrnoval finského majora, kapitána běloruských výsadkářů a polského civilistu. Detaily potvrdili tři západní a jednoho ruského diplomata a schválila je mise OBSE v Tbilisi.





Není od věci připomenout, co napsal v Právu začátkem září 2008 český generál v záloze a sociolog Antonín Rašek: „Objektivní motivací Gruzínců bylo uchovat územní celistvost své země, jakkoli jsou Jižní Osetie a Abcházie darem Josefa Džugašviliho-Stalina svým rodákům v dvacátých letech minulého století, a součástí Gruzie nebyly. Podobně jako Chruščovův dar Krymu Ukrajině…“



Patrick J. Buchanan, americký politik, poradce tří amerických prezidentů, Nixona, Forda a Reagana, spoluzakladatel magazínu The American Konservative, napsal 15. srpna 2008 článek "Blowback From Bear-Baiting", kde uvádí: „…Když se Sovětský svaz rozpadl do 15 národů, oslavovali jsme. Když se Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie, Bosna, Černá Hora a Kosovo odtrhly od Srbska, jásali jsme. Proč tedy to rozhořčení, když se dvě provincie s etnicky jiným obyvatelstvem odtrhly od Gruzie a bojovaly za svou samostatnost?“





Olympijská provokace vzor 2022?



Pokud by v olympiádním čase došlo k ukrajinské provokaci, co lze očekávat, aby provokace vypadala jako ruský útok?



Scénářů akce lze vyrobit mnoho, ale jenom jeden je pro ukrajinskou stranu (a CIA) relativně nenápadný. Pomocí dělostřelectva a raketometů, a s využitím dronů, Ukrajinci budou chtít srovnat se zemí všechno do vzdálenosti maximálního dostřelu dělostřelectva v území Doněcké a Luhanské republiky, aniž by museli jít do hloubky „vzbouřeneckého území“. Není nic krásnějšího než dělostřelecké granáty s prodlouženým doletem/dostřelem. Čili ukrajinská západní/kyjevská armáda bude na svém dosavadním území a jenom se bude „bránit“ proti imaginárnímu útoku.





Kdo dokáže, že se ukrajinská armáda nebrání, ale že zahájila plošné ostřelování a s využitím dronů bombardování třeba až do hloubky dvacet až třicet kilometrů? Čili na vzdálenost jako, když z dálnice D8 na německé hranici ústeckého okresu by byl na dostřel biskupský palác až v Litoměřicích.



Pokud budou chtít jednotky proruských obránců na Doněcku a Luhansku ukrajinské ostřelování zastavit, budou provádět „agresi“ proti ukrajinskému území. Neboť musí střílet na ukrajinské území. A to bude vydáváno za ruský útok, který se naštěstí podařilo zastavit.

Bez ruské pomoci jednotky z Doněcka a Luhanska nebudou mít sílu zastavit ukrajinské ostřelování a devastaci. Mají sice asi 35 000 vojáků a přidali by se jistě i dobrovolníci, ale šlo by o útok a cílenou devastaci palbou.





Čili to bude moment, kdy „prokazatelně“ Rusko svou pomocí při obraně Doněcka a Luhanska „útočí“ na ukrajinské území. A nějací človíčci ve Washingtonu D. C. zjistí, že ruské granáty a dělostřelecké rakety létají na ukrajinské prozápadní území. Došlo k agresi. Čili musí proti Rusku nasadit maximální sankce, tedy vyhrotí maximálně studenou válku. Pomohou k tomu jistě i granáty od "čechůnské" ministryně války Černochové, která je touží dodat demokraticky přítulným Západoukrajincům. Ale vraťme se k olympijskému fiasku USA...

1:0 pro Čínu



Číňané se před začátkem olympijských her dušovali, že na slávě zahájení olympiády z celoplanetárních společensko – politický hvězd budou oslňovat Thomas Bach, prezident Mezinárodního olympijského výboru, generální tajemník OSN António Guterres a generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



V červenci 2021 se zahájení tokijské letní olympiády účastnilo méně než třicet hlav států a úředníků podobného postavení, což bylo nejméně zaznamenaných potentátů na olympiádě, jak loni informovaly Japan News. Letos, též ještě v koronavirovém čase, bude na zahájení v Pekingu o něco více takových lidiček než v Tokiu.





V prosinci 2021 některé západní země uvedly, že na zimní olympijský tělocvik oproti zvyklostem nevyšlou žádné diplomatické zastoupení. Problém je v tom, že televizní fanoušci politickým delegacím nevěnují žádnou pozornost. Důležité je, aby jim vyšly sázky na cvičence v jednotlivých olympijských disciplínách.



Ještě předtím bezvýznamnost diplomatického bojkotu ukázala jedna nóbl akce. 7. července 2021 uspořádala Rada pro lidská práva OSN panelovou diskuzi na téma: „Prosazování lidských práv prostřednictvím sportu a olympijského ideálu.“ Organizační výbor ZOH v Pekingu 2022 nebyl mezi panelisty, ale zastoupil ho předseda MOV Thomas Bach, jehož proslov byl prý v souladu s intencemi sponzorů a čínské komunistické strany.



Organizační a mediální človíčky zajímá především kšeft a čtvrtina dospělého lidstva se přilepí na olympiádní televizní obrazovky. Nevěříte? Zde je české slovo, tedy citace z tiskové zprávy Sazky z 2. 2. 2022, do pranice: „Společnost Sazka, generální partner Českého olympijského týmu, v exkluzivním průzkumu zjišťovala, jak se na tuto významnou sportovní událost lidé těší… Zimní olympiáda je svátkem, kterého se většina Čechů nemůže dočkat. Průzkum Sazky ukázal, že olympijské hry bude aktivně sledovat hned 60 % dotázaných... I když z letní olympiády vozí čeští sportovci mnohem více medailí, u českých fanoušků se výrazně větší oblibě těší naopak zimní varianta her, radši ji má 68 % dotázaných.“

