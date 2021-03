Zaútočil na Lukáše Pollerta. Datový vědec Ludwig byl smutný. „Dnes jsem o tom přednášel...“

reklama

Anketa Který případný kandidát na prezidenta vás oslovuje nejvíc? Václav Klaus st. 25% Roman Prymula 2% Petr Pavel 3% Josef Středula 4% Andrej Babiš 66% hlasovalo: 6056 lidí

V rozhovoru na DVTV probíhal duel mezi šéfem České lékařské komory Milanem Kubkem a anesteziologem Fakultní nemocnice Motol Lukášem Pollertem. Veselovský se Pollerta zeptal na status, který napsal 27. února, v němž napsal, že vznešeným cílem začíná každá ztráta svobody a obcházení zákonů, kdy současnou záminkou je covid. „Příště už si nevšimneme ničeho… jestli to nebude lepší,“ napsal na svém facebooku.

Veselovský se zeptal Pollerta, jestli tedy ztrácíme svobodu. „Tak já si myslím, že s každou restrikcí svobodu ztrácíme,“ pověděl Pollert. Prý ten jeho status byl reakcí na zákon řešený v Parlamentu, nepamatuje si však přesně, na co reagoval. Následně se moderátor zeptal Kubka, zda je nutné rok a den po začátku epidemie v Česku ztrácet svobodu.

Status Lukáše Pollerta:

Fotogalerie: - Zahájení očkování

Psali jsme: Čekají nás nejtěžší tři týdny epidemie, varuje datový analytik. JIP lůžka po celé zemi jsou zaplněná...

„Tak jsme v mimořádné situaci, bohužel už dlouho jsme v mimořádné situaci. Umřelo podle oficiálních statistik 20 700 lidí. Ve skutečnosti více než 25 000 lidí, protože další tisíce zemřely v domácím prostředí, aniž ta diagnóza byla stanovena, úmrtnost nám stoupla do nebývalých výšin, na které nejsme zvyklí, takže ta mimořádná situace samozřejmě vyžaduje mimořádná řešení,“ poznamenal Kubek.

Kubek připomněl, že byl hostem DVTV na vrcholu druhé vlny epidemie a nyní jsme prý před vrcholem čtvrté vlny. „Já se samozřejmě ptám, kolik těch vln ještě musí být, protože my jsme jako Česká republika bohužel zvolili úplně špatnou taktiku, místo toho, abychom se snažili ten virus maximálně eliminovat, tak prostě my proměřujeme,“ zlobil se šéf lékařů. Poukázal i na to, jak pomalu se u nás v porovnání s jinými státy očkuje. „My jsme schopní mít více nových případů na den, než kolik jsme schopní naočkovat,“ dodal.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 15591 lidí

Má pochopení pro to, že lidem tečou nervy a situace je tzv. na palici. „Všichni bychom chtěli normálně žít, všichni bychom chtěli tu svobodu, ale tu svobodu si musíme nejdříve vybojovat,“ pověděl Kubek. S virem vedeme válku. „Já bych taky chtěl jít do hospody, do kina, ale jinak to nejde, musím se uskromnit,“ dodal.

Pollert poukázal na to, že děláme lockdowny, zavíráme školy a školky, přitom čísla jsou stále horší. „Už od toho října tady jsou alarmující čísla, že máme naplněné nemocnice, že je nedostatek lůžek, mimochodem tohle je argument, proč jsou ty lockdowny,“ vysvětloval lékař. „My jsme tady měli někdy v říjnu, v listopadu osm tisíc hospitalizovaných s covidem a byli jsme na hranici obložnosti. Teď máme, myslím, že méně o něco, a jsme stále na té hranici, stále poukazujeme na to, že je nedostatek personálu, nedostatek lůžek, a to za ten celý rok od toho jara prostě nevidím v tomto žádný posun v řešení, jenom nějaké další restrikce a další restrikce, které nám jakoby moc nepomohly,“ dodal.

Podle Kubka je problém v tom, že tyto restrikce přijímáme pozdě, jsou polovičatá a mají spoustu výjimek, a kvůli tomu je to tak složité, že to lidé nechtějí respektovat. Při opačné situaci, kdy se o něco málo zlepší, se prý předháníme v tom, kdy co otevřeme a jak uvolníme restrikce. „Epidemie se chová v zásadě matematicky předvídatelně. Já si myslím, že tady nejužitečnější jsou matematici, ne my lékaři,“ objasnil.

Fotogalerie: - Ázerbajdžánské Lidice

Psali jsme: „Co je to za pako?“ Datový vědec Ludwig to schytal za reakci na Klausův covid

Tento rozhovor sdílel datový vědec Petr Ludwig. Jednalo se pro něho o zajímavou a zároveň smutnou debatu. „Na jedné straně pan Kubek vybavený daty, fakty a velmi dobře strukturovanými argumenty. Na druhé straně pan Pollert vybavený subjektivními názory a argumenty opakovaně vyvracenými. Za mě myslím, že lépe než pan Kubek opravdu argumentovat nešlo – vše podstatné padlo,“ myslí si Ludwig.

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 29% Nestydím 71% hlasovalo: 11548 lidí

Prý však nežijeme ve světě argumentů, ale bohužel žijeme ve světě konfirmačního zkreslení. Většina posluchačů tedy údajně nezmění svůj názor, ale v rozhovoru najde převážně utvrzení svých dosavadních názorů. Takový rozhovor tedy může podle Ludwiga udělat více škody než užitku. „Naši polarizovanou společnost snad nelze lépe demonstrovat. Každý den umírá 150–200 lidí, mnohé nemocnice jsou na okraji kapacit a dva lékaři se vlastně nejsou schopní shodnout téměř na ničem...,“ postěžoval si datový vědec.

Na závěr upozornil, že shodou náhod měl dnes přednášku na téma kritického myšlení. To prý vnímá jako svoji hlavní roli do budoucna k řešení krize. „Člověk vybavený kritickým myšlením: rozpozná názor od faktu, rozpozná argumentační fauly, má vyšší mediální gramotnost, chápe, jak fungují algoritmy sociálních sítí. Tuhle bitvu jsme již pravděpodobně prohráli, ale pokud budeme stejně jako covid řešit další výzvy jako např. klimatickou krizi, můžu to jako lidstvo zabalit. Tohle by měl být pro nás všechny největší budíček,“ uzavřel Ludwig.

Datový vědec Petr Ludwig se v poslední době proslavil například tím, že satiru, která mířila na něj na stránce Fanklubu KFC v České republice, označil za projev hybridní války. Prý příliš podporují Trumpa a zesměšňují prezidenta ČLK Kubka či biologa Flegra.

Psali jsme: A je veselo. Putin? Hlavní rouškař našel „hybridní stránku“. Dostal dvojitou sodu

Stránka Fanclub KFC v České republice je platforma otevřeně recesistického charakteru, která si ve svých příspěvcích dělá legraci ponejvíce z „konkurenčního“ řetězce McDonald’s a konzumentů jeho produktů. Vtipkování této skupiny se však v poslední době nevyhnuli jak politici, tak ani četné mediální epidemiologické hvězdičky, jako je již Ludwigem zmiňovaný odborář Kubek nebo biolog Flegr. Například ministr vnitra Hamáček byl označen stránkou za „Hambáčka“ s odkazem na daný pokrm.

Správci stránky v odpovědi na Ludwigův očerňovací příspěvek napsali: „Stránka ‚Petr Ludwig‘ se tváří jako účet datového vědce, ale místo toho se jedná o obyčejného klauna, který prostřednictvím svých humoriád tlačí svoje zájmy – reklama pro jím vydanou knihu, kampaň pro zájezdy do Dubaje, napadání našeho fanklubu? Náhoda? Nemyslíme si!“

Psali jsme: Pád Babiše? Tvrdý Zeman a opozice v pasti Shodí vládu kvůli ruské vakcíně? Matovič zkřížil cestu celé EU Zatímco se řeší covid: Volební zákon. Vystrčil byl překvapen Zhroucený kraj bez postelí: Hejtman udeřil do Prahy. To bude úpění

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.