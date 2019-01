Zavést euro byl velký a dobrý krok. Niedermayer v ČT divákům vysvětloval, jak se to má s EU

Do křesla pro hosta v pátečním Interview ČT24 usedl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09), který se vyjadřoval k průběhu brexitu, ekonomické síle eura a k vyhlídkám Evropské unie jako celku. Pokud jde o situaci v Británii, podle Niedermayera panuje v ostrovní politice totální chaos. Na tomto chaosu prý značnou vinu nesou levicoví opoziční labouristé. Nešetřil ani ty české politiky, kteří to přehánějí a kritikou Bruselu.

„To, že je to absolutní chaos, to, že se tím jedna z nejrespektovanějších demokracií dostala do obrovských problémů, na tom se shodnou všichni,“ prozradil Niedermayer, který si o situaci na ostrově povídal s britskými europoslanci. Bez ohledu na to, z které strany jsou, tvrdí, že na britské politické scéně panuje chaos. „Britští poslanci se pohybují mimo racionální prostor,“ přisadil si ještě host.

V Británii se vede veřejná debata o věcech, které mnohdy nesouvisejí s dohodou, kterou vyjednala britská premiérka Theresa Mayová. Pravda ovšem je, že součástí dohody je tzv. irská pojistka, která říká, že mezi Irskem a Severním Irskem nevznikne pevná hranice. Na tomto bodu se prý shodly obě strany, jak politici EU, tak britští politici. Jenže ti druzí dnes říkají, že se jim ta podmínka nelíbí.

Zásadní problém tkví podle europoslance v tom, že Britové sami vlastně nevědí, co si pod pojmem brexit představují. Pro část společnosti to znamenalo rozvolnění vztahů s EU, ale setrvání ostrova v celní unii, pro někoho jiného brexit může znamenat totální rozvod s EU. Tito lidé si podle Niedermayera představují, že se jim podaří obnovit zašlou slávu britského impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Niederamyer má za to, že to je představa značně mylná. Pokud totiž Britové věří, že obchod s EU zcela nahradí např. obchodem s Novým Zélandem, tak se mýlí, protože ekonomická zkušenost nás učí, že nejsnazší je obchodovat se sousedem.

„Tu dnešní kritickou situaci do značné míry zapříčinilo chování labouristů, protože opoziční labouristé vsadili všechno na to, že vyvolají předčasné volby. Bez labouristů nelze najít řešení, jenže ti jsou pod vedením Jeremyho Corbyna zaseklí na tom, že chtějí vyvolat předčasné volby,“ upozornil Niedermayer.

Pár slov někdejší člen bankovní rady České národní banky přidal i k euru. „Zavedení eura byl velký krok pro Evropskou unii a myslím, že to byl dobrý krok. Euro se stalo celosvětově druhou nejsilnější rezervní měnou. Jeho schopnost oběživa je na velmi vysoké úrovni. A hlavně si myslím, že bychom neměli takto rozvinutý společný trh, kdyby nebylo euro,“ upozornil europoslanec a ekonom.

Uznal, že s sebou euro nese i problémy, které se objevují v členských státech eurozóny, jenže ekonomické problémy mají i jednotlivé státy Spojených států amerických, jedněm státům se vede lépe, jiným po nějaký čas hůře. Ale sílu dolaru jako takovou nikdo nezpochybňuje.

A proč je odpor k euru v Česku tak velký, když je to v podstatě úspěšný projekt? „Protože část politiků tady opravdu přepálila tu hru na hodnou Prahu a zlý Brusel. A netýká se to jen Evropské unie. Tady se podařilo vytvořit takovou dvojkolejnost. Když se zeptáte lidí, jestli je Evropská unie dobrá pro jejich život, tak dvě třetiny lidí odpoví, že ano, ale když se zeptáte lidí, zda podporují naše členství v EU, tak vám polovina ano neřekne, což je docela zajímavé, protože racionalita vám říká, že je to správné, ale vy to nemáte rádi,“ uzavřel své vystoupení host.

