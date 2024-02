Zážitek na Lipně za 1900 Kč. Nad jídelním lístkem. Pak i na vleku

Svíčková na smetaně za 295, smažený sýr s přílohou za 239 Kč, belgické hranolky za 95 korun. Kdo se chce „rozšoupnout“, může si dát například kančí hřbet s přílohou za 495 korun. Vyjeli jsme do Lipna nad Vltavou a zjišťovali, za kolik tady můžete dát za jídlo a kolik vás vyjde skipas na vleku. Navštívili jsme i vyhlášenou cukrárnu. Zaujala nás čokoládová šiška za 135 korun, v nabídce byl například i indiánek za 75 Kč. „Tlačenka za 135 korun, to musím říct chlapům v hospodě,“ žasl turista. Zážitková restaurace zase nabízí zážitek za 1900 Kč na osobu.

„Teď a příští týden tady máme Holanďany, mají prázdniny. Pro ty je to vyhovující. Ti nemají ve své zemi kopce,“ poukázala na to, že vyšší teploty sněhu příliš nepřejí, 22letá Marie, která tady žije od svých tří let. Ceny v místních restauracích ji prý zase tolik nepřekvapují. „Je to všude stejné,“ míní. Už minulý rok s námi mluvila o tom, jak se to kolem Lipna za poslední léta změnilo. „Bylo to tady hezký. Támhle jsem jako dítě měla bunkr, teď jsou tam všude domy,“ ukazovala nám s tím, že už je tady rekreačních objektů opravdu hodně. „Kdyby bylo obsazené všechno ubytování a v jeden den by se všichni rozhodli jít někam najíst, na stezku, nebo třeba jít lyžovat, tak se tam nemají šanci vejít. Ale já jsem tady spokojená,“ vyprávěla.



Svíčková za 295 korun. A tlačenka? Turista bude vyprávět…



Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem a brusinkovou pěnou za 295 korun, telecí řízek se šťouchanými bramborami a kyselou okurkou za 385 korun, smažený sýr s hranolkami a domácí tatarskou omáčkou za 239 korun. I takové ceny jsme objevili v restauracích poblíž lyžařského areálu. Jako „sladká tečka“ byl v nabídce například jablečný závin se šlehačkou za 119 korun.

Řada restaurací má i takzvanou denní nabídku. Ani tam ale ceny některé turisty příliš nepotěšily. „Fakt jsem viděl tlačenku za 135 korun. To si nevymýšlím. Musím to říct chlapům u nás v hospodě,“ žasl starší pán, který prý přijel s manželkou „jen tak na výlet“. Představil se nám jako František. „Ne ne, nelyžujeme. Na to už nemáme věk,“ vysvětloval. „A také peníze za jídlo tady úplně stačí. Co byste chtěli po důchodcích. Ještě dáme kávu a pojedeme domů. Ale je tady krásně. I počasí nám vyšlo,“ viděl svět optimisticky.

Tlačenku dle jeho vyprávění jsme v denní nabídce restaurace hned u sjezdovky skutečně objevili. Tlačenka, červená i bílá, ocet, podmáslový chléb. Stálo v denní nabídce. Cena? 135 korun. Za 225 korun byl pak zabijačkový ovar, s hořčicí, křenem a chlebem. Například smažený květák s bramborem a tatarskou omáčkou vyšel na 215 korun.



Jen kousek odtud jsme pak v místním „fastfoodu“ objevili například belgické hranolky za 95 korun, nebo sekanou v housce za 85 korun.

Zážitek nad jídelním lístkem

Několikachodové menu nabízelo například pečeného candáta nebo kachní prso. Vše opět s luxusní „přílohou“. My jsme zašli do bistra, které podle názvu patří ke zmíněné restauraci. V nabídce byl například kančí hřbet, který mimo jiné doplňovala bramborovo-mandlová kroketa nebo kaštanové pyré. Cena byla 495 korun. Přišli jsme až odpoledne, a tak jsme snídaňovou nabídku zhlédli pouze na webové stránce. Našli jsme například tři míchaná vejce na másle s cibulkou, chlebem a máslem za 170 korun, nebo 2 nožičky párků s křenem, míchanou hořčicí, chlebem a máslem za 195 korun.



Indiánek 75 korun. Pamatuji si ho ještě za dvě koruny. A šiška za 135?



Neodolali jsme a navštívili i jednu z místních vyhlášených cukráren. Že je opravdu vyhlášená, bylo znát i podle fronty, která se tvořila u pultu a zcela obsazených stolečků jak uvnitř, tak i venku. Zákusky ve vitríně vypadaly skvěle. Nad jejich cenou ale někteří přece jen povzdechli. Můžete si zde dát například punčový dort za 75 korun, nebo indiánka či laskonku za stejnou cenu. Čokoládové lízátko bylo o deset korun dražší. Na třicet korun pak vyšla pralinka. V nabídce bylo několik druhů. Nás zaujala čokoládová šiška, a to i pro svou cenu 135 korun. Patří prý ale mezi opravdu vyhlášené dobroty. Jak jsme se od místních dozvěděli, jedná se o zákusek z mléčné čokolády, plněný vanilkovým moussem a lískooříškovým krémem s griliášem.

„Já si pamatuji ještě z dětství indiánka snad za dvě koruny,“ smála se paní zhruba středního věku, kterou jsme oslovili kousek od zmíněné cukrárny. Představila se nám jako Zuzana Kratochvílová. „Kupovali jsme si ho s holkama vždycky, když jsme šli do města. Byl mezi nejlevnějšími,“ nostalgicky zavzpomínala a dodala. „Dnes jsou ceny samozřejmě jinde. Ale děti bych tam vzala jen výjimečně, za odměnu. Kdo na to dnes má?“ pokrčila rameny.



Zážitek i na vleku



Podívali jsme se samozřejmě i na ceny skipasů. Ostatně zejména kvůli lyžování sem v tuto roční dobu většina lidí jezdí. Jednodenní skipas pro dospělého, platný na všech lanových drahách, vyjde v tomto čase na 1190 korun. Pokud se rozhodnete lyžovat třeba jen dvě hodiny, zaplatíte 940 korun.



Levněji vyjde, pokud zvolíte skipas platný pouze na lanové dráze Lipno Express.

„Těm děckám to tady stačí. Já osobně preferuji Alpy, ale kvůli dětem jsme tady. Za denní skipas jsem zaplatil nějakých 700 korun. Super je, že ty děcka to mají za pár korun, tady na tom kousku, což třeba jinde není. Mám pocit, že za prcka jsem platil jen dvacku,“ pochvaloval si pan Petr, který přijel z Roudnice. Zmíněná cena pro „malého lyžaře“ platí v tomto případě podle stránek skiareálu pro dítě do pěti let.

„Dá se to,“ říká na ceny skipasů další lyžař, který se nám představil jako Tomáš Sváda. Prozradil, že raději jezdí na hory v Čechách než do ciziny. „Jsme letos s malým poprvé a jde mu to,“ pochvaloval si.

„Byl jsem tady po revoluci, ještě jako dítě, tak jsem se sem chtěl podívat. Žiji u Vídně, tak to nemám zase tak blízko. Ale lyžování mám raději v Rakousku. Na Hochfichtu stojí jednodenní skipas něco přes 50 euro. Tam si zalyžuji ale líp,“ vysvětloval nám turista z Rakouska.



Nakoukli jsme na stránky zmíněného areálu a našli jednodenní skipas pro dospělého, pokud si ho koupíte on-line, za 52 euro, což je v současné době zhruba 1300 korun.

