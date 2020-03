Zde je návod pro opozici, jak porazit Babiše. Spočítal to Marek Benda

reklama

Marek Benda zveřejnil na serveru Echo24.cz komentář, který se zabýval tím, jak dostat Babiše ze Strakovky, tedy ze Strakovy akademie, sídla vlády České republiky. „Nejen pod dojmem výsledků voleb na Slovensku jsem se rozhodl dát na papír úvahu o možném politickém vývoji u nás. Už loni v létě jsem si vzal ke studiu knihu Ivana Šimka ‚Ako sme si nasadili červené nosy a vyhnali Mečiara‘, ve které popisuje vznik a úspěch koalice SDKÚ na Slovensku v letech 1996 a 1997,“ uvedl Benda článek.

Prý byla složena z velmi nesourodých politických subjektů, kterým se i tak podařilo spojit se v odporu k mečiarismu, spojit se po volbách a odstavit Mečiara od moci. Benda však přiznal, že srovnávat českou situaci s tehdejší slovenskou úplně nelze. Prý je třeba si položit klíčovou otázku, zda Babiš představuje podobné nebezpečí jako představoval Mečiar na Slovensku. „Je pravda, že Babiš demokratický systém zatím neničí, ale neuvěřitelně ho pokřivuje a zneužívá k posílení moci své a svého imperiálního dvora,“ vysvětlil. Sám Benda údajně nepatří k těm, kteří démonizují osobu Babiše, avšak je třeba ho údajně dostat po příštích volbách od moci, jelikož naší zemi prý velmi škodí.

Z tabulky má vyplývat jedna věc, a to ta, že v našem volebním systému jsou strany mezi 7 a 11 % poněkud znevýhodněny oproti volebním výsledkům v čistě poměrném systému. Strany s podporou 5 až 7 % pak prý jsou oslabené až o třetinu mandátů, tyto ztráty jsou pak ziskem vítěze voleb. Závěrem by mělo být, že strany mezi 5 až 7 % páchají na svých voličích velkou nedbalost.

„Neodpustím si tu historickou poznámku, hlavně v reakci na některé nepravdivé interpretace. Tento volební systém není ‚dítětem‘ opoziční smlouvy. ČSSD a ODS schválily v roce 2000 de facto systém většinový nebo alespoň s výrazně konsolidačním efektem. V létě 2001 byl tento zákon zrušen Ústavním soudem a zbylo z něj jen načítací kvórum pro koalice. Dnes platný volební zákon přineslo Grossovo MV v podstatě jako technickou novelu dělící republiku na již vzniklé kraje a rozdělující všechny mandáty bez použití druhého skrutinia. Pro tuto novelu hlasovali poslanci všech demokratických stran…“

Prý by byl raději, kdyby se systém změnil více k poměrnému systému, ale změny v systému jsou prý spíš nereálné, jelikož hnutí ANO drží s koaličními partnery blokační menšinu či většinu a nemá zájem měnit systém, jenž mu vyhovuje. „Nezbývá než soustředit se na volby v současných parametrech. A nechceme-li přidávat stále dominantnímu oligarchovi, je třeba donekonečna opakovat, že kandidatura stran s podporou 5 až 7 % je zásadně škodlivá!“ urgoval.

„Z pěti současných parlamentních opozičních stran stojí Pirátská strana zřetelně mimo. Nejen svým voličstvem a jeho blízkostí k babišovskému odmítnutí celé transformace od roku 1990, ale i příklonem k moderním formám marxismu a odmítáním kapitalismu. Ostatně sami Piráti dávají najevo, že žádný velký zájem o koaliční kandidování nemají,“ pokračoval Benda.

Pak tedy zůstávají čtyři subjekty, se kterými se má cenu domlouvat, a to ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09, kdy se jediná ODS pohybuje v průzkumech ve dvojciferných hodnotách. Zbytek se prý pohybuje okolo pěti procent. Tedy všechny zmíněné strany se kromě ODS nemusejí do Parlamentu dostat, a i kdyby prošly, tak stále díky volebnímu systému budou slabší. „Bude-li si každá z těchto menších stran chtít zachovat značku, bez ODS nemá žádné spojenectví jistotu vstupu do Sněmovny. Naopak jakákoli koalice, ve které ODS bude, jistotu vstupu má, neboť až při spojení všech se dostáváme na hranici 20 %, kterou ale všichni společně nepochybně překonají,“ zavěštil si Benda.

Na podzim se konají volby, které jsou podle Bendy pro voliče druhořadé. Má se volit do krajských zastupitelstev i do třetiny Senátu. V senátních volbách by podle Bendy mělo dojít k dohodě demokratických, opozičních stran. To však prý neplatí v krajských volbách, kdy kraje jsou jeden volební obvod a i malé strany mají šanci překročit 5% hranici. Z krajských voleb tedy nelze čekat tlak na spojování opozičních stran.

„Za druhé se dá odhadnout, že v krajských volbách budou zisky demokratické opozice trochu lepší, než by byly ve volbách parlamentních, jako tomu bylo pravidelně v minulosti. Všechny opoziční strany vyjdou z voleb posílené, sebejisté a kompromisu nenakloněné,“ psal Benda.

I přes všechny překážky však považuje Marek Benda předvolební koaliční dohodu za jedinou možnost, jak zničit údajný diumvirát Andreje Babiše a Miloše Zemana. Prý se to neobejde bez kompromisů. „Bude to chtít ode všech mimořádně dobrou vůli a hodně schopnosti umět se trochu upozadit, ale je to jediná cesta, jak skutečně vyhnat Andreje Babiše ze Strakovky. Tak chceme to, nebo ne?“ zakončil dlouholetý politik svůj text.

