Zdeněk Ondráček si toho asi nevšiml, smál se Moravec. Gazdík s první dámou ODS si notovali, jaká je to dnes hrůza

První březnovou neděli se v Žižkovské věži u Václava Moravce sešli místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, místopředseda KSČM Jiří Dolejš a předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Moderátor jim v ČT naservíroval průzkum, který mohl ODS. Zato komunista Dolejš byl nejspíš zklamán a Gazdíkovi pravděpodobně zbyly jen oči pro pláč. Než však Moravec představil nový průzkum, otevřel téma zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Stálo to za to.

Než však přišel s průzkumem, otevřel téma zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do sněmovní komise pro kontrolu GIBS, kterému se zdá v pořádku, že v lednu roku 1989 stál s obuškem v ruce proti lidem toužícím po svobodě a zmíněným obuškem pravděpodobně rozdal také pár ran.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Udženija podotkla, že si neformální koalice hnutí ANO, SPD Tomia Okamury a komunisté prosadili Zdeňka Ondráčka do čela komise. Je to tedy primárně jejich odpovědnost. „My i v tajné volbě prokazujeme, když je třeba volen komunista, že mi komunistu nevolíme, my si třeba nevyzvedáváme lístky,“ pravila před kamerami dáma. Gazdík dal místopředsedkyni ODS za pravdu. Hnutí ANO právě na volbě Zdeňka Ondráčka ukázalo, že dohody s komunisty berou vážně. „Je to čistý handl,“ uvedl Gazdík s tím, že hnutí STAN Ondráčka opakovaně vyzvalo k tomu, aby se za své činy před listopadem 1989 omluvil. On tak odmítl učinit. „Já nevím, jestli mlátit poklidnou demonstraci, kdy demonstranti křičí máme holé ruce, tak jestli je v pořádku je mlátit,“ kroutil hlavou Gazdík.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jiří Dolejš podotkl, že Ondráček fakticky nastoupil k policii až v roce 1990, protože předtím byl jen „ucho sloužící v bezpečnostním pluku“. „Ucho, které mlátilo lidi, to je dobrý,“ vysmála se Dolejšovi Udženija. Ten však obratem dodal, že lidé měli mít právo i v roce 1989 demonstrovat a nebylo v pořádku, že je policisté mlátili. Moderní KSČM tvrdí, že mlátit lidi za projevení názoru je špatné. Musí to vědět i Zdeněk Ondráček, který do KSČM vstoupil. „Přece není blázen, aby nevěděl, kam vstupuje,“ podotkl na adresu Ondráčka Dolejš. „Já osobně bych byl raději, kdyby se přihlásil k tomu programovému pilíři a odmítl zneužívání moci. Ale KSČM to jasně odmítla a trvá si na tom,“ dodal ještě místopředseda KSČM.

Když znovu dostala slovo Udženija, nešetřila tvrdými slovy, když jasně popisovala, o co tady jde. „Ono je to celkově o tom, že se nám tady díky hnutí ANO a panu Babišovi derou komunisté k moci a dostávají funkce,“ uvedla Udženija. „To vám vadí, to chápu,“ usmál se Dolejš. „Samozřejmě že se nám to nelíbí, protože víme, co tu komunisté za 40 let napáchali,“ konstatovala místopředsedkyně ODS.

Gazdík dal dámě z ODS za pravdu a označil tuto situaci za hrůznou. V té vší hrůze však viděl také jeden pozitivní rys. „To, co je na celé té hrůze, kdy se díky hnutí ANO komunisté hrnou k moci, pozitivní, je, že někteří členové hnutí ANO, např. primátor Ostravy pan Macura, došli na určitou hranici,“ řekl Gazdík.

Stydím se za hlasování těch mých kolegů z hnutí ANO, "díky" kterým dnes došlo ke skandálnímu zvolení Zdeňka Ondráčka šéfem komise pro kontrolu GIBS. Účelový politický pragmatismus nemůže být nadřazen idejím a ideálům, na kterých hnutí ANO původně vzniklo. https://t.co/4iwLBRHZBm — Tomáš Macura (@Macura2014) 2. března 2018

Dolejš ani tak neviděl důvod, proč by komunisté neměli nadále trvat na kandidatuře svého člena do čela kontrolní komise GIBS a proč by ho měli z čela této komise odvolávat, když budou občané proti Ondráčkovi protestovat. „Proboha proč. On byl legitimně zvolen a on přece neříká, že mlátit lidi je v pořádku. Já jsem od něj neslyšel, že zneužití moci je v pořádku,“ podotkl Dolejš.

Ondráček si asi neuvědomuje, že žijeme ve 21. století, uvedl Moravec

V jednu chvíli Dolejš prohlásil, že komunisté vědí, že žijeme ve 21. století a některé věci už jsou nepřijatelné. Včetně zákona, který by bránil hanobení prezidenta. V minulém období Zdeněk Ondráček přišel s návrhem zákona na ochranu prezidenta, neboť měl za to, že česká společnost není ještě dost zralá, když se najdou lidé, kteří útočí na prezidenta Zemana. Dolejš k tomu poznamenal, že žijeme ve 21. století, v němž nelze občany trestat za urážku „mocnáře“. „Já přemýšlím nad tím, jestli jste si toho všimli vy,“ rýpl si Moravec. „Já určitě,“ odpověděl Dolejš. „Zdeněk Ondráček asi ne,“ dodal Moravec.

Poté toto téma zakončil a přišel se slibovaným průzkumem. Ten ukázal, že dál posiluje hnutí ANO. Premiér v demisi Andrej Babiš ukrajuje hlasy především Tomiu Okamurovi a jeho SPD, ale také komunistům.

Nevolí vlastně Babiš dobrou strategii? Ptal se Moravec

Průzkum Kantar TNS ukázal, že Andrej Babiš (ANO) má podporu 33 procent občanů. Piráti posilují a v tuto chvíli si drží důvěru u 12,5 procenta občanů. ODS je třetí se 12 procenty hlasů, SPD Tomia Okamury čtvrté s 8,5 procenta. ČSSD si mírně polepšila a v tuto chvíli by stranu volilo asi 7,5 procenta občanů. Naproti tomu komunisté padají a v tuto chvíli by pro ně hlasovalo asi 6,5 procenta voličů. Lidovci by získali pět procent a hnutí STAN, ani TOP 09 by se nedostaly do Sněmovny, neboť by získaly jen 4,5 procenta, a ne potřebných pět procent. Vůbec nejtvrdší voličské jádro má podle průzkumu hnutí ANO.

„Není to vlastně dobrá strategie, že spoluprací s SPD a komunisty tyto dvě strany vlastně oslabuje?“ zeptal se Moravec.

Udženija podotkla, že stejnou zkušenost s Babišem udělala ODS v roce 2013 a ČSSD v roce 2017. Pravicoví voliči, kteří se v roce 2013 nechali Babišem zlákat, teď podle dámy z ODS vidí, co je Babiš zač.

„On vede třídní boj proti určitým skupinám lidí... Já se setkávám se živnostníky, s malými středními podnikateli přímo v jejich firmách a dobře vím, co říkají. Oni už se dokonce bojí ozývat, protože nevědí, zda k nim náhodou nedorazí kontrola, pokud budou mluvit,“ uvedla Udženija s tím, že Babiš sliboval, jak bude snižovat daně, ulehčovat podnikatelům od byrokracie, ale ve skutečnosti jde jinou cestou. Daně nesnižuje a byrokratická zátěž podnikatelů razantně narůstá.

Gazdík se přidal a varoval, že se tu zase můžeme dočkat zákazu cestování, znárodňování a dalších neblahých jevů. „To, co se skutečně děje v posledním týdnu, tak třeba církve by mohly říct své. Vy napřed někomu něco ukradnete, pak to zdevastujete, po několika výzvách Ústavního soudu to vrátíte a teď to chcete zdanit,“ poznamenal k návrhu KSČM na zdanění církevních restitucí Gazdík. Značně paradoxní se mu jeví, že církve chce touto cestou poškodit i hnutí Tomia Okamury, které se tolik dovolává křesťanských hodnot, brojí proti islámu, ale současně napadá i církve.

Dolejš před kamerami prohlašoval, že komunisté s Babišem do vlády nejdou, jen jednají o případné toleranci vlády menšinové. „Pro nás je Babiš velký kapitalista,“ pravil Dolejš. „My jsme dostali mandát k tomu, abychom umožnili vznik vlády, nikoli k tomu, abychom do té vládly lezli,“ podotkl o chvíli později místopředseda KSČM

Ing. Jiří Dolejš KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud komunisté Babišovu vládu podrží, Dolejš se neobává, že by na to KSČM doplatila tak, jak se to stalo sociální demokracii. „Oni vládli a nedokázali to vládnutí využít. Oni měli premiéra a nedokázali to proměnit ve volební výsledek, tak to je jejich věc,“ řekl Dolejš.

„Zatím má Babiš k vládě dobré počasí. Pokud se počasí zhorší a pan Babiš se přichýlí k receptům opačné strany, tak my jsme připraveni říci svým voličům, že jsme připraveni hájit jejich zájmy,“ podotkl komunista. Může se tak ukázat, že komunisté budou mít víc než 6,5 procenta hlasů, které jim teď přisuzuje průzkum pro Českou televizi.

V první hodině padlo pár slov také k tomu, jak hodnotí občané postup politiků při sestavování vlády. Deset procent lidí preferuje menšinovou vládu hnutí ANO, deset procent lidí chce vládu bez hnutí ANO a ty ostatní varianty jsou poměrně roztříštěné. Zajímavý je prý postoj voličů ČSSD. „Samotní voliči se výrazně přiklánějí k účasti strany ve vládě,“ zaznělo před kamerami. Účast sociální demokracie na vládě si prý přeje asi 70 procent voličů.

Udženija jasně řekla, že ODS vládu Andreje Babiše nepodpoří. „My jsme alternativa hnutí ANO. Pan Babiš zopakoval deset dnů po volbách, že chce menšinovou vládu, teď to zopakoval a on tak vlastně hledá nejlevnější sluhy a tady se mu nabízejí ČSSD a KSČM,“ uvedla politička.

Aleksandra Udženija ODS



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Gazdík podotkl, že je ochoten hledat s hnutím ANO kompromis v zahraničněpolitických otázkách, protože některé nápady zaznívající z neformální koalice ANO, SPD a KSČM jsou nebezpečné. „Jako jsou báječné nápady na vystupování z NATO nebo z EU,“ poznamenal Gazdík ironicky s tím, že podobné nápady jsou pro Českou republiku osudové. „Ale ať tu bude jakákoli vláda, tak si hnutí ANO bude dělat, co chce. Andrej Babiš, když si nekoupí KSČM, tak si koupí tu ČSSD, tu SPD,“ řekl Gazdík. „A u vás si něco kupoval?“ zeptal se Moravec Gazdíka. „Ne, u nás si nic nekupoval,“ odpověděl Gazdík. „U nás taky ne,“ přidala se Udženija.

Ve druhé polovině rozhovoru se hosté shodli na tom, že by se premiér Babiš měl krotit v personálních změnách na úřadech, v policii a tak podobně. Především to, co Babiš předvedl při údajné snaze o likvidaci šéfa GIBS Michala Murína, je podle Gazdíka za hranou všech hran. „On (Babiš) se ho snaží donutit k tomu, aby odešel sám, protože šéf GIBS má jasně dané období. Proto se ho Babiš snaží přimět, aby odešel,“ řekl Gazdík.

Udženija a Dolejš mu přizvukovali. Vláda se podle jejich názoru měla krotit jak při odvolávání šéfa České pošty, tak při odvolávání šéfů nemocnic nebo šéfa GIBS.

Psali jsme: Předseda Syndikátu novinářů: Prezident Zeman přirovnal média k organizovanému zločinu, to nejde. Můžeme se dočkat i toho, co se stalo na Slovensku

Nenech si srát na hlavu od soudruha Babiše. Do kauzy šéfa GIBS se vložil vyšetřovatel kmotra Mrázka

Fízl Babiš je pořád komunistou. Vždy patřil k té odporné hordě. Je třeba vyjít do ulic, nebo zůstaneme národem zbabělců, burcuje profesor Knížák

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp