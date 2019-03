Zdeněk Troška o seriálu Most! a dalších pořadech. Ne, nechválí

Režisér Zdeněk Troška se v rozhovoru pro server SedmickaTyden.cz velmi kriticky obul do seriálu Most!. Ten jej podle něj doslova nadzvedl ze židle. Vadila mu zejména sprostá slova.

K seriálu Most! se Troška nevyjádřil vůbec pochvalně. Zároveň dodal, že se hrozně divíme atentátům, tomu, že svět je plný krve.“ Jenže dřív byl ve filmu padouch potrestán, dnes je pomalu oslavován! I z žen se stávají sympatické vražedkyně, viz seriál Černé vdovy,“ poznamenal Troška s tím, že on sám se snaží o pravý opak. Raduje se z maličkostí, pořád se na něco těší.

„Zlo a nenávist rozežírají duši, úsměvy a laskavost ji pohladí. To platilo před tisíci lety a platí to, bohužel už ne vždy, stále,“ uvedl Troška, jenž rád točí pohádky, v nichž je krása, láska, odvaha, moudrost a humor. „Myslím, že čím víc špíny lidi kolem sebe vidí, tím víc je může oslovit snový svět, v němž jsou věci pojmenovány tak, jak mají být. Nejsou v nich poslanci, kteří slibují blahobyt, jen nedodají, že mají na mysli vlastní,“ uvádí Troška.

„Budu v létě točit pohádkový příběh. Teď jen musím sehnat herce, které chci. To je čím dál těžší, hodně z nich hraje v bezduchých seriálech, nad nimiž se Jaroslav Dietl obrací v hrobě. Ale chápu je, musejí se nějak živit,“ uzavřel Troška.

