Zdražte v Praze MHD. A aby lidi neutekli, tak parkování taky, radí pirát

Pražští radní zvažují až dvojnásobné zdražení městské hromadné dopravy, zejména ročního kuponu, který nyní vyjde na 3650 korun. Zastupitel Tomáš Portlík (ODS) tvrdí, že pražská hromadná doprava je jedna z nejlepších na světě, ale přitom patří k nejlevnějším.

„Pokud si srovnáme cenu dnešní Lítačky, tak je na světě jedna z nejlevnějších. Není možné, abychom měli jednu z nejlepších doprav, a zároveň jednu z nejlevnějších. Pokud tady neuděláme nějakou změnu, tak už třeba za 10 let budeme mít s naší MHD problémy,“ prohlásil Portlík na CNN Prima News.

Cílem je podle něj zejména to, aby Praha nemusela tak vysokou částkou dotovat Dopravní podnik. „Nejde o to, aby se vybralo víc a že by město na tom zbohatlo,“ zdůraznil Portlík. Podle náměstka primátora Prahy pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) je potřeba se zdražením MDH otevřít diskusi také o zdražení parkovného.

S tím souhlasí pirátský zastupitel v Brandýse nad Labem Patrick Zandl. „Pokud by kupon na lítačku stál 10.000 Kč ročně, je to 833 Kč měsíčně. Spousta dojíždějících lidí by prý přešla na jiný způsob dopravy. Opravdu? Pěšky je to zdravé a levné, efektivní do cca 2 až 4 km od práce. Autem je to rychlejší a pohodlné, ale cenově max. 5 km od práce, pak MHD vyjde levněji. Kolo je zdravé, levné, ne vždy možné, do cca 10 až 15 km od práce. Náklady na všechno rostou,“ vypočítává Zandl.

Řešením je podle něj zdražení jak MHD, tak parkování ve městě. „Osobně si nemyslím, že by zvýšení ceny lítačky radikálně změnilo poměry přepravy, pokud: Adekvátně s tím by měly o 200 % stoupnout poplatky za parkování a za odtahy automobilů, které jsou pod tržní realitou. Jinak se jednostranně zasáhne do systému přepravy po Praze a destabilizuje jej to. Zatímco Integrovaná autobusová doprava se masivně dotuje, u MHD se dotace rapidně sníží,“ navrhuje Zandl.

Lidé ale Zandlovi připomínají, že například i ztracený čas v městské hromadné dopravě je potřeba do takových kalkulací přičíst. „Do ušetřených nákladů auta je potřeba počítat i čas. Autem jsem v kanclu za 20 až 25 minut (ode dveří ke dveřím, reálnej čas), MHD to trvá 70 minut a 1 až 2 přestupy (podle jízdních řádů). Jedna jízda. Takže se bavíme o nějakých 60 až 90 minutách denně. Při 20 pracovních dnech tvoří MHD investici v desítkách tisíc Kč měsíčné na ztraceným case. A ne, v MHD nejde rozumně pracovat, chybí wifi, zásuvky a odstíněni vibrací. Práce není jenom čtení mailu na mobilu,“ reaguje jeden z komentujících.

„Chápu to správně, že cílem by mělo být, aby se lidi do práce nedostali? Protože na to nebudou mít?“ ironicky přemítal další.

