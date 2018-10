Ze štábu obnovené ODA: Pesimismus se nekonal. Uspěli jsme v polovině kandidátek, řekl předseda

Dalo by se říct, že Letňany jsou jeho domácí půdou. S tamním starostou Kabickým udržuje Sehnal dobré vztahy. Skoro by to až vypadalo, že se oba pánové rozhodli ve vedení radnice vystřídat. Kabický kandiduje na druhém místě tamní kandidátky ODA, zatímco Sehnal ji vede.

„Mám tady výstaviště, takže jsem usoudil, že mě tu lidé budou znát,“ vysvětluje Sehnal, zatímco aktualizuje volební výsledky. Na mysli nemá nic jiného než nepříliš vzdálený areál Letňanského výstaviště PVA Expo. Kromě dalších několika desítek firem, které řídí, je Sehnal i vlastníkem aquaparku a hotelu v Čestlicích u Prahy. Úspěch v Čestlicích lze tak považovat za další z priorit.

Letošní komunální volby jsou již třetí, do kterých znovuobnovená ODA pod Sehnalovou patronací jde. Rok a půl obnovená strana již o přízeň voličů bojovala jak v prezidentských, tak v loňských sněmovních volbách, ve kterých dominovalo Babišovo hnutí ANO.

Sehnalův tým s napětím očekává výsledky voleb...

Do letošních voleb do zastupitelstva ODA vystartovala pod značkou seskupení Krásná Praha. Již letmý pohled na papírovou tabuli, kam miliardář a předseda ODA Sehnal s napětím doplňuje další výsledky, kolem sobotní 20. hodiny dává tušit, že se úspěch na magistrátu neočekává. Předmětem zájmu štábu jsou tak spíše malé obce a radnice, kde se straně podařilo na své kandidátky získat zajímavé osobnosti.

Ty se na kandidátních listinách ODA daly najít i v Praze. Na pražské „šestce“, kde má tradičně silnou pozici TOP 09 zastoupená současným starostou Petrem Kolářem, tak za Sehnalovu partaj kandiduje například muzikant Joe Karafiát nebo manželská dvojice tamních provozovatelů vinných sklípků.

Silný výsledek Sehnal slaví ale například v Kopřivnici, kde si strana odnesla 14,56 procenta, přičemž předstihla jak ANO (14,45), tak ODS (14,13) a získala tři mandáty. V pražských Letňanech, jedné z priorit, ODA skončila čtvrtá se ziskem 13,29 procenta hlasů a ziskem tří mandátů. Volby v této obci vyhrála trojkoalice Zdravé Letňany sestávající z Pirátů, Starostů, KDU-ČSL a Zelených. Právě Zdravé Letňany představovaly v Letňanech pro ODA největší konkurenci, zaznívalo často ve štábu. Podobně silný úspěch ODA zaznamenala i v obci Hranice se 14,39 procenty, kde skončila pod značkou Naše krásné hranice třetí za hnutím ANO a seskupením Otevřená radnice se ziskem čtyř zastupitelů.

Prohrou je pražský magistrát, kde ODA nezískala ani jednoho zastupitele. Předseda Sehnal to nicméně černě nevidí. „Zdůraznil bych, že z devětadvaceti kandidátek do zastupitelstva Prahy je naše Občanská demokratická aliance patnáctá. Takže jsme zhruba v prostředku,“ uvedl Sehnal.

Pesimismus ve volebním štábu ODA se nekoná ani spolu s tím, jak s přibývajícími sečtenými okrsky a zpřesňujícím se volebním výsledkem naděje na výraznější úspěch v některém z dosud nespočítaných míst slábne.

„Nepropadejte skepsi,“ prohodí kdosi, zatímco zúčastnění ze Sehnalova týmu debatují o možných elektronických volbách, kterým se prý v blízké budoucnosti již nevyhneme. A rovněž o možných statistických chybách při sčítání hlasů, které zdržují od chvíle zveřejnění finálního výsledku.

Předseda Sehnal pečlivě zapisuje každou změnu

„Strana bude mít po letošních komunálních volbách své zastupitele. S ODA jsme chtěli vybudovat značku, která bude v českém politickém prostředí fungovat dlouhodobě,“ vysvětluje Sehnal, podle kterého se politická značka znovuobjevené ODA v tuzemské politice usadila.

„Z patnácti kandidátek jsme uspěli v sedmi, takže jsme získali své zastupitele a úspěšní jsme zhruba z poloviny našich kandidátek,“ sděluje svůj názor. „Dnes je to rok a půl od obnovení značky ODA. Jsou to naše třetí volby, byly volby sněmovní, prezidentské a dnes tedy komunální, všechny je nutné reflektovat a vykládat trochu jinak,“ vysvětluje Sehnal.

„Pražáci se vrací k pravicovým stranám,“ říká čtyřka kandidátky ODA, Sehnalův dlouholetý známý a investiční ředitel jeho firmy Jiří Staněk a člen rady a předsednictva strany. Volba Pirátů je podle Staňka výsledkem „vzdoru občanů proti tradičním stranám v politice“, přičemž Staněk neváhá vyslovit analogii se zvolením Donalda Trumpa prezidentem Spojených států.

Politik podle Sehnala musí umět oslovovat všechny vrstvy společnosti a to je i to, co se předseda ODA po vstupu do světa české „reál politiky“ dle svých slov naučil. „Mě osobně na politické práci baví to, že jsem dostal možnost skutečně se podívat do tváře té reálné politice. Spoustu věcí jsem se naučil, naučil jsem se vyjadřovat tak, aby mi lidé rozuměli, ve smyslu toho, že politik musí umět mluvit ke všem vrstvám toho národa,“ upřesňuje předseda s tím, že si z politiky odnáší spoustu zkušeností i do osobního života. „To, co mi nicméně na politice připadá nehezké, je, že vlastně začínající politická strana to má velmi těžké,“ dodal.

Ze začátku to vypadalo dobře. Obec Vráto: Sto procent..

Podle Sehnala se více než 60 procent voličů rozhoduje až v posledních dnech před volbami, kdy v předvolebních debatách „září již jen parlamentní strany“. Zatímco Český rozhlas tak dává prostor všem kandidátům, což je podle Sehnala dobře, Česká televize vybírá jen ty, u kterých je podle zadaných předvolebních průzkumů určitá šance na úspěch.

Sehnal v Praze vycházel v průzkumech jako šestý nejúspěšnější primátor v případě jeho přímé volby z hlediska osobností. Přímá volba primátora či starostů však podle něj není pro obce tím nejlepším řešením, i taková možnost se v Sehnalově volebním štábu diskutovala a to včetně přímé volby premiéra, která byla zavržena jako nevhodná.

„Kdyby byla přímá volba primátora, tak bych mohl pomýšlet na nějaké místo v první desítce. Samozřejmě ale primátor, který by byl zvolen přímou volbou a bojoval by se zastupitelstvem, které by jaksi vzniklo volbou politických stran,“ uvedl Sehnal s tím, že by to pro chod města nebylo úplně vhodné.

Základem práce ODA by podle Pavla Sehnala mělo být pracovat odzdola a stavět kandidátky, zkrátka klasická politická práce. V budoucnu by tak ODA ráda stavěla kandidátky i v dalších pražských částech.

autor: Jonáš Kříž