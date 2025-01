Zeman: Mám dojem, že vláda se bojí svých občanů

„Zatímco o Vánocích se zpravidla obracíme směrem k minulosti a hodnotíme, co se nám podařilo i nepodařilo. Směrem do budoucnosti si přejeme dobrou žádoucí budoucnost, a právě proto bych chtěl o žádoucí budoucnosti mluvit?“ zahájil svůj novoroční projev Miloš Zeman. Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12713 lidí

Miloš Zeman začal svůj projev sny. Sny o budoucnosti České republiky. „Každý politik a každý občan má svůj sen. Dokonce Martin Luther King pronesl svůj slavný projev s názvem ,Mám svůj sen‘. Jaký je můj sen pro Českou republiku?“ položil Zeman řečnickou otázku.

Podle něho je takový sen stručný, ale zásadní. „Napsal jsem o tom několik knih, ale tento sen by se v zásadě dal shrnout do jediné věty. Společnost vzdělání, spoluúčasti a solidarity. Je to vlastně program pro tři generace,“ vysvětlil Miloš Zeman. „Mladé generaci se nabízí vzdělání. Dospělým spoluúčast a nám, seniorům, solidarita těch ostatních,“ doplnil.

Zásadní je podle Zemana vzdělání. „Pokud jde o vzdělání, je to nejdůležitější investice do budoucnosti. Daleko důležitější než investice do strojů nebo do staveb. Kvalifikovaná pracovní síla je nejdůležitějším faktorem hospodářského růstu, a jestliže nevyužíváme potenciál talentovaných mladých lidí a nedokážeme je kvalitním školstvím připravit, děláme chybu,“ je si jistý Zeman.

A opřel se i do spoluúčasti. U té podle něho nestačí jednou za pár let vyrazit k volbám. V české legislativě podle Zemana chybí institut referenda. „Pokud jde o spoluúčast, je mi líto, že dosud vedle voleb se občané nemohou účastnit na řešení politických otázek formou referenda, které je obvyklé v řadě jiných zemí,“ poukázal Zeman.

Mají české vlády ze svých občanů strach? ptal se Zeman. „Někdy se mi zdá, že vláda se bojí svých občanů, protože dosud nebyl přijat prováděcí zákon o referendu. V Dánsku například nedávno v referendu zrušili senát a byl bych docela rád, kdyby se něco podobného podařilo i u nás,“ vysvětlil svou ideu plebiscitu bývalý prezident.

Ale spoluúčast si podle něho nemusíme představovat jen u voleb a referend. „Ale vedle referenda je možná i spoluúčast v ekonomické oblasti. Velmi bych si přál, aby ti, kdo pracují ve firmách, měli podíl na jejich zisku, aby mohli vlastnit zaměstnanecké akcie, a aby tím byli motivováni na úspěchu a ziskovosti těchto firem,“ vysvětlil Zeman.

Posledním zábleskem snu Miloše Zemana o společnosti v České republice se stala úcta k důstojnosti stáří. „Pokud jde o solidaritu, pak bych si přál, abychom byli společností přátelství, soucitu a lásky vůči těm, kdo jsou již na konci své životní pouti. A tady jde především o kvalitu našeho zdravotnictví, o kvalitu naší sociální péče. Ale také o to, abychom dokázali seniorům vytvořit takové podmínky k životu, aby tento život netrávili ve smutku. To je, vážení spoluobčané, můj sen,“ řekl Miloš Zeman.

„Dovolte mi, abych vám závěrem popřál, ať máte jakýkoliv sen, aby se vám v tomto roce začal naplňovat. A abyste k jeho naplnění přispěli svoji vlastní činností a nespoléhali pouze na ty druhé,“ pronesl v závěru svého projevu Zeman.