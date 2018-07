Zeman a ČEZ. Erik Best má vážné zjištění

Ve svém posledním slově se český novinář amerického původu Erik Best věnuje ČEZu a machinacím v jeho dozorčí radě. V textu nazvaném Déja vu Miloše Zemana připomíná, jak Miloš Zeman prověřoval manažery ČEZu a Transgasu.

„Rychleji než pražský orloj odbije dvanáctou začal v polovině roku 1998 tehdejší premiér Miloš Zeman provádět po uzavření opoziční smlouvy s Václavem Klausem změny na úřadech a ve státem ovládaných firmách,“ tvrdí Erik Best o tehdejším premérovi a nynějším prezidentovi. Prý k tomu došlo ještě před získáním důvěry. Zemanův kabinet tehdy prý schválil tajnou rezoluci, podle které mělo dojít k prověření manažerů a členů dozorčích rad čtyřiceti státem vlastněných společností.

Zeman údajně později uvedl, že tajná rezoluce musela být proto, že zde bylo riziko, že kdyby se o tom zmínění dověděli, mohli podniky vytunelovat. Pavel Rychetský údajně vytipoval ČEZ a Transgas jako společnosti, u kterých bylo nutné vyloučit jejich napojení na politiky a organizovaný zločin.

Proč o tom Erik Best píše a proč jde o tzv. Déjà vu? Protože o dvacet let později podle Besta Zeman slibuje Votěchu Filipovi z KSČM pomoc se získáním křesla v dozorčí radě ČEZu. Podle něj chce Vojtěch Filip být jazýčkem na vahách. Kdyby kontroloval onen jeden hlas, měl by Andrej Babiš pod kontrolou šest členů a Martin Roman pět.

Erik Best se ptá na motivaci. Pokud je skutečně Zeman schopen Babišovi „vyrvat“ jeden hlas ve velice důležité instituci, proč by ho dával zrovna Filipovi bez jakýchkoli podmínek?

autor: kas