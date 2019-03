Zeman proti Čaputové: „A teď můžeme držet hubu,“ utrousil lídr kavárny. A hovořil Drahoš

Již tento týden v sobotu bude Slovensko vědět, kdo bude jeho prezidentem na další volební období. Větší šance má právnička Zuzana Čaputová, která zvítězila i v prvním kole, proti ní stane místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. A právě jeho přijal včera na Hradě prezident Miloš Zeman. Co k tomu může říct pražská kavárna? Můžeme jen držet hubu, uvedl už v pátek ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský v narážce na to, že řada jeho přátel vroucně podporuje Čaputovou… A Zeman se tudíž jen přidal. Na opačné straně.

„Hrad právě oznámil, že Zeman přijme v neděli Šefčoviče. Mám trochu zlost na všechny přátele, kteří už týden s rozzářenýma očima veřejně kibicují do voleb na Slovensku. Teď nám nezbyde než držet hubu,“ napsal v pátek Žantovský v narážce na to, že mnozí lidé veřejného života podporují právě Čaputovou.

Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 13% Šefcovič 57% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 3976 lidí

„Milý Michale, vůbec nechápu, jak to spolu souvisí, asi jsem natvrdlý. Také nevím, proč bychom měli držet hubu. Já s rozzářenýma očima tímto veřejně kibicuji do voleb na Slovensku, fandím Čaputové a budu v tom pokračovat. Proč bych měl držet hubu? Jenže to není oficiální postoj, takže je to zcela jedno. Hubu by měl držet prezident, to přijetí je nepřijatelné vměšování. Se mnou/s námi to vůbec nesouvisí. Navíc Slováci si to udělají stejně po svém a dobře tak,“ zareagoval na něj psychiatr Cyril Höschl.

„Je to úplně jedno. Šefčovič studoval s Putinem...“ podotkl také manažer Vadim Petrov. „Jsi si tím jistý? Tu fotku jsem viděl, ale fakta moc nesedí. Šefčovič je o 14 let mladší, Putin nestudoval v Moskvě, ale v Leningradě. Možná se mýlím, ale připadá mi to jako hoax,“ odvětil Žantovský.

„Možná. Pak se omlouvám. Nelíbí si mi, že mu Zeman vyjadřuje podporu, stejně tak Juncker, ale myslím, že to Čaputová ustojí. Ona je totiž autentická, a to je v současný době u politika snad nejdůležitější,“ podotkl Petrov.

Prezident Miloš Zeman včera popřál Marošovi Šefčovičovi úspěch ve slovenských prezidentských volbách. Ocenil jeho odborné schopnosti a znalosti, uvedl na Twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček po setkání Zemana a Šefčoviče na zámku v Lánech. Podle Šefčoviče má Zeman obavy o soudržnost a budoucí spolupráci zemí Visegrádské čtyřky (V4) a Šefčoviče prý pokládá za jediného garanta, že tato spolupráce bude fungovat. Druhé kolo prezidentských voleb na Slovensku se uskuteční v sobotu 30. března. Šefčovičovou soupeřkou bude Zuzana Čaputová, která je podle průzkumů favoritkou voleb.

Šefčovič hovořil se Zemanem téměř dvě hodiny. „Velmi dlouho jsme hovořili o atmosféře v rámci V4,“ řekl poté Šefčovič novinářům. Zeman podle něj vyjádřil obavy o soudržnost a budoucnost spolupráce zemí Visegrádu. „Řekl mi, že mě považuje za jediného garanta toho, že tato spolupráce bude fungovat, že země Visegrádské čtyřky budou spolupracovat v budoucnosti jako v minulosti,“ uvedl. Kromě Česka a Slovenska jsou členy V4 Polsko a Maďarsko.

Šefčovič potvrdil, že o setkání požádal sám i kvůli tomu, že se Zemanem se znají řadu let. „Chci říct, že si velmi vážím jeho podpory v tomto prezidentském souboji a jeho přání, abychom dopadli v naší volební kampani co nejlépe, abych získal co nejvíc hlasů,“ řekl. „Musím říct, že i z tohoto setkání jsem vycítil velmi jasnou podporu pana prezidenta Zemana pro moji kandidaturu a pro to, abych zvítězil ve volbách na post prezidenta Slovenské republiky,“ dodal.

Šefčovič se před schůzkou s českým prezidentem sešel s předsedou ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Šefčoviče ve volbách podporuje nejsilnější slovenská vládní strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica. Hamáček ČTK napsal, že místopředsedu Evropské komise Šefčoviče pokládá nejen za osobního přítele, ale zejména za zkušeného politika s obrovským mezinárodním rozhledem a kontakty. „Popřál jsem mu hodně síly do závěrečné fáze prezidentské kampaně,“ dodal.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šefčovič nebyl prvním kandidátem na prezidenta, kterého Zeman přijal. V září 2016 přijal rakouského prezidentského kandidáta Norberta Hofera, který stejně jako Šefčovič o schůzku sám požádal. Hofer původně v květnových prezidentských volbách těsně prohrál s Alexanderem Van der Bellenem. Rakouský ústavní soud ale později volby zrušil kvůli nesrovnalostem při sčítání korespondenčních hlasů. Zeman krok uvítal a Hofera podpořil. Jejich setkání na Hradě pak někteří politici a komentátoři označili za zásah do rakouské volební kampaně. Opakované prezidentské volby v prosinci vyhrál Van der Bellen.

„Zatímco se Maroš Šefčovič jel do Lán poklonit Miloši Zemanovi, Zuzana Čaputová vystoupala se svými příznivci na legendární vrch Sitno. Odtud mají dle pověsti vyjet rytíři, když bude slovenskému národu nejhůře. Co asi v kampani zabere víc?“ zeptal se pak večer senátor a protikandidát Miloše Zemana v loňských prezidentských volbách Jiří Drahoš.

Psali jsme: Odvolat Moravce? Hovado, žvanilové. Zdeněk Zbořil ostře kritikům Zemana a Klause... Senátor Valenta: Nevymýšlejme pitomosti, řešme podstatné věci Opl (Rozumní): Co udělali naši politici pro propuštění pana Sagana? Premiér Babiš: Teď snad už všichni chápete

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef