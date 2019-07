Zeman se chová jako hovado. Ovarova revoluce. Žumpa se vylila. Neříkejte „elita“, ale „inteligentní menšina“. Hutka se chystá na Letnou

Na začátek se Strakatý optal na Hutkovu rodinu. Hutka má 5 dětí, nejmladšímu je teď 10 měsíců. Strakatý pak tuto otázku spojil s demonstrací na Letné a Hutka uvedl, že své děti vzal i na tuto akci a v dětském koutku bylo výborně. „Užil jsem si bezvadně, líbila se mi, bylo to dobře udělaný,“ prohlásil o celé demonstraci. „Jasně, trošku mi bylo líto, že jsem se nabídl a zdálo se jim, že tato generace to vzala trošku s úlekem, že bych tam zatáhl nějaký reminiscence na rok 1989,“ zalitoval písničkář. „No trochu mě to mrzelo, protože jsem se nabídl proto, že jsem měl pocit, že to bude mít smysl,“ tvrdil dále Hutka s tím, že chtěl zazpívat Náměšť. Jednalo se podle něj spíše o generační nedorozumění, protože mladší generace o něm údajně moc nevědí. Zmiňován je akorát v souvislosti s výročím listopadu 1989. „Anebo v čítankách a v čítankách bejvaj už ty mrtvý, takže mnoho těch mladejch, já si myslím, ani netuší, že jsem živej,“ dodal umělec. Ale je prý pozvaný na 16. listopadu. Anketa Máte rádi Zdeňka Svěráka? Ano 7% Ne 68% Jako umělce ano. Ale ať nemluví do politiky 25% hlasovalo: 23733 lidí

„Je to nesrovnatelné a zároveň srovnatelné,“ porovnává situaci dnes a v roce 1989. „Většina obyvatelstva nějakým způsobem není schopna přijmout, jakým způsobem je tenhleten stát vedenej.“ Strakatý se ohradil, že průzkumy o většině rozhodně nemluví. „Tak bych řekl ta rozhodující menšina. To znamená, že každá společnost má určitou skupinu lidí, která není většinová, ale je menšinová a rozhoduje o vývoji a směru a obsahu té společnosti, říká se tomu také elita,“ vysvětlil termín Hutka a dodal, že zprofanované slovo elita by nepoužil. „Je jakási inteligentní, angažovaná menšina v tom národě, která ten národ formuluje, formuje, reprezentuje a nějakým způsobem je na ní závislej vývoj. Ten zbytek se veze.“ Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Hutka dále argumentoval, že Babišových 30 % není 50 %. Ale Strakatý mu na to odvětil, že je to dost na vítězství ve volbách, sestavování vlády, a rovněž připomenul, že Miloš Zeman dvakrát vyhrál přímou volbu prezidenta. „Je to dost na to, aby uměl hokynařit s dvouma podivnejma stranama a s panem prezidentem (zde se Hutka zasmál) Zemanem, kterej si dělá, co chce, a chová se jako císař, ale nemá na to.“ Zeman prý vystupuje jako „ve čtvrté cenové“ a chová se údajně jako cenzor. Současný prezident podle něj umí výborně zneužívat zákonů, kdy některé nedodrží a jiné si vyloží po svém – a tak si udržuje moc.

Moderátor se také zeptal, zda nechce písničkář sepsat další protest song, například proti premiéru Babišovi. Hutka to potvrdil a uvedl, že melodii už má, ale text mu ještě chybí. Strakatý se ptal, zda bude píseň tak „ostrá“ jako Zubatá, kde na Miloše Zemana „posílal smrtku“. „Já na něj neposílám smrtku, Masaryk na něj poslal smrt, já ne,“ bránil se Hutka časté kritice jeho písně. „Parlamentní listy, ty si najdou co chtějí,“ bránil se Hutka kritice dál. Ovšem Strakatý ho nenechal z tématu utéct a citoval další slova z písně, ve které zní „Miloš je zhroucený, oči v sloup“. Podle Hutky jeho text navazuje na středověké písně jako Smrt a boháč a zpívat o smrti a prezidentovi je naprosto namístě. Pochlubil se, že následně napsal ještě tvrdší píseň: Ovarova revoluce. Zubatá prý byla ještě legrace, Ovarova revoluce jde podle něj k jádru věci.

Za hranou je podle něj píseň jen podle českého předposraného vědomí, kdy se takto nesmí mluvit o prezidentovi. „Těm lidem nevadí, že se chová jako hovado. Ale najednou vadí, že vo tom, že se chová jako hovado, nějakej písničkář napíše písničku,“ stěžuje si Hutka. Podle něj by se české nesvobodné vědomí mělo vyléčit: „Buď jsme hrdý svobodní občani, nebo jsme podřízení.“ Jestli mu píseň ublížila, nebo ne, prý jako autor neřeší. Teď mu dle jeho slov hrozí maximálně, že se ho moderátoři budou ptát, zda je píseň za hranou. Reakci na Zubatou popsal ve třech fázích, v první se na něj dle jeho slov vylila žumpa, ve druhé lidé pochybovali, zda ještě umí skládat, a ve třetí se ozvali ti, kteří byli rádi, že někdo takovou píseň napsal. Ale na píseň Ovarova revoluce už podle něj žádná žumpa nepřišla.

„30 let po pádu komunismu jsou komunisti tichým společníkem ve vládě,“ stěžoval si dále Hutka. „Měla se zpočátku zakázat kvůli vlastizradě, protože spolupracovala na okupaci v šedesátém osmém,“ myslí si písničkář. Prý o tom mluvil s prezidentem Havlem, který říkal, že se komunisté stejně zorganizují znovu, ale podle Hutky by se museli zorganizovat jinak a nemohli by to být stejné kádry a nemohli by „sedět na peci a posmívat se lidem“.

Psali jsme: Jaroslav Hutka se nabízel na Letnou. Ale byl „miliony“ odmítnut Skvělí lidé! Hutka vzpomínal, jak se mu hrálo na Klinice Hutko, jak to bylo s tou emigrací s papírem od ministra? Zemanem vyznamenaný Srp má nepříjemné otázky „Hrej, hrej, nekecej.“ Kauza medaile pro Jarka Nohavicu vrcholí svěžím VIDEEM. Ozval se i Hutka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas