Zeman se usmíval, vtipkoval, viděl jsem. Vondráček přinesl zásadní svědectví

Prezident Miloš Zeman podepsal podle šéfa dolní komory Radka Vondráčka rozhodnutí o svolání zasedání nové Sněmovny na 8. listopadu. Stejný den má začít také ustavující schůze. Vondráček podle svého prohlášení navštívil hlavu státu neohlášeně v nemocnici dnes po poledni, kde podle něj výnos o svolání zasedání nové Sněmovny podepsal prezident vlastní rukou.

"Ůstava si umí poradit i bez toho svolání panem prezidentem, ale já jsem moc rád, a myslím, že my všichni, a že je to tak ústavně i žádoucí, že to rozhodnutí pan prezident vydal," sdělil Vondráček a ukázal podepsané rozhodnutí prezidentem republiky.

Při hovoru se prý Zeman usmíval. „Popovídali jsme si. Byl rád, že mě viděl. Bylo to pro mě velmi milé, lidsky důležité setkání. Pan prezident měl dobrou náladu, vtipkoval. Byl to ten Miloš Zeman, co ho znám,“ tvrdí Vondráček, že prezident sleduje i monitoring tisku. "Pobavily ho i zprávy o tom, že je mrtev. Měl smysl pro humor v tomto směru," dodal Vondráček.

"Mohu vyvrátit spekulace, že by pan prezident nebyl způsobilý vykonávat svou funkci a že by za něj snad měl rozhodovat někdo jiný," zmínil také pro ČT24 Vondráček.

Podle jeho slov se také Zeman cítí líp. „K povolebnímu jednání říkal, že se na něj můžeme spolehnout,“ sdělil Vondráček, že prezidentovi popřál, ať sílí a ať se uzdravuje. Důkazem setkání jsou prý fotografie, jež fotil ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta Vladimír Kruliš. Fotografie ze setkání se však zveřejňovat nebudou. „Existuje i fotka, jak podepisuje svolání Sněmovny,“ dodal Vondráček.

Ten se prezidenta měl zeptat i na to, koho Zeman pověří sestavením vlády. Prezident se podle Vondráčkových slov rozhodne až po setkání s příslušnými aktéry, s nimiž se chce případně setkat i v nemocnici, jen na normálním pokoji. Kdy tak bude, není zatím možné podle Vondráčka říct. Je to dle jeho slov otázka na lékaře.

Dnes pak měl Vondráček schůzku i na Pražském hradě, a to s kancléřem Vratislavem Mynářem. Proč se spolu sešli? "My jsme se na té schůzce právě domluvili, že zajdu za panem prezidentem. Jsem vlastně první, kdo se setkal s panem prezidentem po jeho převozu do nemocnice, kromě jeho nejbližší rodiny a jeho nejbližších spolupracovníků. Vzhledem k mé pozici předsedy Poslanecké sněmovny jsme vyhodnotili, že to bude i dobrý signál pro veřejnost," sdělil Vondráček, že toto bylo důvodem dopolední schůzky.

"Pan premiér tam nešel, protože v ústavě je, že prezident svolává zasedání, nicméně já jako předseda Poslanecké sněmovny pak svolávám tu samotnou ustavující schůzi. Já jsem v podstatě adresátem. Takže z hlediska své pozice jsem navštívil pana prezidenta," dodal Vondráček.

