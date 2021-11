Zeman se uzdravuje. Ještě sehraje velkou hru. Proč ho chtěli odstavit? Vích odkryl karty pětikoalice

„Nic není ukončeno. Naopak. Pan prezident bude významným hráčem. Předpokládám, že neřekl své poslední slovo a sehraje si jednu ze svých posledních velkých her,“ domníval se poslanec SPD Radovan Vích. „Je tu příliš mnoho otazníků a mnout si ruce nad tím, že vznikla vláda, která má sto osmičku, není na pořadu dne. Může to být všechno jinak. Kromě soudů tu také vidíme, jaké jsou vztahy v rámci těch dvou koalic. Nevsadil bych si na to ani zlámanou grešli,“ zatipoval si. Narážel i na stížnosti na volby, například v Ústeckém kraji, ale i na situaci, která může nastat na ustavující schůzi Sněmovny ohledně poslaneckých klubů.

Poslanec SPD Radovan Vích napsal text „Prezident přijímá návštěvy a koalice jsou lehce hysterické“, který si lze přečíst na ParlamentníchListech.cz v rubrice Politici voličům. V čem jsou koalice hysterické? „Nastartování procesu aktivace článku 66, který hovoří o převodu některých pravomocí pana prezidenta na jiné ústavní činitele, bylo znakem hysterie ve snaze převzít odpovědnost za řízení tohoto státu s tím, že pana prezidenta vyšachují z povolebních jednání,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 21% Ne 77% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5380 lidí

Prezident Miloš Zeman však začal přijímat návštěvy. „Navštívil ho ombudsman Stanislav Křeček, bývalý prezident Václav Klaus s ním dokonce mluvil 50 minut. Jeho zdravotní stav se evidentně zlepšuje. Měl by být převezen na normální pokoj. Jsem přesvědčen o tom, že pan prezident si sehraje jednu ze svých posledních velkých her,“ domníval se. Z čeho tak vyvozuje? „Jaké bylo jeho poslední oficiální vyjádření? Bylo, že pověří sestavením vlády předsedu nebo zástupce vítězné samostatné politické strany, nikoliv někoho ze slepenců v rámci koalic. Očekávám, že pan prezident může ještě zásadním způsobem zamíchat kartami,“ sdělil poslanec.

V pondělí 8. listopadu proběhne ustavující schůze nové Sněmovny, která by si měla zvolit své orgány. „Následně by pan prezident měl přijmout demisi současné vlády a měl by pověřit někoho sestavením vlády nové. Řekněme si na rovinu, že pověřit může svým způsobem kohokoliv. Což je i důvod, který mě vede k úvahám o tom, proč chtěli převést pravomoci pana prezidenta na další ústavní činitele. Je totiž jasné, že první pokus o sestavení vlády je na straně pana prezidenta, stejně tak druhý, a teprve třetí, pokud vláda nezíská důvěru, připadne předsedovi Poslanecké sněmovny, což by už samozřejmě bylo v nové sestavě,“ vysvětlil.

Současný dosluhující premiér Andrej Babiš však uvedl, že kdyby dostal pověření k sestavení nové vlády od prezidenta, že by ho odmítl. „Známe ale výroky pana premiéra Babiše. Ráno je to jinak, v poledne jinak, večer jinak. Může klidně říci, že pan prezident ho pověřil a přemluvil a on se teď bude snažit oslovit další politické subjekty s tím, že se bude snažit sestavit fungující vládu, která získá důvěru Sněmovny. A vždyť to přece nemusí být Andrej Babiš. Napadá mě ministr Havlíček, ministryně Schillerová. Nic není ukončeno. Naopak. Pan prezident bude významným hráčem. Předpokládám, že neřekl své poslední slovo,“ je přesvědčen Radovan Vích.

Vláda profesora Fialy by neměla dlouhého trvání

Současná vláda chce předat svoji agendu nové co nejdříve. „Na druhou stranu nová uskupení se sice snaží tvářit, jak jsou sjednocená na programu, ale je evidentní, že tomu tak není,“ konstatoval. Všeobecně jsou známé rozpory mezi Piráty a Starosty ohledně nabádání ke kroužkování, což se dosti i v médiích a jinde rozebírá. Jaké jiné rozpory má na mysli? „Myslím, že to nebude vůbec jednoduché. Máme tu návrh zákona o státním rozpočtu, kde je 370 miliard minus. Nová koalice prohlašuje, že nebude zvyšovat daně, chce uspořit šest procent na provozních výdajích ministerstev. Přitom chce dávat dvě procenta na armádu. To mi moc nehraje. Navíc se zvyšují ceny energií. Je tu spousta věcí, které bude potřeba řešit. Řešení nebudou vůbec jednoduchá a budou bolestivá,“ uvědomil si. „Když si vezmete priority jednotlivých partají těch slepenců, je jasné, že najít kompromis bude velice složité. Pokud by prezident pověřil profesora Fialu sestavením vlády a ta získala důvěru Sněmovny, myslím, že nebude mít dlouhého trvání,“ předpokládal.

„Je jasné, že se řítíme do rozpočtového provizoria. Vidíme, co se děje mezi Piráty a Starosty. Navíc o tom, jestli budou Piráti ve vládě, rozhodne celostátní fórum. Zase se bude čekat. To jsou věci, které budou vzbuzovat nervozitu v uvozovkách vítězů voleb, kteří podle mě vítězi voleb nejsou. Koalice, jak byly vytvořeny, si dovolím nazvat podvodem. To je, jako když někdo hodí 116 metrů oštěpem a je první, druhý hodí 70 metrů a třetí 60 metrů a označí se za vítěze, protože mají dohromady 130 metrů. Vždyť to tak přece není,“ myslel si.

Je tu příliš mnoho otazníků. Všechno může být jinak

„Do toho je třeba vidět věc, která médiím zatím uniká. V rámci těch 271 žalob na průběh voleb je i žaloba na zpochybnění výsledků v Ústeckém kraji, kde byly započítávány i korespondenční hlasy. V odůvodnění bylo, že lístky dostali na poslední chvíli, že volební místnost byla uzavřená. Co tím chci říci? Soud, který o tom rozhoduje, musí rozhodnout do dvaceti dní od toho podání. V mediálním prostoru se zatím uvádí jen to, že Starostové podali podnět na zpochybnění výsledků voleb v rámci druhého skrutinia,“ upozornil s tím, že jeden mandát by Starostům měl připadnout na Vysočině, ANO by přišlo o jeden mandát v Jihočeském kraji, hnutí SPD o mandát v Karlovarském a Zlínském kraji, a naopak by získali mandát v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Anketa Myslíte, že prožijeme Vánoce a Nový rok v lockdownu? Ano 67% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 18640 lidí

„Pokud by však byly zpochybněny výsledky v Ústeckém kraji, kde kandidovali Babiš i Bartoš, tím pádem by podle mě musely být nové volby. Nechci říkat, že to tak bude. Je to ale další věc, která do toho může vstoupit. Je tu tedy příliš mnoho otazníků a mnout si ruce nad tím, že vznikla vláda, která má sto osmičku, není na pořadu dne. Může to být všechno jinak. Kromě soudů tu vidíme, jaké jsou vztahy v rámci těch dvou koalic. Nevsadil bych si na to ani zlámanou grešli,“ zatipoval si.

Vích také upozorňuje na nástrahy, které mohou nastat na nové ustanovující schůzi Poslanecké sněmovny. „Bude ji řídit současný předseda Radek Vondráček. Jestli on uzná námitky ohledně paragrafu 77 o poslaneckých klubech, tak pak by mohli podávat návrhy na členy vedení Sněmovny jen zástupci poslaneckých klubů ANO a SPD. Nevím, jestli si toto někdo vůbec uvědomuje. Podle výkladu jednacího řádu může být za koalici jen jeden poslanecký klub a nesmí vytvářet samostatné poslanecké kluby,“ objasnil.

Ve svém výše zmiňovaném textu si všímá i toho, že nové koalice se výsledků voleb jakoby zalekly a do vládnutí se jim příliš nechce. „Nečekali to. Antibabiš skončil a je tu tvrdá realita. Jak z toho ven, když každý nasliboval něco jiného? Zalekli se. Převzít se to v tomto okamžiku bojí,“ domníval se a dává příklad potenciálního ministra zdravotnictví Válka, který nepřišel na jednání řešící covid. „Nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podívejme na největší oponentky ministryně Maláčové. Kdo ji nejvíce bombardoval na interpelacích a byl stínovým ministrem? Markéta Pekarová Adamová a Olga Richterová. A najednou do toho nejdou. Jedna je nominantkou na předsedkyni Poslanecké sněmovny, druhá na místopředsedkyni. Píchat do toho vidlemi zespoda je jedna věc a převzít odpovědnost za tento resort je věc druhá. Jsou tam mandatorní výdaje, do kterých se bude sahat. Kdežto ve Sněmovně nemají svým způsobem co zkazit,“ uvedl.

„Ten, kdo do toho teď naběhne, si musí být vědom těžké odpovědnosti. Bude se muset krájet, řezat. Svým způsobem to bude vláda sebevrahů. Z těch jejích předvolebních proklamací nebude nic,“ uzavřel Radovan Vích.



