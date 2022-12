Zeman zasáhne na ÚS? Krize na spadnutí. Rychetský se také nechal slyšet

V březnu končící prezident Miloš Zeman by mohl podle některých spekulací jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, ačkoliv dosavadní předseda Pavel Rychetský končí až v srpnu. „Slyšel jsem o tom,“ uvedl sám Rychetský a dodal, že z hlediska zákona by to bylo minimálně velmi sporné. „Z hlediska formálně právního nemůžu někoho jmenovat do obsazené funkce,“ má jasno Rychetský.

Samotný Rychetský podle serveru Seznam Zprávy.cz potvrdil, že se v právnických kruzích tato zvěst šíří. „Slyšel jsem to z jiných kruhů,“ potvrdil Rychetský.

Informaci naopak nechtěl nijak komentovat mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ani ji nepotvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). „V posledních měsících jsme s panem prezidentem o Ústavním soudu vůbec nehovořili. Tahle informace se v právnických kruzích objevila již v létě – aktuálně nevím, zda jde o spekulace, či nikoliv,“ reagoval Blažek.

Podle jednoho ze zdrojů ale Blažek o prezidentově záměru ví. Z dostupných informací je patrné, že Zemanovým favoritem je ústavní soudce Josef Fiala. „Nechte to stranou – a je to,“ nechtěl komentoval Fiala.

Informaci v pražských právníckých kruzích zaznamenal i server Lidovky.cz. „Zeman chce ve středu oznámit jmenování nového šéfa Ústavního soudu,“ uvedl prý jeden ze zdrojů, že by mělo jít právě o Josefa Fialu. „Udělá to jako s Alešem Michlem v čele ČNB. Toho Zeman jmenoval do funkce už v květnu, ačkoliv se mandátu ujal až po konci funkčního období Jiřího Rusnoka od 1. července,“ popsal údajnou taktiku jeden ze Zemanových přátel.

Podle dosavadního předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského by takový krok byl možná protizákonný. „Nemůžu říkat, co je reálné, ale z hlediska formálně právního nemůžu někoho jmenovat do obsazené funkce,“ řekl Rychetský s tím, že by každopádně šlo o špatný precedens.

To si myslí i Jan Kysela, podle nějž by to mohlo spustit justiční krizi jako v sousedním Polsku. „Zeman by tak zasáhl do kompetencí svého nástupce. Navíc by se jednalo o rozhodnutí předčasné, bezdůvodně dělané dříve než půl roku předem,“ říká Kysela.

