Zemana vyřeší příroda, doufá europoslanec Polčák. Fašistická stoka, vypálil Ovčáček

Prezident Miloš Zeman na sebe opět strhl pozornost. V rozhovoru s Jaromírem Soukupem na televizi Barrandov prohlásil, že by zrušil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by bylo obnoveno. Ještě 25. ledna 2018 přitom sliboval, že nic takového neudělá. Tehdy v České televizi řekl, že by se zesměšnil, kdyby takto Babišovi pomohl. Europoslanec Stanislav Polčák začal doufat, že tuto záležitost nakonec vyřeší příroda.

„Uvažujete u premiéra Babiše o tom, že byste udělil abolici, tedy že byste zastavil trestní stíhání?“ zeptala se moderátorka Světlana Witowská Miloše Zemana v jeho prezidentském duelu s Jiřím Drahošem 25. ledna 2018.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Současný prezident odpověděl jasně: „Ne, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit.“

Witowská položila další dotaz: „Můžeme se spolehnout na to, že v případě abolice nezměníte názor tak, jak jste ho změnil třeba na presumpci viny u politiků?“

Prezident řekl, že se nehodlá zesměšnit. „Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil,“ zaznělo z úst Miloše Zemana k zastavení trestního stíhání, tzv. abolici.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže 19. září 2019 už prezident mluvil jinak. „Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má Ústavou dané právo abolice,“ řekl Zeman. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ uvedl.

A na sociálních sítích se začaly objevovat reakce.

„Tam se Zeman totálně zesměšnil,“ poznamenal investigativní reportér Jaroslav Kmenta a doporučil spoluobčanům, aby si debatu prezidentských kandidátů pustili asi tak od deváté minuty.

Europoslanec Stanislav Polčák (STAN) zašel ještě dál, když konstatoval, že Miloš Zeman v České republice vytvořil situaci, kterou by nedokázal vymyslet ani dramatik Václav Havel, když jako prezident v podstatě pohrozil nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, že zmaří jeho práci, kdyby se náhodou jako nejvyšší státní zástupce rozhodl obnovit trestní stíhání předsedy vlády.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Už víme, jaký je plán. Když státní zástupci sporně zastaví řízení, je vše OK. Pokud by náhodou nejvyšší reprezentant rozhodl opačně, prezident vše zastaví. Jeden Zeman hrozí tomu druhému. To by dramatik Havel nevymyslel. Kopanec právnímu státu přímo do zadnice,“ napsal Polčák na sociální síti Twitter.

Europoslanec doufá, že vláda abolici odmítne schválit, pokud ji dostane na stůl. Tady prý přichází klíčová role ČSSD, která si bude muset vybrat, co udělá. Článek 63 Ústavy České republiky v písmenu J říká, že prezident „nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo“, ale jde o pravomoc s kontrasignací čili se spolupodpisem premiéra. A právě tady by podle Polčáka mohla vstoupit na scénu ČSSD a mohla by tlačit na Babiše, aby nepodepsal Zemanovo rozhodnutí o něm samém.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec vyjádřil přání, že by tento spor mohla vyřešit příroda a čas.

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda.“

Netrvalo dlouho a prezidentův muvčí Jiří Ovčáček přešel do protiútoku.

„Přání smrti, vyhrožování násilím panu prezidentovi. ‚Demokraté‘ ve stylu patologické sedliny společnosti za druhé republiky. Fakta jsou jasná. Opozice tlačí na nejvyššího státního zástupce, aby zrušil pravomocné rozhodnutí státních zástupců. Brutální útok na právní stát!“

Jakmile se na sociální síti objevily narážky, že by možná bylo vhodné použít na prezidenta nějakou „větší ráži“, Ovčáček pokračoval. „Za tuhle hnědou fašistickou stoku nese plnou politickou odpovědnost ‚demokratická” opozice‘,“ konstatoval hradní mluvčí.

Podstatu právního státu podle hradního mluvčího neohrožuje jeho nadřízený, nýbrž právě opoziční politici. „Právní stát brutálně ohrožují opoziční politici a celá řada mainstreamových novinářů, kteří vytvářejí nepřípustný nátlak na nejvyššího státního zástupce, aby zrušil PRAVOMOCNÉ rozhodnutí státních zástupců o zastavení trestního stíhání,“ uvedl.

Psali jsme: Zeman brutálně rozdráždil chvilkaře, 17. listopadu bude pořádně horko. K Babišovi řekl toto... Od Havlů udeřilo: K volbám by měli smět jen někteří lidé To by byl konec! Kníže se zděsil, jde o ČT Málem visel! Velká ostuda českých politiků. V archivech prý existuje dokument, který by raději neviděli. Obstál jen Schwarzenberg

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp