Zemanovci jsou na koni. Svoboda dostává na frak, lůza… Petr Junek se na konto výsledků prezidentských voleb neudržel

TÝDENNÍ GLOSÁŘ PETRA JUNKA Jen pár hodin po zvolení Zemana došlo v jeho štábu k potyčce, kdy zemanovci napadli novináře poté, co se tam opil jeden z nich a nemohl ani chodit. Je to další důkaz, že Zeman se obklopuje neuvěřitelnou lůzou, lidmi, jež vypadají jako ze starých komunistických propagandistických filmů. Nepochybuji o tom, že jejich myšlení je stejně prohnilé jako bolševická ideologie, píše úvodem svého glosáře Petr Junek.

A byl to právě komunista Rokytka, který se nalil tak, že se neudržel na nohou. Jeho kolegové ho chtěli zřejmě ochránit před ostudou, a tak napadli zcela bezdůvodně novináře. Zde musím vyseknout pochvalu napadenému mladému novináři, že nevracel rány pěstí a držel se zpátky. Mě kdyby napadlo takovéhle komunistické prase, tak mě vyvedou v poutech a jeho odveze sanitka.



Tento incident jasně ukazuje na to, jak se bude postupovat v příštích pěti letech. Zemanovci jsou teď na koni a myslí si, že mohou všechno. Lůza dostala další příval energie a má páky na to, aby přitvrdila. A to klidně i násilně. Legislativní kroky pocítí každý z nás. A dobře nám tak. Když chceme žít v nesvobodné zemi, nechť se tak stane.

Zeman sám hned ve svém prvním projevu po zvolení urazil novináře, a tak se může zdát, že hloupý zemanovec si to vysvětlí tak, že je může napadat i fyzicky. Nemůže. To, co říká Zeman, není svaté, a tak ze třiceti procent to ani nebývá pravda. Musíme si uvědomit, že jsme si zvolili soudem uznaného lháře. Navíc Zeman na jedné straně nadává na podjaté novináře a na straně druhé ty stejné podporuje, když najednou kamarádí s Babišem, který si jich koupil desítky a pracují podle jeho agendy. Ti ale Zemanovi neubližují, neboť mají zakázáno psát pravdu.

Upřímně, jsem zvědavý na další vývoj s Babišem. Prezident v poslední době mění názory jako ponožky, a tak je možné, že se k Babišovi otočí zády, když už teď nepotřebuje a nikdy potřebovat nebude jeho natvrdlé voliče. Ti ho zvolili, a tím pro něj končí, stejně tak jako voliči komunistů. Doufejme. Otázka je, jak naloží s celkem početnou skupinou, která volila Okamuru. Byli to jeho voliči, kdo udělal rozdíl mezi ním a Drahošem, a určitě se jim bude chtít odvděčit. To by mohlo skončit další katastrofou tak, že po něm se úřadu zmocní emigrant z Japonska.

autor: Petr Junek