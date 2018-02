Zimola jako můj zástupce by stranu sjednocoval, naznačil šéf ČSSD Hamáček

Hamáček po zvolení poděkoval straníkům na pódiu, kam společně s ním vyšel i druhý kandidát druhého kola Jiří Zimola. Hamáček jej k tomu vyzval. Jak tento jeho krok chápat? „Je to zaprvé poděkování Jiřímu Zimolovi za férový souboj,“ řekl Hamáček s tím, že poděkoval i ostatním protikandidátům. „Já jsem hovořil s delegáty sjezdu, tak opravdu se rozhodovali podle obsahu projevů, bylo to hodně o vizích a argumentech,“ dodal.

„Jiří Zimola je člověk, který představuje silný názorový proud v sociální demokracii. Spolupráci s Jiřím Zimolou si představit dokážu,“ sdělil, ale nechtěl diktovat nic delegátům sjezdu, jak volit prvního místopředsedu strany. „Kdyby se jím stal Jiří Zimola, přispěje to k sjednocení strany,“ dodal Hamáček.

Ten podle svých slov již dostal zprávu od premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), ale nestihl si ji ještě přečíst. Následně se vyjádřil k tomu, že by se sociální demokracie měla soustředit na to, aby lidem dala spravedlnost. „Pokud lidé mají pocit, že nemají moc z růstu ekonomiky, musíme se na to zaměřit,“ řekl Hamáček. „Musíme nabízet konkrétní řešení,“ podotkl.

Jan Hamáček ČSSD



