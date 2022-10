Zklamaný Zdechovský: V téhle větě je všechno...

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský si posteskl nad prodavačkou, se kterou se setkal v obchodě. Dozvěděl se od ní, že za Babiše by bylo líp. I to, jak by to šéf hnutí ANO zařídil.

reklama

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) si při nákupech vyslechl poznámku jedné z prodavaček.

„Dnes paní u pokladny říká, že Petr Fiala může za drahé energie. Kdyby tam byl Babiš, tak by se to nikdy nestalo. Ptám se jí, proč si to myslí? Babiš by se prý domluvil s Putinem... V té větě je všechno. Ano, za koblihu a paštiku cokoliv. A takto si tu žijeme,“ posteskl si Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posléze se přidal ještě k jedné poznámce – že potraviny, které jsou z pohledu spotřebitelů podstatně dražší, začasté prodává právě koncern Andreje Babiše Agrofert, dočasně odložený ve svěřenském fondu.

V polovině září v rozhovoru pro Právo Babiš popsal, jak by situaci řešil.

„Už 18. února jsem vyzval k zastropování, protože 16. února se k tomu rozhodli Slováci. Ale jak premiér Fiala, tak ministr Síkela ještě na konci srpna říkali, že zastropování cen na národní úrovni vlastně nejde. Už to měli udělat dávno a dát strop za megawatt elektřiny 1500 korun, jako to mají Slováci (v ČR to má být 6000 korun včetně DPH). Hlavní problém je v tom, že nechávají obrovský zisk těm třem výrobcům elektřiny,“ rozjel se Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Teď přišli s tím, že pomohou průmyslovým firmám, ale ten návrh, který představil ministr Síkela, má obrovský korupční potenciál jako ‚prase‘. Jak to bude fungovat? Ministr vybere z klobouku osm tisíc firem, kterým dá dotace? Proč tam nejsou transparentní pravidla? Když jsme dělali kompenzace za covidu, tak to bylo jasné. Dělali to úředníci a bylo to transparentní,“ pokračoval šéf hnutí ANO.

Další informace naleznete zde

Psali jsme: Levice: Je čas, aby česká levice přestala vést žabomyší spory a spojila se Premiér Fiala: Povinné snížení poptávky po elektřině. Řešení z EU Niedermayer (TOP 09): Energetické krizi čelí prakticky celá Evropa, přeposílání peněz ji nevyřeší MPO: Ministři se dohodli na řešení vysokých cen energií a jeho financování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama