Zlínští podnikatelé míří do Texasu. ZRIA jim otevřela dveře k velkému byznysu

„Mise je konkrétním příkladem, jak prostřednictvím ZRIA naplňujeme naši vizi: budovat Zlínský kraj jako moderní, otevřený a atraktivní region. Chceme, aby se naši podnikatelé dokázali prosadit na globálních trzích – a zároveň aby do regionu přinášeli know-how a partnerství, která urychlí jeho rozvoj,“ říká David Vychytil, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro finance, majetek a rozvoj podnikání.
Delegace navštíví tři významná texaská města – Dallas, San Antonio a Austin. Každé z nich nabízí specifické příležitosti pro podnikání, inovace a mezinárodní spolupráci. Účastníci se setkají s klíčovými hráči amerického byznysu, státní správy i inovačního ekosystému. Mise tak firmám otevře přímý přístup ke kontaktům, které jsou pro vstup na americký trh stěžejní. Stejně tak budou mít možnost jednat s?důležitými představiteli na státní i regionální úrovni.
„U stolu budeme sedět s lidmi, kteří rozvoj Texasu reálně a zásadně formují. Budeme přímo u zdroje informací, námětů a kontaktů, které mohou našim firmám pomoci. Za více než rok systematické práce jsme si tam vybudovali pozici a kontakty, které nyní můžeme využívat pro naše firmy a tím rozvoj zlínského regionu,“ říká Petr Kubíček, ředitel strategického rozvoje ZRIA.
Součástí programu bude mimo jiné návštěva globálního výrobce Lockheed Martin, kam se k delegací připojí také zástupci Ministerstva obrany ČR. Firmy čekají B2B setkání v oblastech aerospace, defence, ICT a high-tech, napojení na inovační huby, univerzity a podnikatelské asociace. Získají konkrétní informace a kontakty potřebné pro expanzi, investice i budování mezinárodních partnerství.
„Naším cílem je nejen otevírat dveře místním firmám, ale zároveň identifikovat nové investiční příležitosti pro Zlínský kraj. Právě díky těmto aktivitám vznikla spolupráce UTB s americkým start-upem Yonder Materials. Ukazujeme, že i regionální agentura může mít globální dopad,“ doplňuje Kubíček.
Texas je dnes jednou z nejdynamičtějších ekonomik světa – osmou největší na planetě, největším exportérem v USA a klíčovým tvůrcem pracovních míst. Jeho raketový růst přitahuje firmy, kapitál i talenty z celého světa. ZRIA chce, aby i Zlínský kraj byl u toho, a současně se od nejúspěšnějších učil, jak strategicky tvořit vlastní budoucnost.
autor: Karel Výborný