Zlínští podnikatelé míří do Texasu. ZRIA jim otevřela dveře k velkému byznysu

10.10.2025 15:33 | Monitoring

Třináct firem z perspektivních oborů se zúčastní první podnikatelské mise do amerického Texasu, kterou organizuje krajská rozvojová agentura ZRIA. Osm z nich působí přímo ve Zlínském kraji, zbylých pět reprezentuje další regiony Česka – potvrzuje se tak, že aktivity ZRIA mají dopad i za hranicemi kraje. Mise se uskuteční od 14. do 20. října a je součástí dlouhodobé strategie, jak propojit Zlínský kraj s globálním prostředím a otevřít nové příležitosti pro firmy, univerzity i veřejné instituce.

Zlínští podnikatelé míří do Texasu. ZRIA jim otevřela dveře k velkému byznysu
Foto: Zlínský kraj
Popisek: Zleva: Europoslanec Jaroslav Knot, hejtman Radim Holiš, ředitel strategického rozvoje ZRIA Petr Kubíček, náměstek hejtmana David Vychytil a Drew Scheberle z Texasu v Baťově mrakodrapu.

„Mise je konkrétním příkladem, jak prostřednictvím ZRIA naplňujeme naši vizi: budovat Zlínský kraj jako moderní, otevřený a atraktivní region. Chceme, aby se naši podnikatelé dokázali prosadit na globálních trzích – a zároveň aby do regionu přinášeli know-how a partnerství, která urychlí jeho rozvoj,“ říká David Vychytil, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro finance, majetek a rozvoj podnikání.

Delegace navštíví tři významná texaská města – Dallas, San Antonio a Austin. Každé z nich nabízí specifické příležitosti pro podnikání, inovace a mezinárodní spolupráci. Účastníci se setkají s klíčovými hráči amerického byznysu, státní správy i inovačního ekosystému. Mise tak firmám otevře přímý přístup ke kontaktům, které jsou pro vstup na americký trh stěžejní. Stejně tak budou mít možnost jednat s?důležitými představiteli na státní i regionální úrovni.

„U stolu budeme sedět s lidmi, kteří rozvoj Texasu reálně a zásadně formují. Budeme přímo u zdroje informací, námětů a kontaktů, které mohou našim firmám pomoci. Za více než rok systematické práce jsme si tam vybudovali pozici a kontakty, které nyní můžeme využívat pro naše firmy a tím rozvoj zlínského regionu,“ říká Petr Kubíček, ředitel strategického rozvoje ZRIA.

Součástí programu bude mimo jiné návštěva globálního výrobce Lockheed Martin, kam se k delegací připojí také zástupci Ministerstva obrany ČR. Firmy čekají B2B setkání v oblastech aerospace, defence, ICT a high-tech, napojení na inovační huby, univerzity a podnikatelské asociace. Získají konkrétní informace a kontakty potřebné pro expanzi, investice i budování mezinárodních partnerství.

„Naším cílem je nejen otevírat dveře místním firmám, ale zároveň identifikovat nové investiční příležitosti pro Zlínský kraj. Právě díky těmto aktivitám vznikla spolupráce UTB s americkým start-upem Yonder Materials. Ukazujeme, že i regionální agentura může mít globální dopad,“ doplňuje Kubíček.

Texas je dnes jednou z nejdynamičtějších ekonomik světa – osmou největší na planetě, největším exportérem v USA a klíčovým tvůrcem pracovních míst. Jeho raketový růst přitahuje firmy, kapitál i talenty z celého světa. ZRIA chce, aby i Zlínský kraj byl u toho, a současně se od nejúspěšnějších učil, jak strategicky tvořit vlastní budoucnost.

Psali jsme:

Hejtman Holiš: Po volbách školskou novelu znovu otevřeme
Z regionu na globální scénu. Zlín sází na Texas. Po univerzitě teď otevírá dveře místním firmám
„Přímá linka na Texas.“ Hejtman Holiš popisuje, co všechno dokázal v USA. Jednal i s guvernérem Abbottem
Radim Holiš byl zvolen předsedou Asociace krajů ČR. Chce řešit spravedlivé financování regionů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Aero , byznys , kraj Zlínský , Kubíček , podnikání , letectví , Knot , Texas , Holiš , podnikatelská mise , ZRIA

autor: Karel Výborný

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Volby

Dobrý den, před volbami jste avizovali, že vaši členové volebních komisí si budou zapisovat výsledky v okrsku a že pak ty jejich výsledky porovnáte s oficiálními výsledky. Platí to? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přátelství s výhodami má svá úskalíPřátelství s výhodami má svá úskalí Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Cílená mediální dehonestace Filipa Turka. Nyní vše vyvráceno

15:55 Cílená mediální dehonestace Filipa Turka. Nyní vše vyvráceno

Čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek je svými oponenty opakovaně označován za extremistu a neo…