Zlodějna a zatajování na festivalu ve Varech. Řeší se na vládní úrovni

V poměrně ostrou názorovou výměnu se zvrhl spor dvou poslanců vládní koalice SPOLU ohledně práva platit bezhotovostně platební kartou či vyžadovat striktně hotovost.

Jádrem sporu se stal příspěvek poslance Michala Kohajdy, který na sociální síti X kritizoval nemožnost platby kartou na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Odkazoval se přitom na článek serveru iDnes.cz.

„Vyžadování platby v hotovosti smrdí zatajováním tržeb, to mi nikdo nevymluví. Pokud to nezajímá Karlovarský filmový festival, aby žádal lepší služby pro návštěvníky, tak to alespoň musí zajímat Finanční správu. Budu rád, když nás gen. ředitelka Hornochová bude informovat o provedených kontrolách,“ napsal poslanec za KDU-ČSL a přiložil odkaz na zmíněný článek, ve kterém se píše, že i letos někteří stánkaři na karlovarském filmovém festivalu odmítají přijímat platby kartou z důvodu, že se jim to nevyplatí.

„Údajné náklady na digitální platby jsou jen chabou výmluvou pro ty, které nezajímá pohodlí zákazníků,“ oponuje pak těmto argumentům v článku prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza.

Na tvrzení svého koaličního kolegy ale reagoval stejně ostře ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

„Platba v hotovosti je normální a legální cestou, jak platit za zboží a služby. Považovat každého, kdo nepřijímá bezhotovostní platby, za podezřelého, nezlobte se, smrdí zase mě. Je na zákazníkovi, zda akceptuje platbu v hotovosti, nebo nikoliv. Nenaskakujte na agendu hnutí ANO. Je okurka, neví, do čeho by píchli. Stejný to bylo minulý rok. Je to absurdní, zvlášť při vědomí, že podíl bezhotovostních plateb v ekonomice v průběhu času dlouhodobě roste,“ vidí Skopeček za celým problémem tzv. okurkovou sezónu, tedy období, kdy je obecně nouze o důležité události a je třeba si hledat témata méně závažná.

S jeho viděním problému ale Kohajda nesouhlasí, což potvrdil ve své reakci na Skopečkova tvrzení.

„Spotřebitel by měl mít právo si vybrat, zda chce zaplatit hotově, nebo bezhotovostně. Ani podezírání hnutí ANO, ani zavírání očí ODS, prostě jen rozumná politika. A uvidíme, v jakém rozsahu se na tyto praktiky Finanční správa zaměřila,“ trval na svém člen KDU-ČSL. Nicméně tím svého koaličního partnera vyprovokoval jen k další reakci.

„Žádné právo na bezhotovostní platbu neexistuje a doufám, že ani existovat nebude. Máme v našem hypertrofovaném právním řádu snad málo práv, regulací, nároků? Určitě ne! Hlavně se ale Vaší větou v podmiňovacím způsobu (na co by měl mít spotřebitel právo) nemění nic na nepatřičnosti tvrzení, že vyžadovat hotovost smrdí…“ obul se ostře Skopeček do Kohajdy za jeho sdělení v samotném úvodu jejich komunikace.

„Ještě jednou, platba v hotovosti je legální a normální způsob platby za zboží a služby nebo splacení závazku,“ dodal ještě nakonec.

Na to Kohajda už jen reagoval zveřejněním aktuální fotografie z Londýna, která deklaruje povinnost zákazníků platit v tamním bufetu pouze platebními kartami.

„Aktuální Londýn v gastru, 90 % míst včetně trhů. Dovolíme i tuto možnost našim podnikatelům? Pokud nesouhlasíte s právním umožněním volby způsobu platby spotřebitelům a má to být na podnikatelích, mají tedy mít skutečné právo volby?“

Dodejme, že diskutované téma není ničím novým a vynořuje se poslední dobou poměrně pravidelně. Podle serveru Svazu obchodu a cestovního ruchu se zároveň začíná uvažovat o změně zákona, která by pamatovala i na bezhotovostní platby.

„Neformální diskuse se o tom vedou celkem intenzivně, protože ten současný stav donutil řadu lidí o tomto přemýšlet,“ sdělil redakci zmíněného serveru člen představenstva Hospodářské komory nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner.

Podle něj je třeba si připustit, že svět se masivně změnil, obchodníci ale odmítají jít vstříc potřebám zákazníků.

„Je otázkou, jestli by se ten současný stav neměl změnit. Hotovost má vlastně nefér výhodu vůči už dominantnímu způsobu digitálních plateb. Když má to právo hotovost, dejme ho i digitálním platbám. Vůbec nic se nezmění, jenom se bude reagovat na moderní způsob života, který lidé žijí,“ dodal ještě Kastner.