Zm*di! Daniel Landa ztratil nervy s vládou

„Přijdeš zdravej, občane! To má logiku. Když už jsi zdravej, otestuješ se, občane. Když už máš test, občane, vemeš si na držku respirátor. Občane, i s tím respirátorem – zdravej občane, otestovanej občane, s respirátorem občane, udělej rozestup od souseda. A občane, do deseti doma, jasný! Vy jste fakt zm*di, ty vole, to je neuvěřitelný,“ rozčílil se zpěvák Daniel Landa. Provozní doba provozoven nakonec z rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše (ANO) omezena nebude.

Už v minulosti se Daniel Landa spolu s Jankem Ledeckým pokoušel prosadit svůj recept na to, jak bezpečně vrátit kulturní i sportovní život. Landa se rovněž několikrát objevil na demonstracích proti „covidovému teroru", kde například vyzdvihoval slova profesora Jiřího Berana, světově uznávaného epidemiologa, jehož názory však ministerstvo řadí mezi dezinformace. Opatření se podle něj mají dělat cíleně, aby byly chráněny ohrožené skupiny, nikoliv plošně.

Loni v létě také Landa představil spolu s Lou Fanánkem Hagenem svou petici, Blanický manifest. V něm požadovali, aby Parlament a Senát nepodléhaly „globálním hysteriím“, ale řešily skutečné problémy, a aby skončilo omezování svobody.

Nedávno se Landa v rozhovoru pro magazín Reflex také vyjádřil k očkování, ale i k tomu, že neplánuje žádné koncerty. „Odmítám tuhle novou zdravotní diktaturu,“ podotkl.

Landa nechce koncertovat za současných podmínek. Podle jeho slov jde o jeho politické rozhodnutí, protestní postoj, který chce projevit veřejně a jednoznačně. Pokud něco považuje za drzé, nelogické až trestuhodné, nemůže to dle svých slov přijmout. „Jsem s tímto chováním vlády a politiků naprosto v nesouladu,“ poznamenal Landa.

Odmítání dělení fanoušků i publika

Co se týče očkování, Landa se očkovat nenechá. „Kdybych byl riziková skupina, možná se taky nechám očkovat. Ale já do ní nespadám. A i kdybych spadal, stejně trvám na dobrovolnosti, která tady jasně byla zaručena na začátku,“ poznamenal Landa s tím, že je tady obrovská manipulace, která mu vadí. Ve svých argumentech se mimo jiné odvolává právě na názor profesora Berana a jiné odborníky, kterým dle svých slov věří.

„Odmítám dělit své fanoušky, dělit své publikum. Protože se oni sami cítí zdraví na to, aby šli na můj koncert, stačí mi to,“ poznamenal dále Landa, že ve chvíli, kdy mu toto vláda neumožňuje a nutí jej fanoušky rozdělovat, koncertovat opravdu nebude. „Nebudu odvádět výpalné z vakcín a testů,“ dodal.

Věří i v to, že se na jeho stranu přidají další umělci. „Ale je to stejně jedno. Alespoň můžu být oporou lidem, kteří to cítí stejně. Nemůžu dělat věci, jimž nevěřím. Pokud je podle mne něco daleko za čarou, nemůžu se před tím ohnout a vyjádřit tak souhlas. Musím hledat cesty, jak zamezit, aby se mocní takto mohli chovat k občanům. Zatím sice moc možností, jak jim v tom zabránit, nemám, ale aspoň něco. Nevzdávat, kapka ke kapce,“ dodal Landa.

Nastane rozvolnění

Protiepidemická opatření se v Česku od pondělí výrazně rozvolní. Poslední květnový den se s řadou omezení otevřou vnitřní prostory restaurací, bazény, sauny, wellness, kluby, diskotéky, herny či kasina. O nečekaně rychlém rozvolnění kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rozhodl nikoliv v reakci na zlepšující se epidemickou situaci, ale kvůli rozsudku Nejvyššího správního soudu. Podle soudu totiž nelze uzavírat služby plošně. Návštěvníci budou muset mít negativní test, potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci covid-19.

V neděli se pak má rozhodnout, zda se od úterý 1. června otevře registrace k očkování proti covidu pro celou kategorii osob nad 16 let, nebo například jen pro zájemce od 25 do 29 let. Bude záležet na datech, jak pokračuje očkování dosud registrovaných starších lidí první i druhou dávkou. Lidé ve věku 30 až 34 let se mohou hlásit od úterní noci. Ke konci června by se mohlo otevřít očkování vakcínou od firem Pfizer/BioNTech pro děti od 12 let, její použití pro tuto věkovou skupinu dnes doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky. Děti se mají očkovat jen ve vybraných centrech, kde očkují pediatři. Od podzimu by pak mohli podávat vakcínu dětští lékaři v ordinacích.

