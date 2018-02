Znásilnil mladou Němku s mačetou v ruce. Ale teď je důvod, aby vám ho bylo líto

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě, dalo by se s trochou nadsázky říci k případu, který se stal ve věznici v Kolíně nad Rýnem. Při požáru tam byl zraněn africký migrant, který byl odsouzen za obzvlášť brutální znásilnění.

K požáru ve věznici došlo během dnešní noci a zraněni byli dva zaměstnanci a také jeden vězeň. Podle informací německých médií jde o jednatřicetiletého migranta z Ghany. Dva dozorci utrpěli drobná zranění, která souvisejí s vdechováním kouře. Africký migrant byl zraněn vážněji, když utrpěl popáleniny na přibližně třiceti procentech svého těla. Brzy ráno byl převezen do nemocnice, kde byl uložen do umělého spánku. Údajně je však mimo ohrožení života.

Podle vyšetřovatelů zatím není jasné, jestli požár založil právě Afričan. Podle zjištění deníku Bild však tomu zatím mnohé nasvědčuje. Zájem německých médií o tuto nijak závažnou nehodu je spojen s osobou zraněného vězně. Jde totiž o muže, který byl loni v říjnu odsouzen k mimořádně vysokému trestu za znásilnění. Soud jej poslal do vězení na jedenáct a půl roku, což je výše rozsudku v těchto případech nevídaná.

Znásilnění se dopustil občan Ghany loni na začátku dubna v rekreační oblasti Siegaue u Bonnu. Pozdě večer narazil na stan, kde spal mladý pár. Muž měl v ruce mačetu a začal s ní prořezávat stan. Nejprve odcizil vyděšenému páru peníze a mobilní telefon, poté se však dožadoval sexu s mladou ženou. Pod pohrůžkou zabití ji vyvedl ze stanu a tam ji bez milosti znásilnil. Jejího přítele, stále s mačetou v ruce, přinutil zůstat uvnitř stanu.

Po několika dnech rozsáhlého pátrání byl jednatřicetiletý Afričan zajištěn policií. Spáchání trestného činu však vehementně popíral přes jasné důkazy, které svědčily od začátku proti němu. Loni v září byl postaven před soud, kde byl obviněn ze znásilnění a také vyhrožování smrtí. Také před soudem popíral, že by měl se znásilněním cokoli společného. Dokonce označoval ženu za prostitutku a nejevil žádné známky pokory.

V průběhu procesu vyšla najevo vedle cynického a neurvalého chování obžalovaného také jeho bouřlivá minulost. Nevedla jej k tomu chudoba ani válka. Rodnou Ghanu musel opustit proto, že zavraždil svého nevlastního bratra kvůli sporu o dědictví po otci. Zaplatil pašerákům, aby jej dopravili k severním břehům Afriky a tam nastoupil za další peníze na loď, která jej dovezla do Evropy. Po vstupu do Itálie se vydal do Německa, kde také nakonec spáchal závažný trestný čin.

