Zpochybňují pravdu? Konec. Rakušan rozeslal plán z vnitra

reklama

„Před pár dny stála pár desítek metrů od Poslanecké sněmovny šibenice. Všichni jsme ji viděli minimálně na fotkách,“ uvádí na začátku jednoho z těch e-mailů Rakušan.

„Ano, byla to atrapa. Nikoho by neunesla, můžete namítnout. Nikomu by neublížila, natožpak aby na ni někoho pověsili. Prkotina, co nestojí za řeč? Ne! Byl to hrůzný symbol. Jasný symbol nenávisti, která se jako další nebezpečný virus šíří naší společností.“

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 4% Jelcin 0% Putin 93% Medveděv 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7169 lidí

Šibenice a nedohoda

„Všichni zrádci a přisluhovači skončí na šibenici – to bylo napsáno na ceduli pod nástrojem smrti, který civilizovaná společnost jasně odmítá. A my se přece mezi civilizovanou společnost hlásíme také. Ten nápis byl jako ozvěna staré doby, v níž platilo, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Byl jak ozvěna světa, kde neexistuje dialog. Kde není možná dohoda,“ pokračuje dále Rakušan.

„Přitom po diskusi a dohodě o pandemickém zákonu volala ona demonstrace se šibenicí ve středu davu. Já věřím tomu, že naprostá většina demonstrantů nechtěla nikoho věšet. Že sami za sebe odmítají násilí i všechna slova a symboly k tomu navádějící.“

„Věřím, že většina z nás chce opravdu patřit k civilizovanému světu a problémy řešit jinak než nátlakem pod hrozbou smrti,“ pokračuje dále Vít Rakušan. „A chci věřit, že my všichni dokážeme odsoudit tento extrém, který bohužel není ojedinělý. Není první a nejspíš ani poslední. Ano, bude se opakovat. Je součástí něčeho velmi nebezpečného. Je to symbol nové pandemie. Pandemie nenávisti.“

Fotogalerie: - Šibenice před sněmovnou

Zdvižený prst – či ruka?

„Během posledních dní jsem dostal spousty dotazů, proč jsem jako ministr vnitra nezakročil, proč jsem nenařídil policistům, aby majitele šibenice zatkla. Proč jsem to neudělal? No protože máme to štěstí, že patříme mezi civilizované země a žijeme v právním státě. Já opravdu nemám žádnou kompetenci něco takového ad hoc nařídit. A bohužel policie také ne,“ stojí v e-mailu signovaném a odeslaném Vítem Rakušanem.

Psali jsme: Štěpánek (Trikolora): Kdy zaútočí Rusové příště? Že prý ve středu A.N.O.: Jindřich Vobořil přichází na pozici národního protidrogového koordinátora Šimral (Piráti): Projekt iKAP II nabídne zdarma pražským školám nová témata a řešení Na trest smrti! Trump zjistil, že ho Hillary měla špehovat. Jde o Rusko

„Říkám bohužel, protože podle mého osobního názoru by se takové extrémy měly řešit. Nicméně současný právní řád nemá jakýkoli nástroj, jak takový násilný symbol postihnout. Není to alibismus. Je to fakt. Hrozba byla anonymní. Kdo jsou zrádci a přisluhovači? Nevíme. A v tom je jádro problému. Existuje judikatura podobného příběhu, kdy policie zasáhla, a soud shledal, že šibenice ve veřejném prostoru není trestným činem. Následně příslušný městský úřad rozhodl, že to není ani přestupek.

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22956 lidí

Policisté chtěli, leč nemohli (?)

„Bylo mi líto našich policistů, kteří museli nečinně postávat vedle té šibenice. A je mi líto nás všech ostatních, kteří jsme viděli všechny fotografie v médiích a na sociálních sítích. Že jsme si všichni museli prohlížet obraz naší společné bezmocnosti vůči extrémnímu projevu nenávisti. Jen lítost ale na řešení problému, který se vší vážností nazývám pandemií nenávisti, jen lítost opravdu nestačí. Takže odborníci na našem ministerstvu úterní šibeniční exces detailně vyhodnocují a následně navrhnou konkrétní kroky, jak sjednotit přístup příslušných orgánů k takovýmto incidentům,“ slibuje Rakušan. „A prosím, není to tak, že bychom chtěli omezit svobodu slova a shromažďování. To v žádném případě.“

„Musíme se ale jako společnost umět bránit extremistům, kteří překračují zmiňovanou hranici civilizovaného světa. Zároveň požádám nového policejního prezidenta, ať je jím kdokoliv, aby do priorit své koncepce zahrnul boj s trestnou činností z nenávisti. A to jak v reálném světě, tak i v tom virtuálním, onlinovém. Ve vyspělé společnosti považuji za nejdůležitější nástroj demokracie dialog. Prostor pro nenávistné symboly v takovém vidění světa nevidím a vidět nechci. Šibenice na Malostranském náměstí je opravdu jen symbolický vrcholek mnohem hlubšího problému. Pandemie nenávisti totiž bují zejména v internetovém prostoru a na sociálních sítích.“

Plán jak na ně

Na Ministerstvu vnitra se podle Rakušana už připravuje plán, „… jak zmírnit jeho následky. Jak rozpoznávat překroucené informace, které mnohdy neúmyslně živí společenskou nenávist. Jak se účinně bránit úmyslně šířeným dezinformacím, které nás všechny cíleně rozdělují. A znevěrohodňují obecné pravdy i důvěru v instituce státu. Vím to. A budou nám to vyčítat hlavně ti lidé, kteří před pár dny demonstrovali na Malostranském náměstí. Je jasné, že se neshodneme na všem. Pro zahájení diskuse mi stačí, když odmítneme šibenice v ulicích,“ uzavírá Rakušan.



Psali jsme: Petr Dufek: Inflace těsně pod desítkou… zatím Pípnout si dovolil o Ukrajině. A bylo zle. Nacher si všiml... Pekarová Adamová (TOP 09): Transatlantické vztahy nezahrnují jen Spojené státy Hejtman Vondrák: Chceme nahlas říci DĚKUJEME



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama