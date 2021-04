Zrovna chtěli loď na 500 migrantů! Itálie šlápla na neziskovku: Počítače, telefony, zabaveno

Do čela Itálie se nedávno vrátil bývalý prezident Evropské banky Mario Draghi. Netrvalo dlouho a už je obviňován, že za jeho vlády Itálie přitvrdila v boji proti neziskovkám, které zachraňují migranty a vozí je do Itálie. Právě ze zátahů na neziskovky obviňuje Draghiho Richard Braude, aktivista z Palerma v magazínu Jacobin. A spekuluje, že zátahy na aktivisty jsou cestou, jak dojednat novou dohodu o migraci s evropskými partnery.

Dle Braudeho teď aktivisté čelí policejním zátahům, jsou jim zabavovány telefony a počítače a také lodě. A jsou odposloucháváni, stejně jako právníci a novináři. V soudních procesech prý hrozí několikaleté tresty. Braude si všímá, že Draghi je reprezentant „údajně liberální EU", ale jeho vláda je podle něho návratem pravice.

Jak aktivista dodává, tyto procesy začaly už za předchozích vlád. „V pět ráno prvního března stovka policistů vtrhla do domů a kanceláří po celé Itálii a začala zabavovat počítače, telefony a psané materiály aktivistů. Obviněni jsou jednoduše ze zločinu záchrany života,“ stěžuje si Braude. Dodává, že neziskovka Mediterranea Saving Humans, založená před dvěma lety, je vyšetřovaná za to, že na konci roku 2020 zachránila migranty z ropného tankeru, kde prý žili měsíc v „nuzných podmínkách“.

Italští státní zástupci dle Braudeho obviňují neziskovku, že migranty zachránila za účelem svého obohacení, protože o několik měsíců později společnost, která tanker vlastnila, zadotovala tuto neziskovku. „Tyto zkazky o vydělávání na migrantech proběhly mediální žumpou a zanechaly antirasistickému hnutí pověst podvodníků. Co je z toho jasné, je, že italské vládě vadí, že neziskovka – podle slov státního zástupce – se snaží nahradit stát,“ stěžuje si Braude. Odposlechy aktivistů prý začaly už za předchozí vlády, ale nástup Draghiho prý „katalyzoval kriminalizaci“.

Italská vláda má prý ale i jiné cíle, např. německou Jugend Rettet, u níž bylo vyšetřování už ukončeno a obvinění už padla, stejně tak jako proti neziskovkám Save the Children a Doctors Without Borders. Aktéři jsou údajně obviněni z napomáhání a umožňování ilegální migrace. Braude varuje, že byli odposloucháváni i právníci a investigativní novináři a že se jedná o precedent. Prý tak dochází k zastrašování těch, kteří vedli kampaň proti spolupráci libyjské a italské vlády, z nichž druhá prý uplatila libyjské milice, aby místo pašování migrantů hlídaly hranice. Neziskovky jsou dle aktivisty popotahovány za marginálie, jako např. „nelegální dovoz odpadu“, protože vyhazovaly zmáčené oblečení migrantů.

Draghi dle aktivisty je na první pohled na hony vzdálen „populistické pravici“, ale při bližším ohledání se ukáže pravý obrázek. O migraci se vyjadřoval sporadicky, ale z toho, co řekl, je jasné, co chce, říká aktivista. Tedy nové dohody o ochraně hranic se zeměmi, odkud migranti vyrážejí, a unií zaštítěné deportace těch, kdo jsou v Itálii bez dokladů. „Jsou to čtyři roky od schválení vražedné dohody mezi italskými demokraty a libyjskými milicemi. Tohle je ta evropská cesta, kterou Draghi reprezentuje,“ tvrdí aktivista.

Dodává, že útoky na neziskovky začaly už za vlády Mattea Salviniho a hnutí Pěti hvězd. Ale demokratická vláda v nich pak pokračovala. „Kriminalizace neziskovek byla vždy mainstreamovým projektem,“ tvrdí s tím, že pravda je ještě horší a Salviniho Liga a hnutí Pěti hvězd získaly „kulturní hegemonii“. A to nejen v italské politice, ale v Evropě obecně. „Zvláště vzhledem k tomu, že neofašistické strany z bývalého sovětského bloku zmařily jakýkoliv pokus zreformovat a sjednotit v EU migrační politiku,“ říká Braude a spekuluje, že těmito procesy chce Draghi dokázat, že Itálie umí strážit své hranice a v jednání s evropskými partnery chce dosáhnout dohody o migraci.

„Není asi náhoda, že neziskovka Mediterranea Saving Humans chtěla zrovna koupit další loď – rychlost operace značí, že šlo právě o to, tento nákup překazit. Přece jen, jak by to vypadalo, kdyby Draghi přijel vyjednávat o evropské politice ochrany hranic, a italská neziskovka by si zrovna pořídila loď, která může zachránit až 500 lidí?“ ptá se aktivista.

