Zrůdné! V novém filmovém zpracování Tróji hraje řeckého hrdinu Achilla černoch z Ghany. Marian Kechlibar nevěří vlastním očím

„V novém filmovém zpracování pádu Tróje je role řeckého válečníka Achilla obsazena hercem ghanského původu,“ píše hned na úvod Kechlibar. Jde o Davida Gyasiho. Pád Tróje připravuje britská BBC ve spolupráci s poskytovatelem filmů Netflix. Kechlibar uznává, že staří Řekové znali černochy, ale Achilles podle Homérových bájí černochem nebyl.

Nový počin BBC a Netflixu je problematický. Už proto, že jde o manipulaci s řeckým kulturním dědictvím. BBC se pravděpodobně vůbec neptala, zda si to může dovolit. Měli bychom mít prý na paměti, že Achilles byl světlý Evropan. A tečka.

„Znásilnit nejstarší psanou památku antiky kvůli současným politickým představám považuji za zrůdné. Lidé mají nějakou svoji identitu, a to se týká jak běžných jedinců na ulici, tak i polo- či zcela mytických velikánů,“ vypálil matematik. Přepisování Homéra prý považuje za „soft talibanismus“.

Co tím autor přesně myslí? „Obecné pohrdání kulturním dědictvím, pokud neodpovídá aktuálním požadavkům. Afghánští Tálibánci svého času rozstříleli sochy Buddhy v Bamijánu, protože se nechtěli dívat na připomínku předislámské minulosti, která se protivila jejich náboženským a společenským ideálům. Kreativec v londýnském studiu by se jistě takového násilného činu štítil a odsoudil jej, ale poupravit osoby v Iliadě podle současných pravidel moštárny, to klidně udělá, ačkoliv myšlenkový základ celé věci je v podstatě tentýž: nepohodlná realita musí ustoupit své idealizované verzi ve jménu nějakého vyššího principu,“ vysvětlil Kechlibar.

Snaží se zkrátka říci, že přepisování dějin je špatně. Takové přepisování rozhodně nelze označit za slušnost.

