Žumpa! Je to jinak, řekl Okamura ke kauze „řidič, který odmítl řídit s SPD”

„Dnes se stala další neuvěřitelná manipulace a doslova mediální žumpa ze strany České televize. Jak je všeobecně známo, tak hnutí SPD prosazuje zrušení inkluze ve školství a zároveň podporujeme co nejkvalitnější výuku zdravotně postižených dětí ve speciálních školách, kde je jim zajištěna špičková odborná péče. Způsob inkluze v českých školách poškozuje jak děti v běžné výuce, tak i děti se speciálním přístupem. Inkluze poškozuje kvalitu vzdělání zdravotně postižených dětí. A Česká televize sehnala jednoho rodiče, který se zrušením inkluze nesouhlasí, a pak jednoho řidiče brněnské MHD, který nechce jezdit s autobusem, na kterém je heslo SPD ‚Zdravé školství bez inkluze‘, asi je to volič Pirátů nebo ČSSD, a natáčí lživou reportáž proti SPD, že prý jsme proti zdravotně postiženým dětem. Přitom je to přesně naopak,“ poznamenal Okamura s tím, že zpackanou inkluzi, která zásadně poškodila české školství, prosadila v minulém volebním období vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL za ministryně školství Kateřiny Valachové z ČSSD.

„Snaha České televize za každou cenu před volbami aktivisticky zneužívat televizi k politickému boji proti nepohodlným stranám, je zcela evidentní. Ostatně, včerejší pořad Reportéři ČT je toho důkazem. Nemají na SPD ani na Okamuru vůbec nic, tak vaří z vody a jen manipulují a pomlouvají. Hnutí SPD se nenechá rozhodit a budeme nadále ze všech sil prosazovat náš politický program,“ dodal Okamura. O kauze řidiče Josefa Prokeše, který odmítl řídit autobus brněnského dopravního podniku, na němž inzeruje SPD, informoval server Seznam Zprávy. Prokeš je otcem autistických dětí, a tak jej slogan, který se vyjadřuje proti inkluzi, podle jeho slov hluboce urazil. „Informoval jsem dispečink, že považuji tuto reklamu za útok na svoje vlastní děti,“ uvedl. Dopravní podnik podle něj reagoval vlažně, a tak se Prokeš vydal za primátorkou města Markétou Vaňkovou (ODS). Vedení podniku následně zareagovalo oficiálním prohlášením. „Toto politické hnutí si na základě řádné smlouvy pronajalo reklamní plochy nabízené dopravním podnikem pro svou předvolební kampaň. Za obsah reklamy odpovídá nájemce reklamní plochy a dopravní podnik není oprávněný obsah reklamy jakkoliv měnit. Řidiči byla tato skutečnost vysvětlena a celou situaci s ním jeho nadřízení vyřešili k oboustranné spokojenosti,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Prokešovi nebudou autobusy s tímto logem přidělovány, bude jezdit jinými.

Na svém facebookovém profilu se Okamura rozhovořil i k tomu, že SPD podalo návrh zákona, který zvýší podporu všech pracujících lidí. „Navrhujeme významné zvýšení daňových slev na poplatníka, které se neměnily již neuvěřitelných 12 let. Tady vidíte, jak dosavadní vlády ve skutečnosti kašlou na pracující lidi. Jen je chtějí co nejvíce podojit. Všichni pracující lidé by si díky návrhu SPD přilepšili v průměru o 1035 korun měsíčně včetně zaměstnanců, živnostníků, pracujících studentů a invalidních i starobních důchodců. Podpořte nás, prosím. Slušný a pracující člověk na 1. místě,“ podotkl.

„Vláda si láme hlavu s tím, jak přijít k penězům do státního rozpočtu, když zároveň odmítá škrtnout nepotřebné výdaje. Je před krajskými volbami, takže je pro ni velmi těžké vymyslet něco, co sebere lidem z kapes peníze a zároveň nenaštve voliče. Jako tradičně proto paní ministryně financí Schillerová (ANO) začala s návrhem zdanit neřesti, tedy tabák a hazard. Výherní hrací automaty a jejich internetové obdoby, o které se tady konkrétně jedná, způsobují jak závislost, tak stojí za kriminalitou a rodinnými tragédiemi. Myslím si, že stát by na tomto typu hazardu neměl parazitovat, ale rovnou ho zakázat. Jednak proto, že parazitovat na lidském neštěstí a nemoci je skutečně hnusné a nemorální a také proto, že všechny studie na toto téma se shodují, že příjmy z hazardu jsou násobně nižší než náklady, které platí stát a společnost za škody, které způsobuje. Jde nejen o náklady na léčení, ale také o sociální dávky, které pak musí stát vyplácet postiženým lidem a rodinám. Takže pokud by chtěl stát zcela upřímně pomoci lidem, zemi ušetřit, pak by měl ihned zakázat tento typ hazardu, tedy výherní hrací automaty,“ zmiňoval také Okamura.

„Vláda ale jde překvapivě jinou cestou. Vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM vloni v listopadu při hlasování ve sněmovně překvapivě schválila návrh poslance Ondřeje Veselého z ČSSD, který zvýšil sazbu zdanění loterií, a automaty nechala vláda na pokoji. Vláda tedy finančně poškodila všechny občany, kteří si kupují stírací losy, a také tomboly na vesnické tancovačce. Pokud tedy vláda dnes argumentuje neřestí, pak ať mi vysvětlí, jak a komu uškodil stírací los nebo tombola na vesnické zábavě zdaněná 23 procenty. Výherní hrací automaty přitom stát daní jen o něco málo více. Od příštího roku se má více danit zahřívaný tabák, tedy ta méně škodlivá náhražka běžného kouření. Opět mi uniká proč lidem zdražovat něco, co nahrazuje skutečně škodlivý návyk. Je jasné, že po volbách vláda přijde s dalším zdražováním a nebude to podle mě jen alkohol, který je jistě na řadě, ale i další potřebnější věci. Zvýšením spotřebních daní chce vláda vytáhnout z kapes lidí desítky miliard. A jsme u kořene věci, kterou kritizuji stále dokola. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM neumí získat peníze jinak než tím, že sáhne do kapes lidí a firem. To si prosím opakujme před každými volbami. Řešením nedostatku peněz není to, že je seberu slušnému a pracujícímu člověku, ale v tom, že je prostě nějak vydělám. A kupodivu tady vláda stále uvažuje jako kdysi Klausovci v devadesátých letech, tedy tak, že stát pomáhá k zisku nejbohatším podnikatelům, ale své výdaje hradí z toho, co sebere obvykle těm nejchudším,“ dodal.

„Mimochodem víte, že stále připomínám našeho největšího dlužníka, Německo, které nám dluží na válečných reparacích 15 000 miliard. Zatímco Andrej Babiš a ministr Petříček z ČSSD přes opakované moje výzvy k dluhu Německa svorně mlčí a bojí se ho požádat o nahrazení toho, co Německo ukradlo a zničilo, již se se svým nárokem ozvalo Polsko a Řecko. A začaly se ozývat také první africké země. Nejen to, ozývají se velmi sebevědomě. Namibie si nejen řekla o reparace za Německem způsobené škody před sto lety, ale když Německo nabídlo odškodnění pouhých deset milionů eur, Namibie odmítla. A bude podle všeho jednat dál. Je tristní, že africká Namibie má odvahu žádat a Německo jí poté peníze nabídne, a že česká vláda tu odvahu požádat o to co nám patří, nemá. Co v tom asi bude? Třeba to, že Namibie není v Evropské unii, a je jí fuk, co si paní Merkel myslí. A naopak premiér Babiš, jehož firma je závislá na dotacích z EU, musí servilně mlčet,“ uzavřel.

