Zvaž odchod z ODS, vzkázal Fiala Novotnému. Ten mu odpověděl. Jednou jedinou větou

„To je tak nefér, když Mirka Němcová, můj morální vzor, kvůli kterému tady dělám debila před svýma fanouškama a postuju tady video s tím hajzlem Vetchým prolhaným,“ nebral si dál servítky Novotný.

Všechno prý vydržel a pak od samotné Němcové uslyšel, že by kandidovat neměl, protože na to podle jejího názoru nemá, protože nemá trpělivost. „Mirko, děkuju za podporu, slyšet takhle rok před primárkama, že na to nemá, to člověku hodně pomůže. Děkuju, že jste mi tohle vzkázala před těma pražskýma voličema, pro který jste ikona. To je hodně nefér, tohle,“ konstatoval ironicky.

Své vystoupení proložil několika větami o tom, že Schillerová „je estébákova kur*ička“. A doplnil, že jen říká pravdu a nemá se za co stydět.

Celé své vystoupení pak už jen završil finálním výpadem, že by ve skutečnosti měl sněmovní kandidátku ODS a za spolupracujících koaličních stran v Praze vést. „Celá pražská ODS ví, že bych tu kandidátku měl vést,“ zuřil Novotný.

Přitom se zdá, že se ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v rámci spolupráce dohadují, že by kandidátku v hlavním městě měla vést šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Novotný je ale přesvědčen, že kandidátku by měl vést on a měl by přilákat hlasy gayů a leseb, jak to dělají Piráti. „Oni to dělají líp než my,“ křičel do kamery Novotný s tím, že on je pramenem energie, který v té straně dává věci do pohybu, a stejně tak je prý schopen dát do pohybu i gaye a lesby a motivovat je k odevzdání jejich hlasu pro ODS.